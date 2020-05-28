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不只是選美佳麗！台灣女孩摘城市小姐亞軍 更赴美實習、發表論文

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劉宜欣（前排左二）2019 年代表台灣參加全球城市小姐大中華賽。（照片提供／劉宜欣）
劉宜欣（前排左二）2019 年代表台灣參加全球城市小姐大中華賽。（照片提供／劉宜欣）

【文／林郁宸】

鎂光燈下，深邃的五官繪著精緻的妝容，全身散發出的氣勢與自信，在一字排開的佳麗中搶眼奪目。緊接著，悠揚的吉他聲伴著甜美的嗓音，在舞台上透過不同的表演樣貌帶給觀眾及評審震懾與驚艷，她是劉宜欣，不僅在去（2019）年的全球城市小姐台灣區選拔賽中奪下第二名及最佳人氣王，而後更代表台灣參與大中華賽，但在亮麗的光環與頭銜後，背後有著更多不為人知的努力與付出。

劉宜欣說，其實以前從沒想過要參加選美比賽。大四時，媽媽獲知比賽訊息後告訴她，她才動念，從小學五年級開始學吉他，她常樂於在網路上分享自彈自唱的影片，且一直以來都滿享受表演這件事，認為或許可以挑戰看看。

劉宜欣在全球城市小姐台灣區選拔賽中，一舉包辦第二名與最佳人氣王的好成績。（照片提供／劉宜欣）
劉宜欣在全球城市小姐台灣區選拔賽中，一舉包辦第二名與最佳人氣王的好成績。（照片提供／劉宜欣）

熱愛挑戰新事物拓展眼界

但參賽過程與事前準備比預期的辛苦許多，加上訓練期又短，只能沒日沒夜的練習走台步、各種舞蹈以及個人才藝表演，同時又要留意維持體態。劉宜欣坦言，曾幾度浮現放棄的念頭，但她仍堅信，一旦做了決定就更應該全力以赴。

劉宜欣認為，參加比賽後眼界寬闊許多，與其他參賽者之間透過比賽建立起深厚的革命情感，也跨越了年齡、國家與背景文化，直到現在都還保持聯絡。「改變最多的應該是心態與自信的增長。」劉宜欣說，起初練台步時會覺得很彆扭，除了要學著不去在意別人的眼光外，保持自信也十分重要。

在台灣區獲得第二名的殊榮，進入大中華區比賽後，每天更是行程滿檔，總是早出晚歸，需要抓緊時間到各地拍攝宣傳照，又要找空檔練習團體與個人表演，一切只為了在台上呈現最好的一面。

劉宜欣分享在比賽中最大的體悟，「其實不會有永遠的舞台，或許在接受掌聲的當下會覺得被肯定，但回到幕後，只有自己能夠肯定自己。」

為此只能不斷地精進自己，她認為，在現代世界中，要接收最新資訊，英文有一定的重要性，建議可以從有興趣的地方下手。平時她十分喜歡看外國影集和電影維持語感，如《穿著Prada 的惡魔》便是她最愛的電影之一，有空檔時便會重覆看，看熟自然也學會應用了。而她閒暇之餘喜歡追星，最愛美國的創作歌手Jason Mraz，劉宜欣平時會不斷鑽研歌詞、看各種訪談，久而久之也提升了英語力，讓她順利在多益英語測驗（聽力與閱讀）中取得920的高分。

對語言十分感興趣的劉宜欣，畢業自高雄餐旅大學（以下簡稱高餐）的國際觀光學士學位學程，系上採全英語授課，班上有許多來自韓國、馬來西亞等各國的交換生，她也經常擔任外籍生的學伴，協助接待、幫助對方解決生活中的疑難雜症等等。

大學三年級時，所有高餐的學生都須至校外實習一年。一年級時，嚮往西方文化的劉宜欣立定了想赴海外實習的決心，二年級便遞交申請資料，早早開始努力加強英語力，準備海外大學的全英語面試。一口流利英語也讓劉宜欣在大三那年，順利赴美國南佛羅里達大學海牛分校研習，並到美國實習。

劉宜欣（右）在大三時前往美國大學研習，而後更順利取得在美國飯店實習的機會。（照片提供／劉宜欣）
劉宜欣（右）在大三時前往美國大學研習，而後更順利取得在美國飯店實習的機會。（照片提供／劉宜欣）

海外研習 全英語發表獲肯定

「剛到美國上課時，常怕講錯和沒有自信而不敢開口。」劉宜欣分享，美式教育和台灣傳統的填鴨式教育相當不同，授課模式通常是老師與學生一來一往，老師會在課堂上提開放性問題，適應這樣的模式後，除了英語溝通能力的提升，也會進而培養自己獨立思辨的能力。

她說，「在美國會發現自己是為了學習而上課，和過往課堂為了考試而上課的感覺不太一樣。」

憑著亮眼的表現，劉宜欣甚至受邀加入教授的研究團隊，以「全球化對學生成功的影響：跨文化實證研究」為題，與團隊共同完成研究論文，並於去年7 時赴泰國曼谷Academy for Global Business Advancement（AGBA）大會發表論文，獲得最佳大學生研究獎的肯定。

而她也在大三下學期順利拿到美國伊壁鳩魯酒店（Epicurean Hotel）的實習機會。起初飯店並沒有開出前台（front desk）工作人員的實習職缺，希望能嘗試不同類型工作的劉宜欣便主動爭取。

她說，前台工作人員大多數都由母語人士擔任，除了要拿出專業，還要學會和房客聊天、互動，從中學到了不少可貴的交流經驗。

「語言是幫助認識另一個世界的最好方式。」劉宜欣認為，想學好一種語言並不一定要花大錢出國，她以自身在大學階段的多元學習經驗，建議學弟妹都應把握每次機會多方探索與嘗試。相信總是充滿著正能量的她，未來的生活想必也是精彩可期。

About 劉宜欣
出生：1997年
學歷：國立高雄餐旅大學國際觀光學士學位學程、高雄高級商業職業學校
經歷：2019 全球城市小姐選拔獲台灣區第二名及最佳人氣王、大中華區中國好身材獎、美國Epicurean Hotel 飯店前台實習人員、美國南佛羅里達大學薩拉索塔海牛分校研習、泰國第15屆AGBA大會獲最佳大學生研究獎
英語程度：多益英語測驗（聽力與閱讀）920分

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