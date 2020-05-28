南大附中、交大用英語線上工具補強弱點 送學生出國留學

【文／謝維容】

在資訊快速變動的時代，學校教的硬知識無法終身適用，自發性學習等軟實力將成為升學關鍵。學習主體從教師轉變為學生，教師的任務也變成在學生遇見障礙時進行輔導或提供素材，激發學生的學習熱情並培養自學的能力。各種線上學習資源和工具，正好能在這樣的轉變中，助教師一臂之力。其實有許多學校、教師「超前部署」，早就已經開始嘗試使用線上的學習資源和教學工具，培養學生自學習慣或是準備證照測驗，讓英語學習更多元。

南大附中用OLPC補充教科書不足

「我希望學生學英語不是為了應付考試，而是掌握在全世界遊走、和各國人做朋友的能力。」台南大學附屬高級中學（以下簡稱南大附中）英文科老師柯菁青表示，為使學生了解英語在考試之外的重要性，她要求高一學生用英語搭訕外國人、完成20句以上的對話。經過這項挑戰，不少學生都突破原本不敢說的困境，了解到英語聽力與口說的重要性，以及英語不僅是考試項目，更是與人交流、拓展社交的利器。

同時柯菁青觀察到，學生在升學過程中接受大大小小的英語考試，但題型不一定與語言證照測驗有關聯；而校內課程多是針對升學準備，學生就算能在校內考出高分，考證照時仍可能因為施測領域不同，不熟悉單字和測驗方式，而考不出好成績。

為幫助學生掌握更多元的語言使用情境，柯菁青在課堂中導入多益官方線上課程（TOEIC Official Learning and Preparation Course，以下簡稱 OLPC）。她認為 OLPC 可幫助學生掌握多益的施測方向與答題方式，包含常見單字、常考情境、長篇閱讀題型與多種口音，補足教科書未納入的部分。

柯菁青把OLPC當作課外補充教材，提供學生練習帳號，並在課堂上演練答題方式，鼓勵回家後繼續自學。就算只示範一種題型、一個題目，也能提升學生動手做的意願。「提供素材，學生不一定願意主動練習。如果是先帶學生練一遍再叫他們去做，他們就知道怎麼練才對，更有動力。」

由於OLPC的題型與學校考試差異明顯，如簡短對話、雙篇閱讀等，練習時可讓學生熟習應試以外的學習內容，也有助於理解英語檢定有哪些不同於學校考試的題型。

柯菁青授課的高一到高三班級，不少學生表示每周願意使用至少一次、完成一小時的線上學習。若學生有特定學習弱項，如閱讀能力較差、較不熟悉文法也能挑選對應的題型自學補強。

除了普通班級，在學校特別開設的英語補強課程中，柯菁青更直接使用OLPC當作教材。由於補強課程在電腦教室進行，講習結束後學生可直接作答，教師也可以立即檢討，說明答題重點與應加強的方向。且OLPC的題目多元，上課時穿插各種類型的題目，學生不容易無聊，教師也能在學生作答時稍作休息，就算一口氣上四小時也不會太累。

且南大附中除了高中普通班，還有商業學群、餐旅學群等技職導向的班級。柯菁青指出，OLPC內有八種情境式課程單元，不但有一般高中生感興趣的旅遊單元，也有技職班級所需的商務、用餐等情境，教師可在不同班級使用不同單元，既達到學習目的，還能提升學生的學習興趣。

交大語言中心用Criterion提升學生寫作能力

對於高中畢業、正準備邁向人生新階段的大學生來說，如何在課業與社團、就業準備的夾擊下，取得最符合自身需求的英語自學工具，有效加強應用英語的能力，也是一大課題。交通大學語言教學與研究中心（以下簡稱交大語言中心）正因為發現這樣的需求，選擇納入線上資源，提供學生更多樣化的學習方式與工具。

交大語言中心專任教師吳思葦表示，雖然語言中心有開設英文寫作課程，但不是每個學生都能配合授課時段。學校有感於學生對英文寫作的學習需求，引進線上英文作文練習軟體 Criterion ，每學期開放一定名額，提供給想練習的學生申請，並規定學生在學期中須完成至少10 篇作文練習。

取得軟體帳號前，學生必須參加說明會，學會軟體操作方式，並在會後立刻試用，完成從寫作到收取分析報告的程序。透過說明會篩選出自學動力強、練習意願高的學生，完成前測後學生也較能掌握軟體的使用方式，避免因不會操作軟體而降低練習次數的情形。

也因參與學生多具有強烈提升英文寫作能力的動機，不少學生都能完成10 篇以上的練習量，且超過六成的學生在學期末接受後測的成績，都比前測更好。

吳思葦發現，申請帳號的學生橫跨大一到研究所，就讀的學院也非常多元，包含人文、理工、資訊等，「學生的自學需求不分年級和學院，都很強烈。」

交大提供學生Criterion帳號前特別舉行說明會，有效減少因不會操作而不願使用的問題。（照片提供／秦毓婷）

國外入學考試、英語測驗都適用

不少學生肯定Criterion 使用時間、地點不受限的特性，且軟體內建的評分機制讓練習更有感，學生寫完並送出作文後，軟體就會從文法、慣用法、技巧、文體風格、組織與發展共五個面向，得出作文的整體性評分，並彙整成報告。

同樣為交大語言中心專任老師的秦毓婷就指出，「Criterion 的好處是，可以在練習之後立刻看到評分和分析報告，讓使用者馬上看見自己的寫作弱點。」若仍不知如何改進，可進一步到語言中心申請一對一的英文寫作諮詢，老師也能透過報告知道該如何幫助學生。

她分享，部分學生報名語言中心的英文寫作課後，會同時申請Criterion帳號，將Criterion 當作課後練習。秦毓婷表示，Criterion可同時滿足無法配合上課時間、想找出寫作弱點、想增加練習機會等需求各異的學生，使語言中心能更有效達成「提升學生寫作能力」的目標。

此外，作為國內頂尖大學，交大學生的英文寫作需求領域廣泛，包括就職時需要撰寫履歷、自傳，以及申請研究所的筆試、小論文，或因畢業門檻、考取證照需求而想練習，單一寫作課程較難滿足所有學生的需求。而Criterion的題庫涵蓋托福網路測驗、美國研究生入學考試（GRE）、研究生管理科入學考試（GMAT）等類型，教師就能從中挑選符合學生多樣化需求的題目，囊括所有學生需要的面向。

吳思葦補充，Criterion還可模擬托福網路測驗、美國研究生入學考試的情況，包含線上施測、打字作答等模式，對以前大多練習手寫作文的台灣學生來說，非常適合作為留學考前準備的工具。

即便自學的學習主體是學生，教師仍在學習中扮演重要的「引導」角色。如何在授課中融入各式自學素材與媒介，促進學習動力、適時提供指引，將成為教師備課新方向。