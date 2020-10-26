參加物理辯論賽摘金 豐富學習歷程送他上三校醫學系

【文／蘇怡和】

畢業自嘉義協同中學的黃聖堯同時錄取台大、陽明、長庚三校醫學系與紐約大學等國內外名校、物理辯論競賽獲全國金牌、赴日內瓦提出英文經濟報告、多次獲選為科學競賽國手。

同時錄取台大、陽明、長庚三校醫學系與紐約大學等國內外名校、物理辯論競賽獲全國金牌、赴日內瓦提出英文經濟報告、多次獲選為科學競賽國手⋯⋯。今（2020）年畢業自嘉義協同中學的黃聖堯愛好科學，更懂得在活動中探索自我，「我喜歡探索興趣，在過程中了解自身優劣勢。」

黃聖堯（左一）勤於參加課外活動，高二自發前往斯里蘭卡擔任志工，教授學生描繪日常生活的海報。（照片提供／黃聖堯）

成就感引發興趣 練辯論培養思辨力

喜歡科學與 英文 的黃聖堯，高一參加台灣青年學生物理辯論競賽（TYPT），選手需以實驗推導理論並提出12分鐘的報導，是個匯集英語口說、即時反應和科學知識的高難度賽事，正好將他的各項興趣合而為一。為了準備超過半年的漫長賽事，有兩百多堂的課都請公假，只好運用零碎空檔補進度，遇不懂處馬上詢問老師或上網查，養成自學和截取重點的能力。

備賽期間，他還參加校內的英語物理辯論性社團，透過嚴謹的實驗流程，培養英語表達、科學知識、團隊合作、臨場反應等能力。不僅讓他在辯論賽中摘獲個人傑出獎第三名，也讓他申請大學時，應對全英語面試仍維持表達內容的深度與廣度。

他回想面試陽明大學醫學系時，校方要考生分析一篇關於太空人在無重力環境下克服緊張完成使命的英文文章。多數人談論如何面對壓力，他卻從自身蛻變的故事聊起。他因唇額上顎發音構造不完全，兒時沒人聽得懂他說什麼，經過語言治療後，他突破先天缺陷，站上講台參加英語演講比賽，並延續這樣的熱忱，完成一次次的挑戰，喜歡上演講的感受。從自身故事出發且出其不意的表現，讓他受到校方青睞。

參加活動中能得到成就感，黃聖堯更積極參與，高一代表學校赴瑞士日內瓦參加國際領導營。他參訪聯合國不同部門的專家，聆聽兒童人權、貿易等演講，提出《尼泊爾就業結構的問題》英文報告。分析尼泊爾雖然失業率是南亞國家中最低的，但GDP不佳，原因是就業不足。他依據營隊中所學的知識，推論出產業未大規模轉型，以致高學歷人口就業環境失衡。

高二他飛往斯里蘭卡擔任國際教育志工，設計英語教案，帶當地兒童進行互動式遊戲。黃聖堯憶起雖然學生的英語能力只能夠勉強溝通，且偏鄉家庭環境簡陋、物資匱乏，家訪時他卻受到盛情款待，將所剩不多的冰淇淋款待志工老師，還有學生撕下珍貴筆記本寫信並折成紙花表達感謝，讓他非常感動。

「把英語融入生活」是黃聖堯準備英語演說，或用英語發表看法的秘訣。他鮮少閱讀原文小說，而是大量觀看國際新聞，也廣泛閱讀《經濟學人》雜誌及自然科普方面的專業文章。準備托福測驗時，將模擬測驗練習中的口說內容錄音，來回聆聽修正；閱讀大考中心公布的英文作文範例，都是他的英語學習方式。

擔任模擬聯合國會議主席，也讓他對全球暖化等國際議題多方涉獵。平常他會和父親討論新聞時事，歷史上重大事件如珍珠港事件都是父子的家常話題。

能在課外活動上大顯身手，也是因為黃聖堯有自己的時間管理方法。他會將手頭事務按優先順序排序，有效率的把完整時間配置在主力目標上。像是高一時物理辯論賽、弦樂團、弦樂四重奏三件事最重要，他會等事情完成後才新增其他事項。此外他認為使用手機會讓上課分心，所以高中時期不辦手機，若需查詢資料就回家後再集中時間使用電腦查詢。

跨域學新知 練就論述技巧和深度

黃聖堯鼓勵學弟妹多參與課外活動、從中找到性向，而後深耕感興趣領域並持續累積相關經驗。關注事物不侷限在單一領域上也很重要，他說就算想考醫學系，也不能偏廢社會科。他分析，人文素養會間接影響到醫病關係等非技術性能力，因此系所會測驗考生的人格特質，他面試台大醫學系時就有九成內容與人文社會相關。

黃聖堯更建議平時多接觸各領域議題和參與活動，也要聆聽他人想法，多與不同職業背景的人討論時事或剖析議題，就能訓練多元想法和完整闡述內容的技巧。更能透過與他人的問答，多挖掘自己的生命故事，創造出獨特的論述內容。

黃聖堯的學習歷程多元表現（製表／English OK）

About 黃聖堯

出生：2002年

學校：基督教協同高級中學

錄取：台灣大學醫學系、陽明大學醫學系、長庚大學醫學系、美國約翰霍普金斯大學大一不分系、紐約大學化學與生物工程系

時間管理撇步：為當下的主力事務排定優先順序，完成後再新增其他目標。