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玩遊戲主動查單字文法 國三獲多益滿分

聯合新聞網 / English OK
陳彥宇將英語學習結合遊戲、影音等有趣內容，成功提升英語力。（攝影／謝維容）
陳彥宇將英語學習結合遊戲、影音等有趣內容，成功提升英語力。（攝影／謝維容）

【文／謝維容】

英語對許多學生來說僅是考試科目，但在台中市華盛頓中學高中部一年級的陳彥宇眼中，英語是他拓展生活趣味的方式。他靠著玩電動遊戲、收看科普節目等產生英語學習動力，踏實自學，國三就考出多益990分的滿分成績。陳彥宇的滿分要點就是：「把趣味和學習融合在一起，就比較有動力去學習。」

為玩遊戲學英語 科普節目聽口音

就讀華盛頓小學與國中部時，學校非常重視英語教學，學生有大量接觸外師的機會，因此陳彥宇從小就不害怕開口說英語。小學四年級時，更因課程安排，閱讀《大亨小傳》等名著，每周都要完成指定閱讀、背誦單字並造句，培養出他紮實的英語能力。

高密度的練習有效提升陳彥宇的英語能力，但他對英語的興趣啟蒙卻非來自課堂，而是遊戲。他說小時候父親送他一款電動遊戲，但他不知道如何將系統

語言切換成中文，只能使用英文介面。為了玩遊戲，他主動查單字、學文法，漸漸覺得英語不只是考試項目，而能與趣味結合。

「如果英語只是上課科目就太無聊了，我不想把英語當成單純上課而已，課堂外有許多好玩的事情需要英語才能接觸，正好結合學習和趣味。」

他以小學五年級時玩的遊戲《全境封鎖》為例，遊戲的背景設定與疾病傳播有關，看懂遊戲故事與腳色對白的同時就接觸了許多疫情相關情境單字，還能建立語感。

除了英語，陳彥宇也喜歡科學，從小就會在假日收看由英美國家製作的科普電視節目，他尤其喜歡探索頻道的《流言終結者》、《街頭玩科學》，以及國家地理頻道的《無厘頭科學研究所》。除了吸收科學新知，也能增進英語聽力，幫他熟悉各國腔調。從最初無法辨識印度、澳洲、英國人的口音，到最近已能聽懂各國籍節目來賓的發言。

升上國中後，陳彥宇對英語和科學的興趣更延伸至YouTube。俄裔美國人「麥克醫生」經營的醫療科普頻道《Doctor Mike》，以及英國廚師高登‧拉姆齊主持的烹飪實境秀《MasterChef》都是他追蹤的頻道。由於影片不一定有中文字幕，就能一邊享受節目內容，一邊鍛鍊英語聽力。到國三時更開始看美國的脫口秀，如《艾倫狄珍妮秀》、《吉米夜現場》和《吉米法倫今夜秀》。

這些節目除了都能在YouTube 找到官方頻道，課餘時間隨時觀賞外，影片內還夾雜許多熱門話題與流行用語，很適合拿來熟悉美國文化。「之前我在美國休士頓的孤星飛行博物館聽導覽員講解時，他用了一個在美國很有名的電影系列《星際大戰》的內容當笑點，同團的人都聽不懂，我就聽懂了，就會覺得他的講解很好笑。」

為了不遺漏新知，陳彥宇習慣用筆記本記下聽到的名言佳句。他以2019年上映的動畫電影《冰雪奇緣2》為例，觀看時發現劇中歌曲《All Is Found》旋律優美，用詞簡練，還特別尋找歌詞並抄下。

陳彥宇（前排左）靠好英語通過報名程序，到美國參觀NASA太空人訓練中心。（照片提供／陳彥宇）
陳彥宇（前排左）靠好英語通過報名程序，到美國參觀NASA太空人訓練中心。（照片提供／陳彥宇）

用語言拓展國際機會 參觀NASA訓練中心

英語不僅成為陳彥宇瀏覽各式節目與影片的好幫手，也為他開啟更多國際機會。國中畢業後，朋友想參加美國休士頓太空與科學教育協會（HASSE）舉辦的太空學校暑期課程，請他幫忙翻譯文件。陳彥宇了解課程內容後，臨時決定參加。

報名與面試全程以英語進行，他也順利通過，並獲得前往美國休士頓參訪美國國家航空及太空總署（NASA）太空人訓練中心、參觀最新太空科技的機會。營隊期間，小隊員要組隊模擬月球任務、設計月球探測車並進行全英語簡報，陳彥宇就因英語口說能力傑出，代表小隊向NASA工程師完成報告。

上了高中後雖然課程難度增加，但靠興趣累積至今的閱讀量與視聽量，已成為陳彥宇在課堂上的最佳助力。比如英文老師補充新冠肺炎的國際報導時，他就因玩遊戲時接觸過疫情相關單字，能更快理解文章。甚至連字根、字首等進階英語學習技巧，也因為他看過《Doctor Mike》的影片，醫療領域所用的單字多符合字根、字首的規則，上課時就能快速抓到重點，回過頭觀賞影片時也能更快理解單字的意思。

對陳彥宇來說，英語不僅是升學時的得力工具，更能結合興趣與線上免費影音資源，用最適合自己的方式維持學習熱情。未來他想延續對科學的興趣，就讀二類組科系，讓英語成為學習上最堅實的地基，探索更多可能。

About 陳彥宇
出生：2004年
學校：華盛頓中學高中部一年級
多元學習歷程：
競賽參與：高一參加英文作文比賽獲中區佳作
檢定證照：國三考取TOEIC (L&R)990 分、國二考取TOEFL ITP 643分
志工服務：國立自然科學博物館志工
自主學習：2019 年參加HASSE太空學校暑期課程

延伸閱讀》掀另一波防疫宅經濟，從動森學多益關鍵字

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