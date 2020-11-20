多元選修這樣選！打造個人化課表自主學習、展現亮點

【文／謝維容】

上課要學什麼全由學校安排好無聊？不是自己選的課根本沒有學習動力？

這些問題通通能在「多元選修」找到解方。

108 課綱的選修課程讓學生自己決定課表，達成核心素養中的自主學習。

當旅遊英語、物聯網、文創都成為選修主題，

愛情學、烘焙、動漫繪圖也能出現在課表中，

如何選課將成為學習的一環。

了解箇中訣竅，才能探索自我，不虛度選修時光。

剛開學不久，所有學生聚精會神聆聽台上老師對課程內容的講解，思考該如何安排課表，才能度過充實的一年。這不是某間大學的新生訓練營，是如今每一所高中都將遇見的風景，而這些需要授課教師一一上台講解、吸引學生來修課的正是108課綱新加入的課程類別──多元選修。

多元選修是選修課程的一種，包含加深加廣選修、補強性選修，以及多元選修。多元選修同時也是所有選修課程中上課主題最自由、開課方式最多樣的，更是每一所學校的課程與他校最不同之處，甚至有學生專門為了多元選修而選讀高中，台北明倫高中教務主任林銘宗就曾遇過。「我們有開一門結合地球科學和生活科技、研究避震建築的多元選修『一起搖擺吧』，有學生高一進來說，他是為了這門課來念明倫。」

六大重點一次認識多元選修。（製圖／English OK）

從課綱導向轉為學生導向 學以致用

如此吸引人的多元選修，到底與其他課程有何不同之處？新竹竹東高中生物老師韓中梅形容，多元選修就像「職業生涯探索」。必修的國文、數學等與生活的連結性較弱，而多元選修可納入程式設計、西點烘焙、健康護理等與生活或職涯關連程度更高的主題。

彰化溪湖高中校長楊豪森則從授課內容點出，「傳統課綱是按照老師的專長開課，但新課綱能依照學生的需求設計課程。」原本不屬於必修領域的課程，現在都能光明正大地出現在課表上，學生不用到校外找資源，也能學習最感興趣的知識，比如手繪動漫人物、看電影去旅行、越南語教學等，還能結合地方文化。苗栗卓蘭高中的「飛悅卓蘭學－語言融入地景與文化踏查」就以英語及客家話融合當地人文、民俗節慶、在地環境等主題，成為專屬該校的特色課程。

且多元選修的最大特色是，「可以探索學生這輩子沒想過、或單純感到好奇的議題。」在台北松山高中開出超熱門課程「愛情學」的輔導老師黃柏鈞表示，過去相同主題只占生涯輔導課的至多兩堂，如今改開多元選修，每周有兩堂課，他有更多空間發揮心理學專長，也能讓學生在單一領域完成更深更廣的學習。

多元選修跨校、跨地域修課方式一覽。（製表／English OK）

少了進度壓力 課程內容更專精

在課程設計上，多元選修也比必修更有彈性。黃柏鈞說，如果說生涯輔導課只能教授愛情理論，那在選修課上他能從曖昧、告白、交往、分手、失戀再講到復合，他也能從個人經驗，告訴學生課堂學過的知識該怎麼用。「有交往對象的學生曾反映，上過課之後跟對方的溝通更順暢，也有學生是課修完了才交往，那他遇到感情問題就知道怎麼處理。」

曾與其他老師合作開設多元選修課程的新北中和高中國文老師張素瑜分享，在設計選修課程時，她會更重視課程對學生視野帶來的影響。因為沒有考試進度等壓力，教師更能活用電影、文學創作等媒材，帶學生領略文學的方方面面。「我們用動畫《怪物的孩子》討論成長，看電影《墨攻》討論戰爭，這些都是必修國文課比較難深度探討的部分，學生之後寫學習單常說『這個東西沒來上課我沒想到』。」

由於多元選修要學什麼，全由學生自己蒐集開課資訊、向學校申請、再由學校分發，等於每個人都有完全的學習自主權，非常適合對未來有明確目標的學生。張素瑜曾見過學生因為對心理學感興趣，選修生活心理學或生涯規畫。雖然在修課時發現自己可能因為數理不好、大學難申請上心理系，課後他也能因此確定目標是社工系。

「多元選修是個探索生涯很棒的方式。」黃柏鈞補充，雖然學生可能不知道自己的目標系所，但以18學群當方向選擇、增加對各領域的了解，不管結論是喜歡或不喜歡都好。比起不清楚各學群的學習內容、進入大學感到後悔，在高中期間多方嘗試更能大大減少讀錯科系的可能。

不僅課程設計可彈性，上課方式也不限於校園內。多元選修可跨班、跨年級，在綜合高中能跨學程、在高職能跨科上課，甚至能由多所學校組成聯盟，共享課程資源。明倫高中即與百齡高中、陽明高中共組博雅盟，學生能跨校選修課程，教室內遇見的同學全來自不同學校。

各學群熱門多元選修課程選例。（製表／English OK）

跨校選課砥礪同儕 英、外語成夯課

「對學生來說，選擇變多，且課堂上看到同儕表現會產生良性競爭。對老師來說，跨校共同備課能補足彼此教學的不足之處，專業更提升。」林銘宗表示，跨校選修最大的優勢在於能替學生帶來學習以外的收穫，包含踏出舒適圈、接觸更多同儕刺激，且跨校聯盟也能吸引大學投入。

北一女中、建國中學等五所高中即和台灣大學、台灣師範大學等八所大學建立聯盟，共同開設微課程，由大學教授授課、為期六星期，針對特定主題建立學生的背景知識。「憑單一所學校要向大學端合作，對方可能不願意花大量時間只接觸一所學校。若是高中間組成聯盟，相對找大學合作的成功率更高。」林銘宗說明，現在博雅盟也極力推行大學教授入校演講，提供學生與教師更進一步的學習資源。

在各種類型的多元選修中，社會心理和資訊工程學群常是熱門課程。張素瑜說，「學生在高中有自己的想法，也想了解別人的想法，因此對心理學感興趣。」

黃柏鈞則認為「心理學很生活化，學生很喜歡。」資訊與工程學群的科系則因長年霸佔升學排行榜，相關的程式設計、資訊等選修也獲學生青睞。

能培養一技之長的英語課程，或日語、法語等第二外語也常碰上申請學生過多的問題。由於多元選修開拓多種學習可能，教師更能以創作、表演等方式展現語言的樂趣。林銘宗說，明倫高中開設的「英語話劇及即興劇場」，還有「以《經濟學人》為主的新聞英文閱讀」都很受學生歡迎。前者實作環節很多、上課很活潑，後者比較學術導向，作業很紮實。

多元選修自我檢視表。（製表／English OK）

選課想正中紅心 事前準備最關鍵

不過想在選修課中找到心目中的理想課程，選修前的充足準備至關重要。第一步是思考「選修課程是為了什麼？」楊豪森說，是單純對特定領域感興趣，想嘗試接觸；或是已經找到目標、想加深加廣學習。選課前可參考學校提供的課程大綱、參加課程說明會，且每門選修課程都有對應至大學18 學群，也能透過線上資源如「IOH開放個人經驗平台」認識各學群，先了解選修課要學什麼，再依照個人需求選課。

「高一根據興趣選，高三選和升學方向高度相關的。」也是校內課諮教師召集人的張素瑜說，高一較無升學壓力，依照興趣選擇也能強化學習動機。到高三接近升學大關，多一項與科系有關的學習歷程，申請學校時更有利，可考慮專業科目的加深加廣課程。

除了課程說明會，如今各高中都配有課程諮詢教師，專門提供選修課程相關的諮詢。張素瑜則建議，選課時先從預計升學的學群切入，也可參考過去的成績單，找出自己最適合發展的領域。