當青年大使海外交流 她用國際履歷上政大外交

【文／樊語婕】

英文演講比賽第三名、模擬聯合國會議開閉幕式雙語主持人、英文親善大使社副社長、校內英語雙周刊發起人……無論哪一項成就都需要投入大量時間才能完成，這是新北市北大高中畢業的闕韻琦，高中時期豐富的學習歷程。多元的課外活動讓她早早確定以外交官為目標，更在前（2018）年錄取政治大學外交系。

闕韻琦敢大膽追求外交夢，是因為她從小就有傑出的英語能力。媽媽在英語補習班擔任老師，她從三歲開始學英語，以玩遊戲等方式輕鬆學習，因此從小就很習慣講英語，不論是發音、閱讀等，英語能力與開口說的自信總是比同儕更好。

英文優勢助攻 她與外籍高中生做朋友

然而，升上國中之後，面對老師以中文解釋文法規則的教學方式，她第一次在英文學習上卡關。「英文對我來說，就是一種自然而然的習慣，很難用口語解釋，還開始懷疑自己到底懂不懂。」所幸在勤做習題之後，找到英文文法的規律，也漸漸適應國中英文老師的教學。

就讀新北市立北大高中之後，闕韻琦萌生了想把英文練好的企圖心，開始閱讀《Live互動英語雜誌》、《空中英語教室》等英文學習雜誌，還會搭配隨雜誌附上的CD 練習發音，也十分積極參加比賽，拿下新北市英文演講比賽第三名並多次擔任校內活動的英文致詞代表。她在高三時因為準備學測覺得心煩，報考多益英語測驗調劑一下，竟然一次就考出925分的佳績，意外替學習歷程增添語言檢定證照的亮點，順利錄取志願的外交系。

具備英語優勢，對於闕韻琦的學習、生活等方面時常產生不小的影響。「因為我經常接觸英語，英語表達有自信，獲得很多國際交流的機會。」她細數，例如擔任2016年國際少年運動會選手之夜的主持人與學伴，還獲選為新北市青年外交大使，赴美交流。

除了獲選為新北市青年外交大使赴美短期交流外，高中時她參加親善大使社，接待來自美國、加拿大、日本、越南、捷克、芬蘭等國的高中生，透過每一次的國際交流機會勤練英語，更認識許多外籍朋友，其中有多位都還持續連繫，廣泛交流互動。最常聊的話題，包括了大學生活、台灣旅遊、熱愛的影集與韓星等。

與外國人互動除了讓她的英語更流利，也讓她學習到其他國家的文化並見識文化差異。闕韻琦分享，她赴美交流期間，在萬聖節跟著當地小孩一起裝扮、挨家挨戶要糖果，感受到西方節慶氛圍。高中接待芬蘭學生，搭乘遊覽車造訪三峽老街，下車後老師要求大家排隊，她說，「這樣一件台灣學生習以為常的事情，芬蘭學生卻覺得又不是小孩、為何要排隊，實在很奇怪，也讓我深切感受到東西方的文化差異。」

闕韻琦（左三）因優異的英文能力獲選為新北市青年外交大使，赴美交流。（照片提供／闕韻琦）

強化英語能力上，她建議學弟妹可以選修全英文課程、閱讀原文教科書強化英文實力，也可以善用英文學習雜誌或閱讀小說。高中時多參加外交小尖兵、青年外交大使等，大學後則可以爭取國際青年大使、長風青年領袖營等民間組織的國際交流機會。高中每天都忙著參與課業、社團等活動，闕韻琦自有一套時間管理方法。她會在記事本上以周為單位，列出所有要做的事，並記錄當天與當周要完成的事項，電腦中也會另存一個備忘錄檔案，隨時提醒自己還有哪些事情還沒做。

高中每天都忙著參與課業、社團等活動，闕韻琦自有一套時間管理方法。她會在記事本上以周為單位，列出所有要做的事，並記錄當天與當周要完成的事項，電腦中也會另存一個備忘錄檔案，隨時提醒自己還有哪些事情還沒做。

一次專注一件事 每周記錄待辦事項

闕韻琦從不熬夜念書，也不曾睡覺睡到中午，維持著晚上12點入睡、早上九點前起床的規律作息。她的時間管理技巧就是「衡量優先順序，一次專心做好一件事，不要分心想其他事。」白天專注在課業，晚上七點到九點參加社團活動，周末陪爸媽。

此外，她也建議善用零碎的時間，如果周四只有下午有課，上午就用來念書，而考前的時間儘量安排念書，暫停大多數的社團活動與娛樂。

展望未來，闕韻琦希望爭取僑委會台灣青年海外搭橋計畫，目標是赴阿根廷進行交流，運用自高中開始學習的西班牙文，並且在下學期開始準備托福測驗，計畫在大四爭取出國交換的機會。從高中開始懷抱外交官夢的她，還打算大學畢業後赴歐美深造，邁向豐富多彩的人生新頁。

闕韻琦的學習歷程多元表現（製表／English OK）

About 闕韻琦

出生：2000年

學校：國立政治大學外交系二年級

學歷：新北市立北大高級中學

時間管理撇步：規律作息，為待辦事項排定優先順序，專注做好手邊的事。