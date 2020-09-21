用「笨功夫」練英文 他五科滿級分錄取台大電機

【文／黃筱珮】

翁瑋杉方從南投普台高中畢業，今（2020）年以學測五科滿級分的亮眼成績繁星錄取台灣大學電機系。他不只學科表現優異，還參加籃球校隊、擔任國際志工，多元學習歷程精彩。在讀書、運動與課外活動均衡發展並錄取心中第一志願，「少滑手機、把時間花在更有意義的事情上」就是他的致勝關鍵。

課外活動文武兼備 鍛鍊團隊合作與表達力

台大電機系一直是翁瑋杉的升學目標，他受到父親工作的影響，從小啟蒙對於工業產品的好奇與動手實作的熱忱。高二時，他用電、機械與生化的角度切入，研究市面上的穿戴式裝置與分析汗液，發表小論文《沉集思汗─汗液的分析與研究》，獲全國高中小論文寫作比賽特優。高三加高中數理及資訊學科能力競賽，獲得中投區複賽的物理學科佳作，進一步展現數理實力。

翁瑋杉也從國中開始參加演說比賽，並在高一摘下全國語文競賽第五名的優異成績。他說，演說比賽幫助他培養學術交流與溝通的軟實力，從中學習公共場合表達力，讓他的資訊統合、組織架構能力更上層樓。

允文允武的翁瑋杉也是學校籃球校隊的一分子。他熱愛與隊友一起練球、比賽，雖然過程中難免產生摩擦，甚至會怨懟隊友沒打好。但他會在衝突後反省，學會冷靜面對問題，而非一味指責別人，體認到團隊合作的重要性，在社團中也上了寶貴一課。最令翁瑋杉印象深刻的是，他高一時參加旗兵隊，長達兩個月進行每天兩個小時以上的訓練，讓他的意志越磨越強大。校慶當天，他和隊友頂住上千人觀禮的壓力完成演出，雖然過程中有小失誤，但有了這番經驗後，他不再畏懼大型活動，鍛鍊出更好的身心素質。

回顧這些經歷，翁瑋杉認為，參加課外活動不一定會提升學業成績，但會學習到許多重要的事，例如國際觀、團隊合作精神、抗壓性等，若時間允許不妨多加參與。而參加課外活動，更讓他擁有好成績以外的多元學習亮點，順利獲得校內的繁星推薦，並錄取理想校系。

大學學測考出五科滿級分，翁瑋杉英語能力自然不在話下。不過他說，上國中之前他的英語並不好，而且國中第一次參加台北美國學校舉辦的模擬聯合國（TASMUN）時，他發現自己不管是口說、表達方式都「菜」到不行，上台發表時支支吾吾，台下同學提問他也聽不懂，當下超尷尬。

國中模擬聯合國經驗成為翁瑋杉強化英語能力的轉捩點，高中參加時已可以流暢發言。（照片提供／翁瑋杉）

模聯挫敗重練英文 多寫多聽打好文法基礎

但他沒有被這次失敗的經驗打敗，而是持續增進英語能力。之後參加台北耶魯大學模擬聯合國（YMUNT）以及新加坡模擬聯合國（THIMUN）時，就進步到能夠自信發表。他回想看到與會同學認真聆聽他的意見，著實感動、為自己驕傲，令他充分感受到進步的喜悅。

當初為了把英語學好，翁瑋杉自認下了許多「笨功夫」。透過反覆練習、多讀多寫，更深層了解語法，也會自行設定題目寫作文，請老師改正，藉此糾正寫作模式。平時他會把握時間多聽多講，聆聽西洋歌曲增強聽力，有機會就勇於開口。不怕犯錯，一回生二回熟，使他的英語愈來愈好。努力最後收穫甜美的回報，他在學測順利考出英文15級分滿分，更因學校規定要加修外語，多了學習法語與德語的機會，高中期間就通過雙語的A2檢定，讓他對外國文化有更深層認識。

翁瑋杉認為，提早學好英文非常重要，準備學測時，還因為英文基礎好，不用花太多時間在英文上，更有時間準備其它科目。除了是重要的考試科目，英語也是認識世界的媒介。他說，高一暑假到菲律賓當國際志工時，因為英語口說流利，成為少數可以跟當地人流利溝通的志工。這次的經驗也讓他確信學好英語的重要性，對自己的英語能力更有自信。

學業與多元學習皆表現亮眼，翁瑋杉把一部分原因歸功於學校保管手機的措施。他從國中開始住校，學校每天發放手機30分鐘，因此不會花太多時間玩手機，進而有更多時間讀書與參加活動。

「時間貴精不貴多」，把握時間學習固然重要，但如果腦袋放空，就算念兩小時效果也不見得好；反觀保持專注，只要20分鐘就能達到一樣的效果，效益更大，因此他認為「專心」才是時間管理的重點。他鼓勵學弟妹，不要浪費時間在手機上或不重要的事情上，最好可以多參加課外活動。或許一開始會害羞，不能夠融入，但只要願意嘗試，一定有收穫。

翁瑋杉的學習歷程多元表現（製表／English OK）

About 翁瑋杉

出生：2001年

學校：普台高級中學

錄取：台灣大學電機工程學系

時間管理撇步：別浪費時間滑手機，念書時保持專注，提升學習效益。