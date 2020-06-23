後疫情時代數位學習成趨勢 新北市整合產官學英語學習資源

【文／賴亭宇】

新冠肺炎疫情雖漸穩定，但有家長還是會擔心萬一學校停課，孩子的學習怎麼辦？為此，新北市善用《新北市親師生平台》，整合政府、企業及大專校院的數位學習資源，開放給國中小、高中職學生使用，產官學攜手合作，照顧各教育階段的學習需求。

新北市長侯友宜表示，目前許多國家與地區都停止上課，面對未來可能遇到學習中斷的困境，必須提前做好準備。他也特別感謝PVQC 勁園、TOEIC、My ET、PaGamO、tutorJr、Live ABC及空中英語教室等企業共襄盛舉，提供全方位的英語學習資源，讓學生可以在家輕鬆學習，不受疫情阻礙，呼應教育部「停課不停學」理念。

4月6日新北市政府也舉辦記者會，說明防疫期間的線上學習應變措施，現場侯友宜在學生的引導下，配戴VR裝置，體驗虛擬實境英語學習系統，來到「英語超市」採買泡麵等民生必需品，同時練習英語會話，場面相當熱鬧。

追蹤學習歷程 自主練英文

侯友宜說明，《新北市親師生平台》的英語線上學習資源十分多元，含括單向、雙向及智慧學習三大面向。不僅能讓學生自主練習英語聽說讀寫，還能將完整的學習歷程紀錄下來，便於教師、家長隨時掌握學生的學習成效。

平台內包含Google Classroom師生共享功能，教師可上傳自製教材、學習單，並提供高中及國中小各科各冊教材與教學影片，讓學生在家學習。

其中，ETS 臺灣區總代理忠欣公司特別提供 OLPC （TOEIC Official Learning and Preparation Course）多益官方線上課程七天免費帳號，共約30小時的學習內容，讓學生透過素養導向的TOEIC模擬試題，短時間內逐步強化英文聽力、閱讀及發音能力。

OLPC中的TOEIC模擬試題多達一千題，以國際溝通情境劃分單元，包括用餐、娛樂、旅遊、製造業、人事、採購等八種情境；每單元有聽力、閱讀、文法與發音練習、單元測驗等五大練習題組。

為滿足不同程度學生的學習需求，OLPC為漸進式的分級課程，分別為基礎級至中級、中高級和進階級。

透過OLPC，教師或家長可以針對學生個別需求，設定個人化、差異化的學習目標，讓學生放學回家後登入選擇符合程度的課程，達到能力的提升。

新北市長侯友宜（左）在學生引導下體驗虛擬英語學習系統。（攝影／賴亭宇）

素養導向 更提供能力診斷

OLPC的擬真試題，發音、題型與內容都相當接近真實的TOEIC，學生得以熟悉實際的考試狀況。

此外，測驗結果不只提供分數及解答，還有獨家能力分析報告，讓使用者能得知自己的優勢與待加強的部分，以及未來學習方向與能力提升的重點。此外，內容均有中文翻譯，讓學習更便利。

目前，電腦僅須安裝最新版本的Flash Player，用一般瀏覽器即可開啟OLPC線上課程，也將改版提供手機、平板等行動裝置使用，隨時隨地都能學。

OLPC課程分級（圖／English OK）

勁園則提供學生使用PVQC（Professional Vocabulary Quotient Credential）專業英文詞彙能力國際認證測評系統，透過線上反覆的聽、說練習，學習各行各業的專業英文核心字彙，如餐飲、電機電子、醫護等19類。

同時，新北市教育局也留意到技術型高中的英語學習資源相對缺乏，在家學習的成效可能不彰。因此，特別針對經濟弱勢的高職生，由致理科技大學提供免費的TOEIC暑期輔導課程，協助學生考取獲國際認可的英語學習證明，希望提升他們在未來升學及就業的競爭力。

此外，新北市教育局也鼓勵各校推動生活化的英語學習，並配合校園防疫的時事議題。例如新北市華美國際美國學校就特別編纂雙語版防疫手冊，學生在吸收衛教知識的同時也能學英語，並免費開放民眾下載使用。

新北市教育局長張明文表示，新北市以「雙語城市」為目標，推動「英語生活化」、「動手做學英文」等國際教育政策，樂見各校發展相關課程。未來希望持續將生活化英語融入各領域、學科或課程，提升各科教師雙語備課、授課的能力，讓學生有興趣也有自信開口說英語。

侯友宜提醒，台灣目前尚未採取停課措施，進出校園時做好體溫管理是校園防疫的第一道防護，師生、家長務必落實「生病不到校」的政策，保護自己與他人的健康，快樂學習。