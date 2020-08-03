雄中物理老師帶學生征戰國際 物理辯論賽屢獲佳績

【文／林郁宸】

很多物理課教「彈力常數」與「簡諧運動」等原理時，黑板上寫了密密麻麻的板書；但到了高雄中學物理老師盧政良的課堂裡，變成利用手邊的水、便當盒、塑膠袋及橡皮筋就可以簡單實作、測量震盪頻率的有趣實驗，他說，「過去物理課多數都在教學生怎麼解題，但沒有透過實作讓他們真正了解理論與應用，老師和學生之間會有很大的隔閡。」

近年來高雄中學在各項物理競賽中都大放異彩，不僅在高雄市的科展、力學、科學能力競賽、物理奧林匹亞等競賽中連年包辦佳績，參與台灣青年學生物理辯論競賽（TYPT）更是不斷為學校寫下輝煌紀錄，多次奪下團體金、銀、銅牌獎。更有許多學生因此獲選國手，代表台灣參加國際青年物理學家辯論錦標賽（IYPT）並獲得總統接見，雄中學生能在國內外物理競賽中屢屢創下佳績，指導老師盧政良是幕後的一大功臣。

盧政良（左）帶領雄中學生在物理競賽中屢創佳績，圖為雄中學生獲選為國際競賽國手時，獲蔡英文總統接見。（照片提供／盧政良）

藉競賽養成獨立思考、溝通表達力

談到帶領學生征戰大小競賽的初衷，盧政良說，過去帶科展覺得最可惜的是，常常會因學生的臨場表現不佳，或不符合評審老師喜好等種種因素，而讓準備了一整年的研究心血付諸流水。

「我希望讓他們有更多舞台發揮、展現自我，所以一直很努力的找各種資源和競賽，也是在這時候發現了TYPT這個相當適合學生參加的物理辯論競賽。」

TYPT的主辦單位每年會提供17道題目讓學生進行研究，學生須製作 英文簡報 ，並在辯論賽中提出具說服力的論點進行辯護，且競賽須全程使用英語。盧政良分析，「參加這項競賽學生可以從中獲得非常多元的能力，像是培養獨立思考能力、訓練臨場反應與表達能力，甚至也能藉此養成他們解決問題的力。」

自2010年開始帶隊參加TYPT，起初只是抱著練習的心態試試水溫，卻幸運的在第一次參賽時，兩組人馬都取得銅牌獎，盧政良笑著解釋，因此每年都參與TYPT成了雄中的優良傳統之一。

鼓勵學生享受當下 不過度追求名次

首屆參賽校隊成員尹浚翰，現正於台灣師範大學物理研究所進修。他說，參與TYPT 有趣的地方是題目並沒有絕對的標準答案，和平時課堂上純粹解題很不一樣，「現在念研究所發現這些經驗很有用，需要在過程中慢慢摸索、尋找答案，透過各種方法和研究工具自己解決問題。」

能在比賽獲獎對老師和學生都是莫大的鼓勵，盧政良不僅擔任指導老師，更是學生賽前賽後的心靈導師，他常和學生分享，「獎項和名次只是一時的，參加競賽並不是為了得名，重要的是你在過程中得到了什麼。」比起獲獎，他更希望學生能享受做研究與參賽的每個當下，透過每次的改進與成長得到學習的真正樂趣。

畢竟現行教育體制還是以課業為重，為了不占用學生太多時間，盧政良會利用中午和放學的課餘空檔來培訓學生，除了教導他們分析數據、估算誤差等基本研究能力外，也會定期請學生上台報告研究進度，更嘗試每周舉辦模擬競賽，讓學生累積更多實戰經驗。

但時間久了有部分學生因無法兼顧課業，覺得負擔太重而退出，「不過我認為人生畢竟不是只有考試，這些過程可以訓練他們主動積極的態度、高度的責任感與時間管理。」盧政良深信，只要點燃他們心中對學習的熱忱，日後不論是對未來生活、職場都會有相當大的幫助。

對於指導TYPT的老師來說，最大的門檻莫過於全程使用英語。盧政良分享，雄中的學生素質都不錯，但要用英語和他人辯論還是有些落差，除了要聽懂對手問你的問題，還要能提出有說服力的論點，「正好可以透過競賽，讓他們體認到英文對未來的重要性。」

盧政良（左一）每年都會帶領雄中校隊參與英文物理辯論賽，期望藉此讓學生深化學科知識及培養多元能力。（照片提供／盧政良）

國際交流累積實戰 建立人脈

近年來國際交流蔚為趨勢，雄中與丹麥、日本、新加坡、中國等國都有十分頻繁的交流，盧政良笑著形容，這時候TYPT的培訓成員就是現成的「工具人」。因準備競賽的緣故，他們不僅有英語溝通力，也有能端出研究成果的即戰力，可以和對方做更深入的科學交流。此外，近年雄中也會定期和其他學校舉辦物理辯論友誼賽，學生能藉此結交到許多志同道合的好戰友，對此他樂見其成，及早建立人脈對學生未來一定有相當程度的幫助。

高中物理教學常因考試導向而為人詬病，盧政良說，「我不喜歡傳統實驗課只能按表操課，學生從中能吸收到的知識和能力都很有限。」因此，他會搭配課程進度適時設計翻轉課程，請學生自行回家看事先錄製好的解題影片，課堂上則透過實驗操作、數據分析等實作方式幫助深化學習。有別於傳統教學總是請學生寫實驗紀錄表，盧政良讓學生將實驗過程錄製成影片，並自己上傳到Facebook和YouTube，意外得到不錯的迴響，學生不僅會主動後製、剪接、上字幕，還會自己想很多哏加進影片中。

今（2020）年才剛在高雄市科展物理與天文學科取得第一名佳績的王嘉德認為，盧政良的課堂不像補習班或傳統的填鴨式教育，告訴你應該要套哪些公式、一定要怎麼解題，而是透過生活化的方式讓學生思考與理解，也常會拋出題目讓他們腦力激盪，並在過程中給予建議和方向，而不是直接給答案。

盧政良分享，在自己20年的教學經驗裡，讓他感到最欣慰的是與學生間為了競賽奮戰而建立起的革命情感。對學生來說，他是亦師亦友的存在，總是和學生打成一片，尹浚翰更形容「就像是兄弟一般自在」。或許正因如此，近年帶比賽時，總是不乏許多已畢業多年的學長自願在假期或寒暑假回校指導與傳承經驗。

細數教學生涯中最感動的幾個時刻，盧政良說，自己有學生在美國馬里蘭大學念書，也有人以公費生的身分申請到哈佛大學的博士班，「他們現在領的薪水比我還高，還可以和世界最頂尖的人一起做研究，當學生的成就已經超越自己，是我覺得當老師最感動也最有價值的地方。」

About 盧政良

出生：1976年

現職：高雄中學物理老師、高雄師範大學物理系兼任助理教授、物理教育學常務理事、高雄市國教輔導團高中自然領域兼任輔導員、高中物理學科中心種子教師

學歷：台灣大學物理系博士、台大物理系碩士、高師大物理系學士、中央大學資訊工程第二專長

經歷：IYPT國手培訓指導老師、中小學科展物理科市賽評審、南區高中大專中文物理辯論賽籌備委員及評審、全國物奧選訓南區指導教師、力學學會試題及科普委員、全國科展優良指導教師