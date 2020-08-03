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面試展現英語口說力 獲香港城大全額獎學金

聯合新聞網 / English OK
開新琳錄取香港城市大學並獲全額獎學金。（圖片來源／香港城市大學官網）
開新琳錄取香港城市大學並獲全額獎學金。（圖片來源／香港城市大學官網）

【文／王彤方】

申請學校比別人晚，只剩一周能準備全英語面試，聽起來能否通過都是問題，但基隆二信高中三年級普通科的開新琳，卻在如此不利的情況下，錄取全球百大名校排名52的香港城市大學工學院，此外更獲得每年港幣18萬元的全額獎學金。詢問她如何在一周內準備全英語面試，她笑著說「一周其實很趕，全靠平時的累積。」

開新琳（二排左一）穩紮穩打，每天閱讀英文雜誌練出好口說、好聽力。（照片提供／二信高中）
開新琳（二排左一）穩紮穩打，每天閱讀英文雜誌練出好口說、好聽力。（照片提供／二信高中）

穩定的口說與聽力 全靠每天接觸

開新琳的學習技巧相當單純，一為每日持續接觸英文，二則是不浪費學校提供的資源。從入學開始，每天至少有一堂全英語授課的英文課。三年下來，養成了紮實的英語力，順利通過這次的全英語面試。

如何練習口說？開新琳透過學校訂閱的英文雜誌，搭配自己找的文章，每天跟讀訓練，增加常用句型與單字量。不熟悉的單字、發音都會反覆琢磨到順暢，這是她給自己的每日作業。

二信高中也找來外籍老師幫助學生練習：一周一次的英聽課。「我會告訴自己，能有這個機會很不容易，講多少是多少，講出來別人才能幫你糾正。」強迫自己開口說，才有進步的機會。課外時間為了練習聽力，除了英文雜誌，開新琳推薦「VoiceTube」App。「聽力需要慢慢培養，所以我自己會搭配英文影片練習。」搭配有興趣的主題，如TED演講影片，更有助於習慣外國人的語速、用字。

開新琳強調，口說與聽力要進步，一定要增加單字量，「英文老師都會叫我們大聲讀出、複誦，有了新單字，就能認識新例句。」先看過一遍句子，接著讀出聲音，有不會的單字、發音再去查，反覆跟讀直到熟悉，便能活用並擴充單字庫。

跟讀練習使用的文章，開新琳推薦以英文雜誌中的每日文章為主，每篇配合當月日期，一天一篇，不需多花額外時間挑選文章，便可以做到每日穩定閱讀，方便且效率高。如果手邊沒有英文雜誌，則可以挑選有興趣的外國新聞。同時把不太會的片語、單字抄在小筆記本上，隨時翻閱複習，強化記憶，才能穩紮穩打拚出好成績。

面試不會問專業問題 英語力成關鍵

只有一周能準備全英語面試，開新琳盡力模擬面試情境、準備自我介紹。不過，遠端面試的緊張感，以及陌生的口音，「第一題完全聽不懂在問什麼」，只好請教授再重複一次。冷靜下來發揮紮實訓練成果，後續對答也順暢許多。

全英語面試會問什麼問題？開新琳說，科系的專業能力幾乎沒問，反而是「你為什麼選擇我們」、「你的優勢跟弱勢為何」、「你認為成功人士擁有什麼特質」的問題居多，英語口說能力成錄取關鍵。

說到報考香港城市大學的原因，開新琳一改先前沉穩的語氣，興奮的解釋，高二教育參訪旅行到香港城市大學時，雖然不是考試期間，圖書館、自習室卻座無虛席，感受到很強的競爭力，當時的印象非常深刻。加上香港城市大學為全英語授課，讓她開始嚮往國際交流。

不過，成績亮眼的開新琳，也曾在英文學習上受挫。她說，剛升上高一時，同學的英文都很強，國中時覺得自己很厲害，但發現高中很多人比你更厲害。那時覺得自己英文沒有那麼好，非常挫折。不服輸的她心有不甘，持續每日接觸英文、打好基礎，終於在高二時考取了多益英語測驗（聽力與閱讀）890分的好成績，不僅驗證學習成效，更重拾對英文的自信。

開新琳建議學弟妹，除了準備課業，高中可以多參加社團、交流活動，「國外大學都很注重社團經驗、課外學習，將經歷寫入書審的個人自傳中，也是加分的重點。」透過個人經歷，更能向學校傳達人格特質。

想申請國外大學，她建議提早準備，「提早才有更多時間可以加強優勢項目」，這次準備時間短，回想起來有些地方能做的更好，很可惜。

開新琳未來想要繼續挑戰托福，希望能考出好成績，在大學時期申請交換學生，一圓高中沒達成的目標，用紮實的英語力踏出世界。

英語聽說這樣練，開新琳錄取香港城市大學

1. 以大量閱讀擴充單字量，還可同時幫助聽力跟口說。
2. 每天跟讀英文雜誌，不熟悉的單字、發音反覆琢磨到順暢。
3. 每天觀看英文影片訓練聽力，如TED 演講影片，可習慣外國人的語速、用字。

About 開新琳
出生：2002年
學校：二信中學普通科三年級
錄取：香港城市大學材料工程系
檢定證照：TOEIC (L&R) 890分
志工服務：香港姐妹校陳樹渠紀念中學交流活動服務志工其他多元表現：參與2018年青少年跨域整合人才培育計畫

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