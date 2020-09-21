台中女中模聯社 培養學生領導軟實力

【文／謝維容】

有沒有一種社團，能讓人同時學到資訊蒐集整理、公眾演講技巧、提升英語書寫和表達、培養國際觀、團隊合作和領導能力？台中女中的模擬聯合國社（以下簡稱中女模聯）社員會告訴你，她們在社團中學到的遠不止這些。

中女模聯每年皆會與他校合作舉辦模擬聯合國會議，推廣模聯理念與風氣。（照片提供／台中女中模聯社）

社長林彧新說，在模聯社她們會參考聯合國大會的會議模式，討論特定國際議題，並由社員模擬各國外交代表進行辯論與投票決議。因此社員平時要學習聯合國會議的議規、開會流程與文件撰寫方法。實際進行會議前，還要熟悉所代表的國家對此議題的立場，除了平時要廣泛閱讀國際新聞，也要製作簡報與講稿，才能在會議中流暢地發表與接受問答。

研究會員國立場學批判思考

這種研究議題與會員國立場的過程，讓社員學會批判性思考，並產出自己的立場與觀點。已畢業的社員趙苡棋分享，「我是二類（理工類組）的學生，平常上課會忘記關注社會議題，但我在模聯學會要用各國家的立場去看待議題，就培養了數理以外的觀點，看待科技時會另外去思考，科技如何影響經濟等社會面。」

模擬聯合國的另一大特色是全程以英語進行，會議文件也用英文撰寫。因此社員在入社前都要接受全英語面試，確保社員已具備一定的語言能力，更重要的是願意開口使用英語溝通。

指導老師王琇嫻說，「我常接到家長的詢問說想入社要不要提供英語證書，我都說敢開口就好，我們更重視學生對國際事務的熱情。」入社後再逐步練習英語口語表達，社員更會彼此砥礪，互相觀摩英語演講技巧。上一屆副社長李韋蓁笑說自己第一次開會時完全不敢講話，因此常找社員練習，到高二主辦會議時，就拿下會議的最佳代表獎。

參與會議不只讓她們的語言能力更上層樓，對於表達內容的深度與廣度，也在一次次的會議中成長。教學幹部詹博穎補充，「熟悉發言之後就會開始思考你在會議中需要負起的責任，以及你的發言會如何影響會議走向。」

而中女模聯的最重要活動，就是參加會議。除了支援和參與台中一中、台南一中等友社的會議，也會自行舉辦。由社員決定會議主題，安排開會地點與行銷宣傳，邀請他校模聯成員參加，若資源不足還要寫企畫書向其他組織尋求贊助。

辦展覽推廣 激發不同想法

去（2019）年社員就邀請世界展望會、紅十字會等七個非政府組織（NGO）一同舉辦靜態展，介紹組織理念以及和該次會議主軸「JUSTICE」的關聯。

李韋蓁說，希望藉由NGO的實務經驗，讓與會同學對國際議題有更多想法。像有同學說原本不知道該如何處理難民議題，但看了靜態展後，就想到不只能滿足難民的生理需求，還可以成立扶助會，給他們心理安慰。

不僅是將關注國際議題的理念傳達給模聯同好者，中女模聯也與世界展望會合作推廣「為女童發聲」活動，在校內與台中大遠百擺設留言板與打卡點，呼籲大眾關注非洲弱勢女童議題，同時開放民眾拍照上傳社群網站協助推廣，並為活動募款。副社長陳禹蓁說，「就有人因為看到我們的活動，主動聯繫世界展望會想做志工。」

中女模聯重視議題與實務面的連接，與世界展望會合作，在台中大遠百設置靜態展呼籲民眾重視非洲弱勢女童。（照片提供／台中女中模聯社）

除了參與和舉辦會議，她們在推廣模擬聯合國理念也費盡心思。王琇嫻解釋，舉辦模聯會議需要一定的資源，公立學校不一定有足夠的能力去推廣和支持。但社員皆認同在社團裡能學到大量課堂中學不到的事，因此主動籌辦國高中生也能參與的體驗會議，期望能吸引更多同好。

今年更直接和大台中數位有線電視台合作，自製「中女模聯國際新聞」，以全英語報導新冠肺炎和石油危機等議題，推廣模聯關注國際事務的精神。

包括選材、蒐集資料、寫講稿和錄影皆由社員一手包辦，正適合發揮在會議中學到的資料蒐集整理與表達技巧。上一屆社長劉宇寧說，「製作新聞的過程讓我發現媒體的權力真的很大，身為媒體人，要很謹慎去挑選表達方式，用字必須公正，不能誇大。」

活動滿檔的中女模聯其實不是校內老牌社團，成立僅十年，從第一屆社員招募到後續支援學生，全都由王琇嫻輔導規畫。「關於英文、關於這個世界，有很多比課本還重要的事想讓學生學習，想讓她們有一輩子可以帶著走的素養。」因此籌辦中女模聯，給想參與國際事務的學生發揮空間，並親自參與每一場社團活動，支持學生勇敢發揮。

雖然中女模聯對紮實會議規章訓練的堅持讓社員必須投入許多時間，和一般人對社團活動輕鬆快樂的想像不同，但王琇嫻自豪地說，「社員每個人都能獨當一面，到其他社團舉辦的會議常拿下最佳代表。」中女模聯遠不只是一個社團，而是培養多元軟實力與領導力的最佳平台。