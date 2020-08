多益托福雙證照 她公費留美讀高中

【文/黃筱珮】

對許多人來說,英語是一個考試科目;但是對花蓮女中語文資優班二年級的郭天妮來說,英語是生活的一部分。不論是搭公車、做家事、午休時間,她會打開手機,閱聽英語節目、國際新聞,有時也自行錄製短片上傳YouTube。優異的口說與閱聽能力,讓她考出多益英語測驗(聽力與閱讀)950分、托福網路測驗103分的好成績,更一圓公費留美的夢想。

「我從小就喜歡英文。」郭天妮說,她小時候常跟著媽媽聽英語歌,看了迪士尼電影《歌舞青春》後,更是深受電影情節吸引,反覆看了好幾遍,把電影裡的歌曲、台詞背得滾瓜爛熟。

也因為看了這部電影,郭天妮嚮往美國的學校生活,想實地體驗電影裡的生活場景、認識外國朋友。因此她從小學三、四年級就開始上網查詢國際留學計畫、國外暑期夏令營活動,卻礙於學費昂貴,只能打消念頭。

不靠補習 做家事邊聽英語節目

讀高中後,郭天妮得知花蓮縣政府有「教育希望工程公費留美計畫」,她立刻申請,並以優異成績通過甄選, 在2018年前往美國內華達州Moapa Valley High School 留學一年。

在美國期間她除了努力學習學校課程,也主辦國際交流周活動、獲選擔任交換生的畢業典禮致詞代表,期間還視訊發表政見,跨海當選花蓮女中學生會會長。

郭天妮從沒上過補習班,英語能力都是從日常生活中持續接觸而來。她常利用搭車或做家事的時間,邊聽邊看YouTube的影片,《CNN 10》就是她每天必看的頻道,利用十分鐘掌握國際新聞。她也會追蹤喜愛的YouTuber、看綜藝節目,從樂趣中學習。

此外,她非常推薦廣播App「Podcast」,可以免費收聽節目,她就經常收聽《The New York Times Daily》、《TED Talks》,還有娛樂性十足的《Stuff Mom Never Told You》,很適合學生在學校時利用午休時間收聽。

郭天妮因深受電影吸引想留學,高中就考出多益950。(照片提供/郭天妮)

多背同義字 口說能力更升級

靠著持續的接觸英聽與大量練習,郭天妮練出優異的英語口說能力。不過她發現自己有個盲點,就是講英語時,經常重複運用某些單字。為了增強詞彙能力,她開始記錄下常使用的單字,再寫下同義詞。例如important,就寫下significant、vital,並細究每個單字的用法與彼此的差異。

「很神奇,在增強英文詞彙同時,中文能力也跟著提升。」郭天妮說,可能是因為練習英文詞彙時,有不懂就去查。結果發現一個單字能夠表達多種不同的意思,翻成中文也會有各別的含意,進而學會如何靈活轉換中文寫作用詞,嘗試新的語句和用法,對字詞的意思更敏感、使用更精準,是意想不到的收獲。

「學好英文,就像握有邁向世界的通行證。」郭天妮說,英語好能帶來許多優勢,幫助她從眾多競爭者中脫穎而出,到美國公費留學一年,實現她在國外校園上課的夢想。與寄宿家庭、同學朝夕相處,用英語交談,英語能力進步外,也看到東西文化的差異。

在美期間,她看見西方同學不吝於讚美人的那面,大膽給人鼓勵,相較於東方人的保守,讓人感到溫暖。她在美國參加田徑隊,每天跑2、3公里,每次疲累時,都有同學對著她說「Good job」;上台表演才藝,也會有同學當面誇獎她,這些鼓勵給了她許多啟發,讓她變得更熱情。

「英語能力好,能運用的資源也多。」郭天妮分享,有些線上課程平台例如Coursera、可汗學院(Khan Academy)等,都是英語授課,英語能力好,就多了很多新穎免費的學習資源可使用。她也曾用可汗學院學物理,加強物理知識,並在Coursera上修習倫敦大學的國際關係課程。

她建議學弟妹認清英語是一種溝通媒介、語言工具,不要被口音或文法束縛,更不要因為害怕講出不完美的英語而退縮,重點是要能清楚傳達內容,讓對方聽懂,雙方可以溝通。「就好比外國人講中文即便有口音,我們也不會覺得奇怪,所以面對外國人,大方開口就對了。」

再過一年多就要迎接大學生活,郭天妮希望到國外讀大學,繼續探索世界。目前第一志願鎖定美國新創的「密涅瓦大學(Minerva School)」,上課全部採用線上課程,且在大學4年之中會到7個不同國家的城市上課,很有冒險精神,讓她很是憧憬。她還希望藉重英語所長,從事外交、國際組織交流或國際事務報導等領域的工作,為國家社會盡一份心力。

英語聽說這樣練,郭天妮到美國讀高中

1. 聽完一整段後再思考內容,不用仔細追蹤每一個字,以講者肢體語言、表情輔助理解。

2. 口說要頻繁的輸出和反饋,練習自言自語、模擬對話,或錄影錄音檢討改進。

3. 找自己感興趣的主題練習。

About 郭天妮

出生:2001年

學校:花蓮女中語文資優班二年級

多元學習歷程:

競賽參與:高二擔任花蓮女中學生會會長、東部模擬聯合國會議主席、TEDxYouth@BeibinPark策展人

競賽參與:高二參加英語演講比賽獲北區優勝

檢定證照:TOEIC (L&R) 950分、TOEFL iBT 103分

自主學習:修習Coursera課程「Global Diplomacy- Diplomacy in the Modern World」、高一參加台大經濟營、哈佛臺灣英文領導營