高職女生每周看一本英文小說 全國單字比賽滿分奪冠

田卉蓁靠著閱讀原文小說來增進字彙與寫作文法。（照片提供／田卉蓁） 【文／許劭琦】

樹德家商應用英語科三年級的田卉蓁，去（2019）年12月第一次參加全國英文單字比賽，就在100人晉級的決賽中，以滿分300分的優異成績奪下團體組與個人組冠軍，打敗了建國中學與其他公立高中的參賽者，深厚的英語實力令人印象深刻。

選有趣的方式 學習動力才持久

如何在全國眾多明星高中優秀的競賽者中脫穎而出？田卉蓁每天花上一到兩小時在英語學習上，且幾乎有一半的時間都在自學課外英語。除了靠校內提供的英語單字上機系統，持續且大量地增進英語字彙，還經常從學校圖書館借閱原文小說和看YouTube 的影片。她強調，以較有趣的方式來接觸英語，學習動力才能持久，過程中不斷進步而獲得成就感，正向循環下就會產生強大的學習興趣。

閱讀原文小說是田卉蓁增進字彙與寫作文法的英語自學工具，課後平均一周一本原文小說的閱讀速度，讓她累積了不少閱讀量。她推薦Oxford Bookworms系列，有明確的難易度分級，以字數統計、單字量分為七個等級，每個級數大約20到40本書，涵蓋各種不同領域的故事，種類繁多，從小學到大學都有，即使英語程度不同都能夠選到適合自己的閱讀讀本。

田卉蓁建議入門者，可以先選一到三級的書，較能輕鬆閱讀。而英文讀和寫的能力是並進的，閱讀能力越好，在寫作及文法部分，自然而然就有能力可以學習國外作者的寫作方式。

另外，現在網路上免費的英語資源非常豐富，田卉蓁選擇看YouTube上的英語影片，以輕鬆的方式來學英語。好處是YouTube上的影片長度時間較短，可以有效率的掌握零碎時間觀看。

為了準備英語演講比賽，她也看了很多TED的英語演講內容，練習口語的表達方式，從TED的講者身上模仿簡潔精闢的語法，及具幽默感的舞台魅力。

田卉蓁在校內是英語類競賽的常勝軍，然而她對英語的啟蒙卻是從挫敗開始。她原本對英語一竅不通，國一和家人一起到日本大阪環球影城遊玩，不小心和家人走散，緊張無助到快哭出來，只能靠著破英語和肢體語言，才順利找到家人。當下她體認到英語在生活中的重要性，開啟了英語學習的契機。

一開始她花了很多時間鑽研閱讀與文法，但高二那年參加英法遊學夏令營，發現自己聽不懂外國同學講什麼，根本無法應答，才驚覺應該要好好訓練聽力，因此她聽說讀寫同時並進學習，並積極參加許多校內英語演講競賽。

初期參加比賽總是未能得獎，田卉蓁檢討原因，認為自己上台自信不足，口音不夠標準，表達也不夠流利，於是她加入校內的語言表達訓練社。社團老師以主持人和司儀為目標的訓練方式，讓學生自己準備一段故事或一則笑話，上台發表來訓練膽量，老師也會依據表現一一指導。社團經驗讓她能夠大膽以英語表達自我外，也學習到英語簡報技巧，接受口語表達能力訓練後，她漸漸在多項英語比賽中嶄露頭角。

英語進步使田卉蓁擁有更多學習機會與資源。學校徵選活動的英語主持人，她以大方的台風和流利英語口條的優勢出線，也獲得主持許多校內外各類大型英語活動的機會。

想學好英語 先打下扎實文法基礎

面對五月即將來臨的統測，田卉蓁也有一套讀書時間管理規畫。她以一個月為單位訂下讀書目標與計畫，再回推每周應該達成的進度。未來她希望能繼續鑽研外語、進入翻譯領域，無論是筆譯或是口譯都是她未來努力的目標。

田卉蓁認為，想學好英語，文法是基礎，主要的根基一定要先打好，單字的部分可以運用字根、字首、字尾的邏輯，統整單字學習，或是靠著文法來猜測陌生單字。

對於想學好英語但有障礙的學生，她建議可以把重點先專注在自己感興趣的方式上，像是看電影或聽英文歌，都是較容易引起共鳴的學習方式，透過情境的輔助和有趣的情節，讓英語自然而然進入腦海中。

有機會也可以出國增廣見聞，才能感受到英語並不只是一門科目，而是透過這個工具能讓自己更具優勢、看到更寬廣的世界。

About 田卉蓁

出生：2002年

學校：樹德家商應用英語科三年級

多元學習歷程：

競賽參與：第十四屆全國英文單字大賽第一名、高雄市政府教育局PA高盃競賽第一名、2019樹德應外盃高中職英語簡報比賽第一名

檢定證照：高三考取 多益 675分、商教英檢1、2、3、4級