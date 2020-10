對每個機會說Yes 台中女中莊千逸挑戰模聯社長

【文/謝維容】

電影《沒問題先生》中有一句台詞,「When you say yes to things, you embrace the possible.(當你對某件事說好,你就擁有無限可能。)」是台中女中人文與社會科學資優班二年級莊千逸能譜出亮麗高中生涯的關鍵。因為這部電影,莊千逸獲得全國英語配音團體組佳作、結交海外筆友、更成為模擬聯合國社的社長。

「如果能對所有機會都先說『Yes』,人生就能多出很多經驗。」有著靈動大眼的莊千逸開朗地說出《沒問題先生》對她的影響。國中就讀科學班時,由於同儕間競爭激烈,她一度不願意成為眾所矚目的焦點,連上課都不太想舉手。但當她試著像電影中的主角一樣,對每個機會都說Yes,她的生活就在不知不覺間豐富起來。

社團舉辦模擬聯合國會議,沒人想當工作量繁重又要整合一堆文件的主要起草國,她說「我來當」,為選上社長打下基礎。學校提供配音比賽機會,她趕緊在班上找隊友,連續一個月請已退休的外籍老師協助她練習英語口說,成功拿下全國比賽佳作。

積極主動的表現使莊千逸獲指導老師和學姐肯定,獲選為模擬聯合國社社長。(攝影/楊佳穎)

不僅課外活動很精彩,在班級內也因校內風氣鼓勵學生自我表現,讓莊千逸更願意主動發言,並在班級活動的人文社會周中擔任總務,彙整全班的想法並辦理新住民與移工書展。

對於未曾體驗過的外國生活,莊千逸更充滿好奇心,從國中開始玩Postcrossing(跨國明信片交換),收到來自全球各地的200多封明信片,高中改上筆友網站,以一個月一封的頻率結交10多位海外筆友,每封信都是親手書寫。她分享,剛收到信時曾因看不懂對方寫的草寫而苦惱,於是自己學寫英文草寫,如今讀寫已不成問題。

在信中他們大聊彼此的生活與文化差異,有時也會討論國際時事,如全球暖化、Black Lives Matter(黑人的命也是命),打開她的國際觀點。「之前台灣同性婚姻合法時,就有人寫他看到這個新聞,我才發現台灣真的有被世界看見。」

英語使莊千逸的高中生活更精采,多樣的興趣也使她不用刻意學習仍能保持好英語。她因為喜歡聽脫口秀和單口喜劇,練出多益聽力滿分,更因想知道歐美流行英語歌在唱什麼,所以秉持「遇到不會單字馬上查、多查幾次就會學起來」的精神擴充單字量。如今她看歐美電影不用字幕、IG追全英文帳號,都使娛樂和學習相輔相成。

剛接下模擬聯合國的社長一職,開學後就要忙於招生活動,莊千逸也保持積極精神,遇到問題必尋求指導老師或學姐的協助。對於還未見面的學妹們,她更鼓勵,「對每個迎面而來的機會說Yes !高中生涯更能過得精采。」

英文是莊千逸探索世界的好助力,她從國中開始玩Postcrossing,至今累積200多張來自全球各地的明信片。(照片提供/莊千逸)

About 莊千逸

出生:2004年

學校:台中女中人文與社會科學資優班二年級

興趣:英文寫作、電影、音樂、地理

多元學習歷程:

幹部經歷:模擬聯合國社社長

競賽參與:高一獲全國英語配音比賽團體組佳作、校內英語單字比賽第十名

檢定證照:高一考取 多益英語測驗(聽力與閱讀) 910分

自主學習:法文

其他多元表現:擔任《2019國際人權攝影展暨寫信馬拉松》工作人員