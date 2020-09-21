聽新聞
test
0:00 / 0:00

學繪畫、玩電競 華盛頓中學王曦褕靠英語加值多元興趣

聯合新聞網 / English OK
王曦褕課餘時間用繪畫和閱讀調劑身心，也喜歡電玩。（攝影／楊佳穎）
王曦褕課餘時間用繪畫和閱讀調劑身心，也喜歡電玩。（攝影／楊佳穎）

【文／謝維容】

「英語給了我更多接觸新知、和他人溝通的機會，也讓我在課業和升學上更有自信。」英語口說流利、說話輕柔的王曦褕是華盛頓中學國際部11年級的學生，因父母工作的關係在夏威夷度過童年，至今英語仍舊是她求知時的最佳幫手，也是她最為自信的科目。

王曦褕從國中就閱讀原文書，尤其喜歡恐怖小說。（攝影／楊佳穎）
王曦褕從國中就閱讀原文書，尤其喜歡恐怖小說。（攝影／楊佳穎）

王曦褕視英語為母語，對校內全英語課程得心應手，從國中就閱讀原文書，尤其喜歡恐怖小說，還看過《麥田捕手》、《大亨小傳》等名著。「觀察書中角色的想法和行動可以反省自己，發現自己能改進的地方。」對心理學感興趣的她也不排斥《生存的12條法則》等學科外的讀物，直接挑戰原文版本，更推薦學弟妹接觸多元領域的書籍。「看書可以吸收作者的人生經驗，像這本書就改變很多我對理所當然的事情的想法，非常值得。」

流暢的英語能力使她每每被推舉參加英語比賽，斬獲校內作文比賽第二名與辯論比賽第三名，還曾編寫英文校刊，報導新冠疫情對學校生活的影響。「編校刊要去採訪很多老師和同學，就發現採訪的時候要換位思考，了解對方的生活和議題有哪些聯結，引導他更順利表達。」

校內豐富多元的活動給了王曦褕（中）絕佳的表現舞台，讓她得以在英文演講比賽上發揮英語長才。（照片提供／華盛頓中學）
校內豐富多元的活動給了王曦褕（中）絕佳的表現舞台，讓她得以在英文演講比賽上發揮英語長才。（照片提供／華盛頓中學）

除了英語，在推廣多元學習與自我探索的校園中，王曦褕也培養了各種興趣。平時喜歡繪畫，還會上網尋找教學資源，繪畫也成為她療癒的好方法，今年為支持防疫，還繪製COVID-19貼圖上架在LINE貼圖小舖，並將收益全數捐出。

自學的精神也幫助她在課業上更上層樓，從國中接觸線上學習平台後，就會用Quizlet、Crash Course複習考試範圍，還到Udemy、可汗學院等平台自習投資理財、微積分、歷史等線上課程。「用網路課程可以自己決定學習步調，有時還能學到老師上課沒教的東西。」

王曦褕的興趣廣泛，不過她其實最喜歡玩電腦遊戲，是多人線上戰鬥遊戲《英雄聯盟》的活躍玩家，假日時常一口氣玩6、7個小時也不覺得累。更因英語好，無需翻譯也能收看海外玩家的直播，從中學會不少技巧與策略，並透過遊戲認識墨西哥等國的朋友，大大增添遊玩樂趣。

懂得妥善兼顧課業與興趣，王曦褕對於自己的未來也很有想法，志願成為心理師，「國中有段時間心情很憂鬱，接觸心理學之後，會覺得如果能早點接觸到，當初就會好過一點。所以想當心理師，也想幫助更多人。」在學校的大力支持下，她設下前往美國常春藤盟校研讀心理學的目標，繼續活用英語專長，追尋理想人生。

About 王曦褕
出生：2003年
學校：華盛頓中學國際部11年級
興趣：閱讀、繪畫、電競、英語辯論與演講、英文寫作
多元學習歷程：
幹部經歷：高二擔任英文校刊編輯
檢定證照：高二考取TOEIC (L&R) 925分、TOEFL iBT 106分
志工服務：高一擔任紅十字會會員、十方啟能中心志工、太平山區垃圾回收志工
作品成果：高二繪製LINE 貼圖COVID-19 Stickers

延伸閱讀》Netflix追劇、為英語動畫配音，女高中生用興趣練英語，考出多益920

相關新聞

用「笨功夫」練英文 他五科滿級分錄取台大電機

翁瑋杉不只學科表現優異，還參加籃球校隊、擔任國際志工，多元學習歷程精彩。在讀書、運動與課外活動均衡發展並錄取心中第一志願，「少滑手機、把時間花在更有意義的事情上」就是他的致勝關鍵。

學繪畫、玩電競 華盛頓中學王曦褕靠英語加值多元興趣

英語給了我更多接觸新知、和他人溝通的機會，也讓我在課業和升學上更有自信。

看電影學英文／《天能》連台詞也「燒腦」 英文不用brain burning

近期討論度最高的電影非《TENET天能》莫屬，來看看燒腦、爆雷這些找影評時必知的詞彙英文怎麼說。

台中女中模聯社 培養學生領導軟實力

有沒有一種社團，能讓人同時學到資訊蒐集整理、公眾演講技巧、提升英語書寫和表達、培養國際觀、團隊合作和領導能力？

高中三年這樣累積學習歷程檔案 迎戰大學選才成贏家

邁入新學年，又到了累積學習歷程檔案的時間，到底高中生該如何利用修課紀錄、課程學習成果、多元表現打造精彩的高中生活呢？

當青年大使海外交流 她用國際履歷上政大外交

英文演講比賽第三名、模擬聯合國會議開閉幕式雙語主持人、英文親善大使社副社長、校內英語雙周刊發起人……，這是新北市北大高中畢業的闕韻琦，高中時期豐富的學習歷程。

多益托福雙證照 她公費留美讀高中

優異的口說與閱聽能力，讓她考出TOEIC 950分、TOEFL iBT 103分的好成績，更一圓公費留美的夢想。

面試展現英語口說力 獲香港城大全額獎學金

申請學校比別人晚，她如何在一周內準備全英語面試？高中三年她養成了紮實的英語力，順利通過這次的全英語面試。

雄中物理老師帶學生征戰國際 物理辯論賽屢獲佳績

近年來高雄中學在各項物理競賽中都大放異彩，許多學生台灣參賽並獲得總統接見，指導老師盧政良是幕後的一大功臣。

後疫情時代數位學習成趨勢 新北市整合產官學英語學習資源

新北市整合政府、企業及大專校院的數位學習資源，學生可以在家輕鬆學習，不受疫情阻礙，呼應教育部「停課不停學」理念。

百齡、陽明、明倫組博雅盟推雙聯學制 三年取得台加雙文憑

百齡、陽明與明倫高中三所學校組成博雅盟，共同推出台北、加拿大兩地高中的雙聯課程，對於未來有意赴海外求學的高中生，雙聯學程無疑是個跳板；而對於尚未將海外升學列入藍圖的學生，也可自我加值。

隨口而出流利英語 中山女高柯驊芸全英語科學報告得評審獎

因為想了解自己的程度，加上有時參加活動會需要填寫英語能力證明，柯驊芸去年參加多益測驗，考取960分的佳績。

熱門新聞

用「笨功夫」練英文 他五科滿級分錄取台大電機

高中三年這樣累積學習歷程檔案 迎戰大學選才成贏家

當青年大使海外交流 她用國際履歷上政大外交

學繪畫、玩電競 華盛頓中學王曦褕靠英語加值多元興趣

看電影學英文／《天能》連台詞也「燒腦」 英文不用brain burning

台中女中模聯社 培養學生領導軟實力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。