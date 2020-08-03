快訊

哈格比現離台最近！增強又擴大為北台帶進強風豪雨

立委護航SOGO條款涉收賄 全案緣於北檢一封匿名檢舉信

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多益托福雙證照 她公費留美讀高中

聯合新聞網 / English OK
郭天妮（中）靠優秀的英語能力取得公費留學資格，到美國內華達州讀高中，圖為她與當地友人合影。（照片提供／郭天妮）
郭天妮（中）靠優秀的英語能力取得公費留學資格，到美國內華達州讀高中，圖為她與當地友人合影。（照片提供／郭天妮）

【文／黃筱珮】

對許多人來說，英語是一個考試科目；但是對花蓮女中語文資優班二年級的郭天妮來說，英語是生活的一部分。不論是搭公車、做家事、午休時間，她會打開手機，閱聽英語節目、國際新聞，有時也自行錄製短片上傳YouTube。優異的口說與閱聽能力，讓她考出多益英語測驗（聽力與閱讀）950分、托福網路測驗103分的好成績，更一圓公費留美的夢想。

「我從小就喜歡英文。」郭天妮說，她小時候常跟著媽媽聽英語歌，看了迪士尼電影《歌舞青春》後，更是深受電影情節吸引，反覆看了好幾遍，把電影裡的歌曲、台詞背得滾瓜爛熟。

也因為看了這部電影，郭天妮嚮往美國的學校生活，想實地體驗電影裡的生活場景、認識外國朋友。因此她從小學三、四年級就開始上網查詢國際留學計畫、國外暑期夏令營活動，卻礙於學費昂貴，只能打消念頭。

不靠補習 做家事邊聽英語節目

讀高中後，郭天妮得知花蓮縣政府有「教育希望工程公費留美計畫」，她立刻申請，並以優異成績通過甄選， 在2018年前往美國內華達州Moapa Valley High School 留學一年。

在美國期間她除了努力學習學校課程，也主辦國際交流周活動、獲選擔任交換生的畢業典禮致詞代表，期間還視訊發表政見，跨海當選花蓮女中學生會會長。

郭天妮從沒上過補習班，英語能力都是從日常生活中持續接觸而來。她常利用搭車或做家事的時間，邊聽邊看YouTube的影片，《CNN 10》就是她每天必看的頻道，利用十分鐘掌握國際新聞。她也會追蹤喜愛的YouTuber、看綜藝節目，從樂趣中學習。

此外，她非常推薦廣播App「Podcast」，可以免費收聽節目，她就經常收聽《The New York Times Daily》、《TED Talks》，還有娛樂性十足的《Stuff Mom Never Told You》，很適合學生在學校時利用午休時間收聽。

郭天妮因深受電影吸引想留學，高中就考出多益950。（照片提供／郭天妮）
郭天妮因深受電影吸引想留學，高中就考出多益950。（照片提供／郭天妮）

多背同義字 口說能力更升級

靠著持續的接觸英聽與大量練習，郭天妮練出優異的英語口說能力。不過她發現自己有個盲點，就是講英語時，經常重複運用某些單字。為了增強詞彙能力，她開始記錄下常使用的單字，再寫下同義詞。例如important，就寫下significant、vital，並細究每個單字的用法與彼此的差異。

「很神奇，在增強英文詞彙同時，中文能力也跟著提升。」郭天妮說，可能是因為練習英文詞彙時，有不懂就去查。結果發現一個單字能夠表達多種不同的意思，翻成中文也會有各別的含意，進而學會如何靈活轉換中文寫作用詞，嘗試新的語句和用法，對字詞的意思更敏感、使用更精準，是意想不到的收獲。

「學好英文，就像握有邁向世界的通行證。」郭天妮說，英語好能帶來許多優勢，幫助她從眾多競爭者中脫穎而出，到美國公費留學一年，實現她在國外校園上課的夢想。與寄宿家庭、同學朝夕相處，用英語交談，英語能力進步外，也看到東西文化的差異。

在美期間，她看見西方同學不吝於讚美人的那面，大膽給人鼓勵，相較於東方人的保守，讓人感到溫暖。她在美國參加田徑隊，每天跑2、3公里，每次疲累時，都有同學對著她說「Good job」；上台表演才藝，也會有同學當面誇獎她，這些鼓勵給了她許多啟發，讓她變得更熱情。

「英語能力好，能運用的資源也多。」郭天妮分享，有些線上課程平台例如Coursera、可汗學院（Khan　Academy）等，都是英語授課，英語能力好，就多了很多新穎免費的學習資源可使用。她也曾用可汗學院學物理，加強物理知識，並在Coursera上修習倫敦大學的國際關係課程。

她建議學弟妹認清英語是一種溝通媒介、語言工具，不要被口音或文法束縛，更不要因為害怕講出不完美的英語而退縮，重點是要能清楚傳達內容，讓對方聽懂，雙方可以溝通。「就好比外國人講中文即便有口音，我們也不會覺得奇怪，所以面對外國人，大方開口就對了。」

再過一年多就要迎接大學生活，郭天妮希望到國外讀大學，繼續探索世界。目前第一志願鎖定美國新創的「密涅瓦大學（Minerva School）」，上課全部採用線上課程，且在大學4年之中會到7個不同國家的城市上課，很有冒險精神，讓她很是憧憬。她還希望藉重英語所長，從事外交、國際組織交流或國際事務報導等領域的工作，為國家社會盡一份心力。

英語聽說這樣練，郭天妮到美國讀高中

1. 聽完一整段後再思考內容，不用仔細追蹤每一個字，以講者肢體語言、表情輔助理解。
2. 口說要頻繁的輸出和反饋，練習自言自語、模擬對話，或錄影錄音檢討改進。
3. 找自己感興趣的主題練習。

About 郭天妮
出生：2001年
學校：花蓮女中語文資優班二年級
多元學習歷程：
競賽參與：高二擔任花蓮女中學生會會長、東部模擬聯合國會議主席、TEDxYouth@BeibinPark策展人
競賽參與：高二參加英語演講比賽獲北區優勝
檢定證照：TOEIC (L&R) 950分、TOEFL iBT 103分
自主學習：修習Coursera課程「Global　Diplomacy- Diplomacy in the Modern World」、高一參加台大經濟營、哈佛臺灣英文領導營

延伸閱讀》學測搭配語言證照也能出國留學 他們靠近滿級分、SAT獲名校青睞

相關新聞

多益托福雙證照 她公費留美讀高中

優異的口說與閱聽能力，讓她考出TOEIC 950分、TOEFL iBT 103分的好成績，更一圓公費留美的夢想。

面試展現英語口說力 獲香港城大全額獎學金

申請學校比別人晚，她如何在一周內準備全英語面試？高中三年她養成了紮實的英語力，順利通過這次的全英語面試。

雄中物理老師帶學生征戰國際 物理辯論賽屢獲佳績

近年來高雄中學在各項物理競賽中都大放異彩，許多學生台灣參賽並獲得總統接見，指導老師盧政良是幕後的一大功臣。

後疫情時代數位學習成趨勢 新北市整合產官學英語學習資源

新北市整合政府、企業及大專校院的數位學習資源，學生可以在家輕鬆學習，不受疫情阻礙，呼應教育部「停課不停學」理念。

百齡、陽明、明倫組博雅盟推雙聯學制 三年取得台加雙文憑

百齡、陽明與明倫高中三所學校組成博雅盟，共同推出台北、加拿大兩地高中的雙聯課程，對於未來有意赴海外求學的高中生，雙聯學程無疑是個跳板；而對於尚未將海外升學列入藍圖的學生，也可自我加值。

隨口而出流利英語 中山女高柯驊芸全英語科學報告得評審獎

因為想了解自己的程度，加上有時參加活動會需要填寫英語能力證明，柯驊芸去年參加多益測驗，考取960分的佳績。

不只是選美佳麗！台灣女孩摘城市小姐亞軍 更赴美實習、發表論文

她是劉宜欣，不僅在去（2019）年的全球城市小姐台灣區選拔賽中奪下第二名及最佳人氣王，而後更代表台灣參與大中華賽，但在亮麗的光環與頭銜後，背後有著更多不為人知的努力與付出。

高職女生每周看一本英文小說 全國單字比賽滿分奪冠

田卉蓁打敗了建國中學與其他公立高中的參賽者，以滿分300分的優異成績奪下團體組與個人組冠軍。

南大附中、交大用英語線上工具補強弱點 送學生出國留學

有許多學校、教師「超前部署」，早就已經開始嘗試使用線上的學習資源和教學工具，培養學生自學習慣或是準備證照測驗，讓英語學習更多元。

玩遊戲主動查單字文法 國三獲多益滿分

陳彥宇靠著玩電動遊戲、收看科普節目等產生英語學習動力，踏實自學，國三就考出多益990分的滿分成績。

技職生也要會英語！新北市辦比賽、職場體驗 搶救專業英語力

重視實用技能、與產業需求接軌的技職教育，近年來是不少學生、家長心目中的首選。但企業重視的英語能力，技職學生程度相對不足，也成了亟待解決的問題。

從看電影到配音 二信高中涂可諭以興趣熱情養成優秀英語力

笑容甜美的涂可諭，不但多益920分，更是英語單字、簡報比賽的常勝軍。

熱門新聞

多益托福雙證照 她公費留美讀高中

面試展現英語口說力 獲香港城大全額獎學金

雄中物理老師帶學生征戰國際 物理辯論賽屢獲佳績

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。