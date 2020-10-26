聖心女中林佳紋導入英文小說閱讀課 提升學生素養能力

【文／張秋蓮】

臉上掛著招牌笑容，散發溫暖氣息，新北市聖心女中英文老師林佳紋已經在此任教18年。腦海中翻閱這些年來教學經歷的點點滴滴，一路上看見學生的進步與轉變，是她維持教學熱忱的秘訣，也是18年如一日，熱情依舊的魔力。

在聖心女中教學長達18年，林佳紋至今仍然擁有源源不絕的教學熱忱。（攝影／張秋蓮）

大學念的是經濟學系，但是林佳紋很快發現自己對金融產業沒有興趣，因此輔修外文系加英語教育學程。畢業後，先到新北市公立國中當一年代課老師，再回到母校聖心女中當英文老師。三年過去，自認教學能力不足，決定短暫休息，前往英國布里斯托大學進修二年。

就讀研究所期間，她參與中小學的英文教學實習，老師採用小說閱讀、深度討論的上課方式讓她大開眼界，她說，「整個感覺都對了，英文課就是要這樣上啊！」這場充電學習，徹底刷新她的教學觀念。

導入小說閱讀課程 培養生活情境能力

返國後，她回到聖心女中再執教鞭，並將小說閱讀導入英語課，十餘年不間斷。推動閱讀不僅讓她獲得全國高中職推動閱讀優良教師的肯定，她也熱衷於跨領域結合英文閱讀與其他學科，獲得閱讀融入學科協同教學優良教案第二名。

多年來堅持的教學方式受到肯定，拿獎當然開心，但實際從學生身上看到這套學習方法很完整、很有用，更讓林佳紋欣慰。她感性地說：「我想讓每一個學生知道，唯有透過閱讀，你才能看見這個世界。」她時常擔心學生埋頭專注於課業學習，卻忘了抬頭看看世界。因此，帶領學生閱讀也可開拓生活視野。

今（2020）年，林佳紋與一群志同道合、熱愛小說閱讀的英文老師，組成英文小說中毒團隊，目的在於推廣用英文小說讀出素養力。團隊不僅舉辦一系列研習講座，也合力推出六套英文小說的解讀攻略，包含《Wonder》、《Matilda》、《Harry Potter》、《Love Simon》、《Charlie and Chocolate Factory》、《Thirteen Reasons Why》。其中，《Matilda 解讀攻略》就是出自林佳紋之手。

今年她的英文小說課搭配《Matilda 解讀攻略》，帶領國際英語班的學生循序漸進，發掘英語學習樂趣。她以一個學期、18周為單位，設計出18個單元與活動，活動包含由小說情節延伸而來的情境問題，例如主角的煩惱、心態分析。

像《Matilda》提到老師Miss Honey 想讓聰明的Matilda跳級，但校長不肯，怎麼辦？林佳紋讓學生分組討論找方法，學生七嘴八舌、集思廣益想出上網投書教育局、考IQ測驗佐證等創意無限的解決辦法。

而另一個稱之為Emotional Range的情緒題，也是林佳紋認為對學生很有幫助的活動。故事情節是老師Miss Honey想找Matilda的父母溝通，但對方不領情，導致老師情緒低落。「為什麼人會情緒低落？」林佳紋藉由分析這個角色，希望學生理解書中人物的情緒起伏，同時根據薩提爾（Virginia Satir）的冰山理論，了解其背後的感受與渴望。

「這是一個比較高層次思考的問題，所有課本都很少提到，但卻是青少年很需要的東西。」林佳紋認為，這對於學生在人際互動上會有一些間接幫助，如果學會分析別人，也許哪天也能夠回頭分析自己，那麼這樣的學習就相當值得。

林佳紋（前排左二）推動的英文小說閱讀課程，相當受到學生的喜愛。（照片提供／林佳紋）

以身作則 帶領學生練習自我領導力

上完小說閱讀課，高一的林伽韖覺得自己從害羞變得主動許多，原本上課都不敢舉手發言，後來試著逼自己練習，發現就算講錯也不會怎麼樣。今年在林佳紋老師的鼓勵下，林伽韖參加「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」脫穎而出，亮眼成果讓人又驚又喜。

除了推動小說閱讀，林佳紋也在教學裡融入領導力課程，以七個好習慣培養學生的自主學習能力，包含主動積極、以終為始、要事第一、知彼解己、雙贏思維、統合綜效與不斷更新。透過七個習慣讓學生學習做自己的主人，並養成負責任的人生態度。

林佳紋認為，領導力課程就是108課綱強調的自主學習。學生有很多作業、考試，如何分清楚輕重緩急、安排先後順序，就要自己學會做計畫。她笑著說，看著學生從沒有好習慣到學會自主管理，「幾乎可以不用擔心她們的未來了，以這樣的學習方法持續下去沒問題的。」這項練習對學生來說是一輩子的禮物。

不只單方面要學生養成好習慣，林佳紋也會陪著學生一起執行。她告訴學生，她自己現在的目標除了閱讀，還要保持身體健康，所以每星期要去健身房運動二次，並以身作則的嚴格執行計畫表。對於領導力課程的練習，高一閻昱淇相當有感，體悟最深的是「要事第一」的好習慣。因為時常有很多作業、報告，先做重要的事很有幫助，現在的她會主動思考、安排順序，甚至預先準備明天的東西，確實掌握自己的生活節奏。

看見學生大幅度成長 激發教學熱忱

在聖心女中教書長達18年，林佳紋當然也有低潮的時刻，尤其是發現學生上課心不在焉、無心學習。後來，她試著去了解每一個學生在學習上的困難點。她發現，如果是英語學習卡關，那還算簡單，但如果是家庭或其他因素導致情緒上的波動，她就會充當亦師亦友的角色，花時間深入陪伴。當看見學生又慢慢地張開雙臂、投入學習，甚至考出好成績來謝謝老師，就會讓她很感動。

最觸動人心的例子就是看見學生個性上的轉變與英語成績的進步。有些學生是很自我中心的人，經過這些年的學習，變成很願意跟同學合作。像林伽韖，原本是一個很害羞的學生，沒想到會勇敢跨出去，參加全國性活動。這些學生的努力與轉變，也許只是教學過程中不足為奇的小事，但都一再讓林佳紋覺得教學是有意義的。

其次，讓林佳紋感動的是學生英語檢定分數的進步。聖心女中的學生入學時會先考 多益普及英語測驗 ，高一考 多益英語測驗 、高三再次報考。根據學校統計，有將近50％的學生，從高一到高三進步200分以上。有一位進步400分的學生認為，小說閱讀對於多益測驗很有幫助，因為不只結合情境，還有大量閱讀。這些實例讓林佳紋哈哈大笑說，「所以你說我要不要繼續教？我當然要啊！」這樣的成就感，就是讓她繼續再教18年的動力。

About 林佳紋

現職：新北市私立聖心女中專任英文科教師兼導師

學歷：英國布里斯托大學（University of Bristol）應用語言學暨英語教學教育碩士、國立台灣大學經濟學系（輔修外文系、英語教育學程）

獲獎：親子天下翻轉教師、全國高中職推動閱讀優良教師、106年杏壇芬芳獎、12 年國教有效教學優良教案徵選特優

著作：《Matilda 解讀攻略》