百齡、陽明、明倫組博雅盟推雙聯學制 三年取得台加雙文憑

【文／蘇怡和】

台北市百齡高中、陽明高中與明倫高中三所學校組成博雅盟，共同推出台北、加拿大兩地高中的雙聯課程，學程學生完成加拿大薩克齊萬省教育局的高中課程及加拿大認證的台灣課程後，即可獲得加拿大高中畢業文憑。

百齡、陽明與明倫高中組成博雅盟，有多項課程計畫讓三校學生可共同學習。（照片提供／百齡高中主任邱淑娟）

台加雙聯學制計畫，為明倫高中校長洪金英尚在擔任陽明高中校長時啟動，與同樣英文老師出身的百齡高中校長邱淑娟有志一同，對推廣國際教育與文化交流活動充滿熱忱，也願意投入時間與精力，因此彼此支援合作推動這項計畫。

學制洽談到一半時洪金英轉職至明倫，再加上陽明、明倫及百齡，三校地理位置鄰近，促成此雙聯學制課程的合作。

三校的合作一來可引進三校師資團隊共同研究備課、二來加強三所高中學生間的交流、也讓更多有意願參與雙聯學制的高中生受惠，可謂一個計畫創造三贏。

對於未來有意赴海外求學的高中生，雙聯學程無疑是個跳板；而對於尚未將海外升學列入藍圖的學生，也可自我加值。

三校聯盟合作項目（製表／English OK）

遠距視訊教學 意外超前部署

博雅盟台加雙聯學制課程首屆招生，從百餘位報名學生中錄取32名，篩選過程需經過筆試及面試兩關。

筆試檢核學生的英文程度是否足以接受全英語授課環境，而面試除了瞭解學生的英語聽說能力外，也要找出具有企圖心及表達力佳的學生。因為唯有具備強力動機的學生，才能不放棄地完成挑戰。

兼顧聽說讀寫與國際視野的雙聯課程，受到北市教育局的支持，於去（2019） 年8月開始在百齡高中進行周間實體課程、周末與加拿大老師的視訊課程。

學程中加拿大的教材、課程、繳交作業都是線上教學形式，學生利用線上資源修課，部分課程由老師帶領實體課程。雙聯課程的老師須事先研究且熟悉加拿大的課綱、教材，並通過加拿大師培認可才能成為雙聯師資。

今年因應防疫需求，課程皆改為遠距視訊教學，由於原本就採取線上學習，師生皆已熟稔遠端授課模式，可謂意外的超前部署。

注重時間管理與自主學習

明倫高中一年級的胡宸嘉，國中時就讀雙語班，以 多益普及測驗 成績申請雙聯學制計畫而免參加筆試。參與雙聯課程讓她感到生活變得忙碌且充滿挑戰，「雙聯的作業量很大，就像是同時念兩所高中，一定要懂得有效率地安排時間。」

初期曾在心中思考為何要如此忙碌，犧牲課餘時間，但深入參與後，很快就發現有捨必有得，雖然少了參與社團的機會，但長遠看來收穫更大。

外籍教師的教學風格跟台灣教學的方式很不一樣，多了許多共同討論議題的空間，老師會持續拋出問題，倘若分心就會接不上話，「加拿大的課程讓我覺得老師不是課程的主體，學生的互動才是。」

像是有一單元課程是以「電影」作為教材，胡宸嘉原以為就是看場電影後各自寫下心得，沒想到課程中老師不僅帶領學生探討人物角色、情節細節所隱含的意義，還引導學生用電影內容來寫新聞報導，以及練習為電影設定宣傳標語，宛如在上行銷課。

另外她也觀察到，外師不會特別教授文法，而是注重口說。胡宸嘉過去寫作業都是先想好中文再翻譯成英文，句子像翻譯軟體翻出來般不通順；現在她發現完成作業的時間縮短了，因為她開始以英文思考撰寫文章。

提到參與雙聯課程後的改變，「會利用下課時間迅速補眠」。胡宸嘉說，不分平日假日都需投入大量精力學習，再加上自我要求高，快速充電的「超能力」，讓她更有餘力準備課業。

雙聯課程的外籍教師授課重視互動，會用開放式問題訓練學生表達自我觀點。（照片提供／百齡高中主任邱淑娟）

百齡高中一年級的郭汝芳參與雙聯的契機是想提升自己的語言能力，也想藉此了解外國文化的生活方式，以便評估未來是否要到國外讀書。

郭汝芳以 TOEFL Junior 810分成績申請雙聯學制，從去年九月到現在，明顯感受到自己的英語口語表達進步了。

以往會懼怕在眾人面前發表意見，更遑論用英語，但接受雙聯國外教育後，外師提出的都是開放式問題，不是要學生答出正確答案，而是鼓勵自主思考，說服別人聆聽你的觀點。她說，台灣考試多數要經過背誦才能寫出正確答案；但雙聯的線上考試，都是訓練思考能力或寫作技巧的申論題，能分段落有條理地寫出自己的觀點最重要。

參加雙聯學制後郭汝芳做事更有效率，台灣的課業進度在課堂中全部跟上，回家快速處理完學校作業後，剩餘時間留給雙聯。外師上課時，郭汝芳會同時做筆記，以便寫課後作業和複習，「當場聽懂」是她省時的竅門。

CP值高 但要有堅定的意志

陽明高中一年級高靖暄直言，原本誤以為是免費課程，盤算著能在高中三年多拿個加拿大的高中畢業文憑，簡直「賺到了」。

考上後發現還是要負擔部分學費，馬上轉念笑說：「少吃一點還是付得起學費吧！」拿到文憑，就算未來不出國念大學，「擺在家裡也好看啊！」畢竟是經過考試後脫穎而出，且比別人努力才取得的榮耀，「感覺自己還滿厲害的」，高靖暄語氣雀躍。

外師的授課風格鮮明，也讓高靖暄有所改變，以往台灣老師多偏向講解課程，但外師就不一樣了，他們會花時間回答學生的個別問題，讓她較敢說出自己的想法，也感到自在。

另一個收穫就是「單字量增加了」，雖然台灣的英文課也會教單字，但因為使用率低，常考試後就忘記。但在雙聯的課程中，有大量作業要寫，天天得用到，她說，「單字就像從字典上的陌生人變成自己擁有的東西。」

台加雙聯學制小檔案（製表／English OK）

台灣一般高中生用三年取得一個高中文憑，參加雙聯學制的學生，還可再多一張國外高中的文憑，且能強化英語能力、鍛鍊意志力、提升自主性、增進國際視野。短短八個多月，參與的學生都感受到自己的改變，讀書效率和英語程度都有所提升。

她們對學弟妹的建議是：「如果只是玩票性質，還是不要來吧！」因為這是兩年的長期抗戰，課業壓力重、閒暇時間少，但學習的成就感大，適合有自制力，且能做好時間管理的人。一旦錄取了就要相信自己有能力完成學業，雖然辛苦，但收穫一定會比預期更多。