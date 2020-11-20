多元選修／跨科設計英語、地理加化學 僑泰中學培養學生口說力

【文／王彤方】

「英文翻譯」與各科合作，跨領域嘗試多種如行動劇、翻譯菜單、完成食譜、探討海洋環保議題等活動，帶給學生不一樣的英文選修課。

讓不喜歡英文的學生愛上英文課，聽起來很困難，但台中市僑泰中學的「英文翻譯」課程做到了。相較於一般英語選修課程多以一個大主題為主，再每周延伸討論細節，「英文翻譯」則是與各科合作，找來地理科、生物科、化學科等教師，在一學年的課程中，跨領域嘗試多種如行動劇、翻譯菜單、完成食譜、探討海洋環保議題等活動，帶給學生不一樣的英文選修課。

「英文翻譯」是由英文科教師胡雯俐設計的選修課程。她希望這堂課能作為英文的課後延伸，內容加深加廣，幫助學生練習統整、表達的能力，並做到「情境遷移」。

情境遷移是什麼？胡雯俐說，情境遷移為先前情境中所學習的知識、技能和態度，影響另一個相似情境或新情境的學習現象，「簡單來說，就是能學以致用，將知識內化並轉為能帶著走的能力。」

跨科活動設計 提高學習動機

將其延伸至這堂選修課程中，邀請地理科老師教導學生海洋環保教育、塑膠微粒的危害等知識，再請學生分組討論，選定相關主題後以英語發表，形式不拘，鼓勵學生發揮創意。有些學生製作英文海報張貼，分享設計概念；有些學生則製作投影片介紹台灣的環境問題 ；也有學生突發奇想，編排全英文行動劇，原本只是五分鐘的快閃劇，甚至擴大成國中部的聖誕晚會的表演節目。這些意想不到的驚喜讓胡雯俐笑說：「 有時候是學生在推著我們前進。」

課程剛好配合學校的減塑計畫，學生覺得生活因減塑變得不方便，對課程的印象更是深刻。胡雯俐認為，不論是活動還是授課上，能做到情境遷移的話，學生更能融入活動、英語學習。

課程中還將化學實驗與食譜製作結合成主題，多數學生一開始無法想像兩者的關聯。胡雯俐解釋，食譜與化學實驗的共通點在於「步驟」，從準備原料、製作過程到產出成果，步驟上皆使用如first、next、then等轉折詞，而這些轉折詞在英文考試的看圖說故事中便能派上用場。她說，「只要學生能記住這些轉折詞，並學會應用，我的目的就達到了。」

在編寫食譜前，她會先教導學生如茶匙、量杯、份量等常用單字，接著讓學生分組完成。她給予學生非常大的彈性，學生可以依據興趣，自行選擇編寫食譜並烹飪食物，或者進行化學實驗。曾選修這堂課的二年級陳昶亨分享，透過編寫食譜，能吸收轉折詞的概念，並融入在英文作文中。

胡雯俐希望課程也能結合時事，請曾是醫檢師的生物老師，配合新冠肺炎時事報導，帶學生看專業英文論文；再由她帶領學生閱讀蔡英文總統的演講，並分配不同的題目給學生延伸討論。如台灣對內振興、對外援助等，讓學生更貼近時下社會脈動。

課程活動皆分組進行，胡雯俐認為，分組能引導學習動機較弱的學生進入狀況，如有的學生擅長烹飪、有的擅長上台報告，組內合作能讓每個學生各自有負責的角色。

因此她對分組下了不少功夫，剛開學時，她請學生各自從雜誌中挑一篇感興趣的文章，用一分半到兩分鐘的時間，以英語介紹內容。

從學生選材、口說判斷表達能力、專長、興趣，記錄下來掌握學生的狀況、程度。平時分組時，她也會根據紀錄微調，照顧到所有學生。

學生在與地理跨科合作周中，用英語報告塑膠對海洋生物的影響。（照片提供／胡雯俐）

多領域共備協作 引導情境遷移能力

談到這堂課最大的特色，胡雯俐指出，一是多元領域合作，老師的共備協作，能讓學生學習的知識統整得更好。第二個特色則是情境遷移，胡雯俐提醒，跳脫教科書，結合能實際運用在生活中的知識，才能讓學生真正吸收。

胡雯俐希望透過這堂課，學生能夠培養情境遷移的能力，「我希望學生能有不限於單科劃分的統整能力、表達能力，並與生活經驗結合。」每幾周便進行截然不同的項目，不知不覺讓學生衍生了期待感，甚至提升英文學習的興趣。高一曾選修這堂課的廖英綺分享，老師上課方式不是傳統的教法，多了許多表達、揮灑創意的機會，也沒那麼排斥英文了。

她說，聽到「英文翻譯」的課程名稱，「原本很擔心會是一堂死板的課，但上過後真的很喜歡。」同班的施禹端更因為這堂課產生對英文的興趣，外文系成為他未來升學的志願之一。

胡雯俐期望，這堂課能讓學生學以致用，讓學習的「歷程」能被看見。未來她仍會盡力讓學生試探多元興趣，顛覆英文課只能考試的刻板印象。

課程小檔案

課程名稱：英文翻譯

開課學校：台中私立僑泰中學

授課老師：英文科胡雯俐

對應學群：外語學群

能力培養：創意思考、語文溝通、全球學習

評量方式：分組合作、課堂報告

課綱核心素養：多元文化與國際理解、規畫執行與創新應變

我在這堂課學到：英語口說表達力與跨科知識統整力。