學繪畫、玩電競 華盛頓中學王曦褕靠英語加值多元興趣

【文／謝維容】

「英語給了我更多接觸新知、和他人溝通的機會，也讓我在課業和升學上更有自信。」英語口說流利、說話輕柔的王曦褕是華盛頓中學國際部11年級的學生，因父母工作的關係在夏威夷度過童年，至今英語仍舊是她求知時的最佳幫手，也是她最為自信的科目。

王曦褕從國中就閱讀原文書，尤其喜歡恐怖小說。（攝影／楊佳穎）

王曦褕視英語為母語，對校內全英語課程得心應手，從國中就閱讀原文書，尤其喜歡恐怖小說，還看過《麥田捕手》、《大亨小傳》等名著。「觀察書中角色的想法和行動可以反省自己，發現自己能改進的地方。」對心理學感興趣的她也不排斥《生存的12條法則》等學科外的讀物，直接挑戰原文版本，更推薦學弟妹接觸多元領域的書籍。「看書可以吸收作者的人生經驗，像這本書就改變很多我對理所當然的事情的想法，非常值得。」

流暢的英語能力使她每每被推舉參加英語比賽，斬獲校內作文比賽第二名與辯論比賽第三名，還曾編寫英文校刊，報導新冠疫情對學校生活的影響。「編校刊要去採訪很多老師和同學，就發現採訪的時候要換位思考，了解對方的生活和議題有哪些聯結，引導他更順利表達。」

校內豐富多元的活動給了王曦褕（中）絕佳的表現舞台，讓她得以在英文演講比賽上發揮英語長才。（照片提供／華盛頓中學）

除了英語，在推廣多元學習與自我探索的校園中，王曦褕也培養了各種興趣。平時喜歡繪畫，還會上網尋找教學資源，繪畫也成為她療癒的好方法，今年為支持防疫，還繪製COVID-19貼圖上架在LINE貼圖小舖，並將收益全數捐出。

自學的精神也幫助她在課業上更上層樓，從國中接觸線上學習平台後，就會用Quizlet、Crash Course複習考試範圍，還到Udemy、可汗學院等平台自習投資理財、微積分、歷史等線上課程。「用網路課程可以自己決定學習步調，有時還能學到老師上課沒教的東西。」

王曦褕的興趣廣泛，不過她其實最喜歡玩電腦遊戲，是多人線上戰鬥遊戲《英雄聯盟》的活躍玩家，假日時常一口氣玩6、7個小時也不覺得累。更因英語好，無需翻譯也能收看海外玩家的直播，從中學會不少技巧與策略，並透過遊戲認識墨西哥等國的朋友，大大增添遊玩樂趣。

懂得妥善兼顧課業與興趣，王曦褕對於自己的未來也很有想法，志願成為心理師，「國中有段時間心情很憂鬱，接觸心理學之後，會覺得如果能早點接觸到，當初就會好過一點。所以想當心理師，也想幫助更多人。」在學校的大力支持下，她設下前往美國常春藤盟校研讀心理學的目標，繼續活用英語專長，追尋理想人生。

About 王曦褕

出生：2003年

學校：華盛頓中學國際部11年級

興趣：閱讀、繪畫、電競、英語辯論與演講、英文寫作

多元學習歷程：

幹部經歷：高二擔任英文校刊編輯

檢定證照：高二考取 TOEIC (L&R) 925分、TOEFL iBT 106分

志工服務：高一擔任紅十字會會員、十方啟能中心志工、太平山區垃圾回收志工

作品成果：高二繪製LINE 貼圖COVID-19 Stickers