隨口而出流利英語 中山女高柯驊芸全英語科學報告得評審獎
【文／朱韻縈】
因為想了解自己的程度，加上有時參加活動會需要填寫英語能力證明，柯驊芸去年參加多益測驗，考取960分的佳績。
勇於嘗試新奇事物、多方探索興趣充實自我，目前就讀臺北市立中山女子高級中學二年級的柯驊芸，不僅學業成績優秀，也積極參與許多課外活動，其中不乏需要英語能力的營隊或競賽。
在拍照及採訪過程中，隨口而出的流利英語，可以看出柯驊芸已將英語融入日常生活中。從小父母就讓她讀英文繪本，她還會用英文寫日記，她笑說「雖然裡面的文法不正確」，但她從錯誤中累積、進步，學習如何用英文表達。
因為想了解自己的程度，加上有時參加活動會需要填寫英語能力證明，柯驊芸去（2019）年參加多益英語測驗（聽力與閱讀），考取960分的佳績。英文好讓她可以和不同國家的人溝通、了解他們的想法，在查找文獻、研究資料時也更為方便。
去年暑假，柯驊芸獲選參加台灣大學第一屆國際高中青年科學創新營，與北一女中、中山女高、建國中學、師大附中及成功高中學生共同參與量子計算與生命科學的研習。另外還有來自印度、俄羅斯、日本等共九個國家頂尖學府的優秀學子，一同進行學術交流與競賽。
當時柯驊芸與越南和泰國的學員組隊，全程以英語上課、完成研究計畫及上台發表，並榮獲評審獎與獎金。與各國菁英高中生的激烈競賽與相知相惜，讓她獲益良多。
「其他國家的學生英語都講得像母語般流利，能充分表達出所學及想法。」她深刻體會到，擁有知識但若無法用英語完整表達是件很可惜的事，因此更加深了要學好英語的念頭。
高一時柯驊芸還錄取中央研究院高中生命科學研究人才培育計畫，假日或平日下課後，常要到中研院上課或做實驗，有時離開實驗室已是深夜時分，加上學校課業十分繁重，她曾想中途放棄，但她仍選擇繼續堅持下去。「可以進入全國最好的學術機構做實驗，接受教授的專業指導、還能和優秀的學長姐及同儕互相砥礪，都讓我感覺熱血沸騰。」
「中研院是什麼樣子？從事科學研究的人到底在做些什麼？」參加這個計畫讓她在高中時就能先了解生命科學是不是未來的志向，可以適時地調整，而不是到大學才發現學非所愛。即使未來不是走研究的路，但她還是擁有這份知能，比別人多了一些優勢。
「還有高一時參加學校的特色課程學到了程式設計，我發現自己好像也蠻會寫程式。」才高二的柯驊芸未來還充滿未知數，但有著好奇、熱情特質，再加上英語力做基礎，就能擁有無限可能。
About柯驊芸
出生：2003年
學校：中山女高二年級
興趣：唱歌、彈吉他、戶外活動、游泳、中英文演說
多元學習歷程：
社團經歷：游泳社社長
競賽參與：台灣大學第一屆國際高中青年科學創新營評審獎、中山女高英語演講比賽第三名、中山女高優良學生
檢定證照：高一考取TOEIC (L&R)960分
自主學習：中研院高中生命科學研究人才培育計畫、參與台北市資優教育資源中心數理資賦優異教育方案
其他多元表現：2020年獲哈佛大學校友會書卷獎
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