流利英語表達助她國際發明獎摘金 獲台港星名校青睞

【文／羅思雅】

喜歡英文的她錄取台大會計系、政大國貿系等頂尖校系，並獲得國際知名學府香港大學、新加坡國立大學青睞，成為明道中學創校以來首位錄取新加坡國立大學的學生。

過去課外活動常被認為會影響學業表現，不過對畢業自台中明道中學的賴詩涵而言，各種營隊與競賽正是她錄取理想志願的好幫手。喜歡英文的她不僅高二就考出 TOEIC（L&R） 920分的高分，今（2020）年還錄取台大會計系、政大國貿系等頂尖校系，並獲得國際知名學府香港大學、新加坡國立大學青睞，成為明道中學創校以來首位錄取新加坡國立大學的學生。

不過賴詩涵不只學業成績傑出，課外活動表現更不同凡響。在2018年馬來西亞國際發明創新科技展發表會上，當時二年級的賴詩涵以一口字正腔圓流利英

語，向國際評審介紹發明作品「T-D溫馨- 用藥盒」，展現她如何結合手機App提醒病患按時服藥。有條不紊表達加上落落大方台風，不只獲評審肯定一舉抱走金獎、取得中華民國專利證書，更入選同濟會首屆「十大傑出青少年發明獎」，獲蔡英文總統親自接見與頒獎。

賴詩涵（左）以全英語在馬來西亞發明展上介紹作品，獲青少年組金牌並受蔡英文總統接見。（照片提供／賴詩涵）

超前進度善用零碎時間 創造多采經歷

事實上，從小就想像力奔放且個性積極的她不單擁有一顆創意腦，中學生涯更是豐富多元、動靜兼具。而吸引許多高中生參加的台大模擬聯合國、青少年黑客松營隊等活動，她也沒缺席過。不僅連續三年都參加黑客松，並擔任兩屆營隊總召、負責統籌相關事務，還利用暑假時間前往印度當志工。

優異表現讓人不禁想了解她是如何掌握時間管理技巧，為自己創造多采多姿的求學經歷。對此賴詩涵表示，她採取「先安內再攘外」的策略，先把學業顧好，再安心參加課外活動。她說自己會「瘋狂利用零碎時間」，不僅會在等公車時背單字，就連洗澡時也不放過學習機會，把容易忘記的歷史年表護貝起來貼在浴室牆壁，邊洗澡、邊閱讀，自然能夠印象深刻。

賴詩涵是重複記憶型的學習者，她會用一篇文章讀三次的記誦方式強化記憶，第一遍是速讀、第二遍是整理重點、第三遍則是歸納、繪製圖表，製作學科筆記，對於較弱的學科會特別花兩倍時間來學習。以一周為單位規畫進度表，列出要念的學科章節，但每天都會提前多念一章，達到預習和複習的雙重效果。

賴詩涵說，「我告訴自己該認真時就要認真、該休息就休息，才不會彈性疲乏。」學測就像跑馬拉松，若剛開始衝很快但後繼無力，同樣抵達不了終點，因此良好作息是時間管理第一步。她會在晚上12點前入睡，避免因熬夜讓學習成效打折扣。但讀書讀久了，難免有精神不濟時刻，她就在精神好時複習弱科，狀態不佳時則念誦較拿手的英文科。

藉英語跨越語言藩籬 豐富活動履歷

賴詩涵英文科拿手，是因為有個重視英語教育的媽媽。從小除了讀英語繪本等圖書外，更因媽媽是瑪丹娜、麥可傑克森的粉絲，讓她對英語流行歌朗朗上口。國中時開始看《阿滴英文》等YouTube學習影片、上網瀏覽熱門英語網站，高中時會利用課餘時間觀看BBC、CNN等國際新聞，藉此增加英語聽力同時培養國際觀。

賴詩涵提到，拜英語之賜，讓她得以跨越語言藩籬參加各種國際活動與競賽、擴展學習視野。參加馬來西亞發明展時，就要用英語介紹發明作品，參加模擬聯合國也同樣須蒐集國外資料、進行英語辯論。對她而言，英語並非一門學科，而是日常生活的應用語言，就像好朋友般引領自己看見更多元的人生風景。

申請大學時，英語力更成為最佳助攻。申請校際排名位居亞洲第一的新加坡國立大學時，校方採取線上英語面試，良好英語會話能力就成為賴詩涵的優勢。她也大方分享準備備審資料的教戰守則，若同時申請多個校系，要避免把同一份資料用到底，而是因應不同科系特色修改適合內容。以國貿系為例，較重視學生的英語及溝通能力，因此她在備審中突顯自己辦活動時的英語企畫書撰寫與團隊合作能力。

此外，撰寫課外活動經歷時千萬不要描述太長的篇幅，每個活動最好控制在200字內並搭配照片，以免令人眼花撩亂，可加入能彰顯自身特質的標題做為導讀。完成資料後，建議請老師、學長姐幫忙潤飾，提升內容流暢度，亦有助於吸引教授目光。

賴詩涵的學習歷程多元表現（製表／English OK）

About 賴詩涵

出生：2000年

學校：明道高級中學

錄取：台灣大學會計系、政治大學法律系、政治大學會計系、政治大學國貿系、香港科技大學會計系、香港大學工管系、新加坡國立大學商業分析

時間管理撇步：活用零碎時間背誦易忘記的內容，每天念書進度要比計畫多一章。