高中三年這樣累積學習歷程檔案 迎戰大學選才成贏家

【文／王彤方】

隨著108新課綱、數位學習檔案上路快一年，

大學選才趨勢、考招制度逐漸改變，繁星推薦、個人申請、特殊選才儼然成主流，

探索「學習性向」成了學生首要課題，修課紀錄、多元表現更在升學中扮演要角。

現在開始累積成果，展現學習熱情與個人特色，讓大學看見你三年的學習軌跡。

邁入新學年，又到了累積學習歷程檔案的時間，而學習歷程已成為高中三年的代名詞。到底高中生該如何利用修課紀錄、課程學習成果、多元表現打造精彩的高中生活呢？

新課綱中，以往申請時的備審資料，改為記錄高中三年軌跡的學習歷程檔案。從高一開始提前累積，為的就是不讓學生在最繁忙的高三、準備備審的最後關頭時隨便選填志願，錯過自己真正有興趣的科系。

111學年度大學入學考招時程也配合調整，繁星推薦從三月延到四月；申請入學則從原本的三到四月延為五到六月。其中，學習歷程在申請大學第二階段的比重也將調高至50％，都是為了強調學習的完整性與軌跡。

新課綱鼓勵學生探索學習性向，學習歷程也與素養一詞綁在一起，而素養是什麼呢？內湖高中英語科教師許靜喆認為，素養不是學科知識、不是在網路上查得到的東西，而是一種能力。「一種學生可以帶著走的能力，如合作的能力、批判思考的能力、解決問題的能力，無論是哪種學科知識都可以套入。」許靜喆也解釋，「新課綱與以前並沒有太大不同，學生應該要做的事仍是好好上學、好好上課，只是生活中多了一些反思，多了一些探索。」

學習歷程檔案四大功能一次看懂。（製圖／English OK）

探索興趣成學生首要目標

中正高中英文科老師李壹明說，「學生大致上都有理解學習歷程的意義，但許多學生仍會徬徨，不知道自己喜歡什麼、想要什麼。」善用高中三年，探索職涯並將熱情具體呈現，成了學生的首要目標。因此高中也因應政策做出改變，必修課降低，選修課大幅提升，加上彈性課程時間的開設，讓學生可以探索自己的學習性向。

以台北市中正高中為例，彈性學習時間，會教導學生自主學習的策略與模式，根據學生想要做的實驗、跨領域的學習，利用彈性課程長時間地去呈現專題，而專題便是學習歷程中能呈現學習熱忱的一個方法。

台北市內湖高中則是開設「如何自主學習」課程，許靜喆說，自主學習對很多學生來說是很新的東西，「大學很在乎學生是否有自主學習的能力，畢竟大學沒有老師在旁督促。」課程中，老師會介紹自主學習中需要的工具、時間管理能力，並讓學生對自己做SWOT分析，了解自身的優勢、弱勢，幫助他們執行自主學習。

學習歷程檔案有哪些？（製表／English OK）

多元表現展熱情 三年累積成關鍵

為了銜接108課綱高中學習歷程資料，109年的備審資料也改為逐條上傳，其中語言證照更是單獨條列出來，重要性大幅提升，成了熱門系所的選看項目。大學招生委員會聯合會也已公布111學年度大學申請入學參採高中學習歷程資料，分為「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」三部分。學生在高一時就可提前掌握準備方向、進行探索，並取得相關證照、營隊證明等。

許靜喆鼓勵學生參加大學營隊、社團，藉由多參加這些活動，不僅能夠探索自我，也能讓大學看到累積與成長。

她認為，高一是最關鍵的摸索時期，儘量去接觸、去思考；高二則可以開始深入研究心儀校系，並參與相關選修課，這時也是一個考語言證照的好時機；高三則可以利用彈性學習時間充實自己的申請資料。

以社團來說，生物研究、模擬聯合國等都不失為好選擇，不僅可以豐富學習歷程，也能訓練自己的英語力、領導力，對未來都非常有幫助。

常見的檢定證照如多益、托福都能作為加分項目。因多元表現每學年可以上傳十件，高中生可以從高一開始準備報考，如果對分數不滿意，高二、高三也能再次挑戰，重新上傳成績。

對此，輔仁大學影像傳播學系系主任唐維敏表示，「在多元表現中，除了英語之外，也鼓勵學生選修第二外語，這些都是打開視野，進入跨文化的敲門磚。」語言證照不只是一個能力的證明，當跟學習或專業上結合、具體展現時，也會更具優勢。這些累積的語言能力，也能成為未來升學、海外留學的利器，在學習歷程檔案中，沒有徒勞，而是為了自我提升、未來生涯準備。

學習歷程如何準備？四大迷思一次破解。（製表／English OK）

為符合新課綱精神，111學年度的考招變革朝「適性選考與素養命題」、「高三完整學習」、「利用學習歷程資料庫」等三大方向邁進。換句話說，必須將自己的興趣、專長、對校系的熱情呈現給大學教授，才有機會拿到理想校系的入場券。

不過，仍有學生為了讓多元表現看起來豐富，而將志工服務、幹部證明等一股腦的上傳。台北大學社會系教授陳婉琪曾在個人臉書發起「申請面試留言終結運動」，她認為，幹部證明及志工服務本身沒有太多作用，除非這些經驗有對學生產生深刻影響，且學生能夠清楚地、誠摯地表達自己，放入學習歷程才會有意義。

高雄大學金融管理系副教授余歆儀也表示，系所在尋找對於科系真正有興趣的學生，但學生似乎覺得大學看不出誰有興趣。換句話說，學生仍要清楚自己為何要做這些事情，而不是一味的參與活動、營隊。

哪種學生會讓多元審查委員眼睛一亮？唐維敏舉例，有位學生長期撰寫影評，並將影評作品、撰寫過程中的紀錄與反思放入備審資料，讓人驚豔。他說，想要說服大學，最重要的是能夠展現學習的軌跡、熱情與邏輯。

「很多學生說的很有興趣但沒有太多佐證。」唐維敏建議，如果想申請傳播相關科系，可從具體分析電影文本、研究電視節目、自己拍攝照片開始，呈現在這方面的累積與興趣，也更容易說服審查委員。

學習準備建議方向（製表／English OK）

展現學習的軌跡與熱情

大考成績拿高分已不再是升學重點，想要有升學競爭力，最終看的仍是學習歷程、高中三年學習成果、多元表現，以及對校系的熱忱。「有熱情、視野，行動力一定會比較強，這是我們想見到的學生樣貌。」唐維敏說。

學習歷程檔案可說是高中三年的集大成，包含學生摸索學習性向的軌跡，自我覺察、反思的過程，以及對學系的熱情與嚮往。還沒找到方向的學生也不需要在摸索階段急於一時，多利用學校資源，如與輔導老師諮詢等，也能慢慢找到屬於自己的道路。

所有努力都會留下紀錄，在高中三年中摸索、找到自己的人生志向，並延伸至大學相關科系，繼續鑽研、學習，不虛度時間，投入真正熱愛的事情，正是學習歷程的真正核心，呈現精采的高中生活。