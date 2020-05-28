技職生也要會英語！新北市辦比賽、職場體驗 搶救專業英語力

【文／賴亭宇】

所學難以致用，人才畢業進入職場後往往得從頭學起，是台灣教育過去長期存在的問題。重視實用技能、與產業需求接軌的技職教育，近年來反倒是不少學生、家長心目中的首選。只不過，企業重視的英語能力，技職學生程度相對不足，也成了亟待解決的問題。

「因為我們過去都把英文當成一個學科，而不是溝通技能，其實不符合技職生的學習需求。」新北市教育局局長張明文認為，其實高職學生有一技之長，如果再提升英語溝通的能力，競爭力將無可取代。

除了師資短缺的問題，張明文分析，高職英文基礎較差的學生，「大多是因為他們從國中就找不到讀書的成就感」，不但放棄英文、還放棄其他學科。

國中起邊學英文邊探索志向

因此，新北市教育局特別推動專業英文教育向下延伸至國中，透過競賽舉辦與線上學習資源，讓國中生能夠提早接觸各行各業的核心單字。不只培養基礎英語能力，也為職涯試探暖身，探索自己適合什麼樣的職業，「同時讓他們知道英文是為何而學，進而願意學。」

張明文分享，新北市每年舉辦「英文菁英盃」專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽，分高中職暨大專組、國中組進行，導入PVQC線上專業英文詞彙能力測驗系統，單字主題涵蓋校園生活到食衣住行育樂，還有工業、商業、設計等12職類。學生可藉由反覆聆聽發音來記住單字，更訓練聽力，甚至藉此確認興趣，設定未來學習或就業的方向，是很好的自主學習工具。

新北市教育局舉辦專業英文詞彙大賽，多所國中校長、老師共襄盛舉，宣示帶領學生參與的決心，期盼技職專業英文向下扎根。（照片提供／新北市教育局）

去（2019）年帶領全校摘下菁英盃全市總冠軍的蘆洲國中校長游玉英，便觀察到這幾年推動學生參與競賽下來，有高達75% 的學生會利用課餘時間上PVQC線上系統自學，「藉著反覆聽音、認字，原本程度落後的學生也變得不怕英文了。」

三峽國中教務主任劉銘恩表示，連續二年參加專業英文詞彙競賽，校內英語學習風氣果真有所提升，尤其對「英文後段班」的學生幫助很大，去年會考英文科C級學生較往年減少9%，「他們對各科的學習也更有信心。」

而對高職學生來說，英文好更有助於升學。樟樹國際實中校長陳浩然分享，該校多媒體動畫科學生賴品劭，就是透過菁英盃專業英文詞彙競賽，發掘自己對英文的興趣與長才，不僅曾摘下菁英盃冠軍，還進一步考取了多益 960分的英文能力證明，聽力部分更為滿分，並於今年以特殊選才錄取中山大學外文系。

用多益培養職場實戰力

為幫助高職生深入了解真實職場對員工英語力的需求，並銜接到更進階的英語實戰能力，新北市教育局還媒合科技大學來開課給高職學生，包括職場英語體驗營、多益證照班等。

致理科技大學語言中心主任莊惠凱表示，相當樂見這樣的合作，高職與科大攜手培育企業所需的國際化人才，創造多贏局面。她認為，對技職生來說，有證照很重要，而在英語能力認證上又以多益最有信效度、就業最實用。

因此，致理特別要求應用英語系畢業需有 多益 785分、國貿系550分、其他各系500分的成績，並由語言中心設計大一基礎英語、大二職場英語等必修課程，以及會展英文、觀光英文、財金英文等選修課；另開設多益輔導班，幫助學生及早取得職場所需的國際溝通能力證明。

致理開給高職生的多益班，正是脫胎自校內給大學生的多益輔導班。莊惠凱分享，該密集課程為期12周，完全免費，內容為職場情境英語及相關議題討論，並訓練學生熟習多益題型。「每個老師的授課方式不同，教材也會因應學生程度調整。」另外像會展英文這樣專業性高的課程，還會邀請業界專家回饋意見，動態修訂教學內容。

此外，致理科大的職場英語體驗營也和業界合作密切。「每次主題、行業都不同」，莊惠凱表示，今年辦給高職生的主題是「幸福產業」，結合婚禮中所有重要的產業元素，如婚紗攝影、婚禮紀錄、音樂創作等，還直接帶學生到淡水莊園婚紗攝影基地練習外拍，「他們都學得很開心，那就值得了。」

致理科大語言中心透過職場英語體驗營活動，讓高職生接觸各行各業並學習專業英文。圖為婚禮產業體驗。（照片提供／致理科大）

莊惠凱說，體驗營可不是在玩，還會教學生服裝設計等專業英文用語，學習過程重視互動及表達，引導學生開口說英語，「就算很簡單也沒關係。」

別以為技職生就不需要英語力。不管是專業技能的學習，升學或接軌職場，在國際化的時代，英語都能有所助益。從國中、高中職到大學階段，幫助技職生從真實情境中學好英語，扎穩步履，適應多變的未來，是當務之急。