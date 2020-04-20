面試大談失敗經驗 逆轉勝錄取台成清交中5校

【文／謝維容】

畢業自南投中興高中的吳孝謙，高一、二在校成績不佳，看似與好大學無緣，但高二時他驚覺「自己這樣下去未來不是辦法」，力圖振作，加上用對讀書方法，課業突飛猛進，於去（2019）年以個人申請錄取台大公衛、清大動機、交大運管、中央大氣等頂尖校系，最後選擇進入心目中的第一志願 ——成大航太系就讀，成為師長口中的黑馬。

曾數學模擬考5級分 靠時間管理挽劣勢

吳孝謙形容自己高一時「有點混」，上課不認真、不交作業，還曾因作業抽查違規被記警告，校排大約落在前27% 左右。高二那年看到黑板上寫著離學測只剩一年的倒數數字，心裡隱約感覺是該收心了；高三開學的第一次模擬考，數學一科竟只考了5級分，猶如當頭棒喝，讓他下定決心用功讀書，希望能在申請入學階段就考上理想學校。

一年內提升成績並不容易，不過，吳孝謙並沒有因為衝刺學測而廢寢忘食，反而著重時間管理。他的祕訣非常簡單，就是每天跟著學校的晚自習進度複習，周六到圖書館，維持規律作息，更不因大考將近而熬夜。高一開始的英語補習班打工，他也沒有辭掉，因為補習班老師是外籍人士，他索性將打工視為鍛鍊聽力和口說的機會；同時也敦促自己只要沒打工就要專心在課業上，提升專注力。

原先對未來感到迷茫的吳孝謙，在設定志願目標時審視自己的成長經歷，發現從小對飛機的嚮往一直沒變，高一時到航空公司參訪，更讓他確定要把航太領域視為升學目標。陷入低潮時，他就以這個願景來激勵自己。他認為，參加學校晚自習的好處就是有不懂的地方，隨時可以請教老師，而備審資料的製作也是一樣。他花了兩個月的時間完成五份備審資料，遇到瓶頸就拜託老師或同學提供建議。他更懂得從備審內容中反推，設想教授看到這份資料後可能會提出哪些問題，進行模擬面試的練習。

從小到大的旅行經驗讓吳孝謙愛上飛機，立志從事航太相關產業。（照片提供／吳孝謙）

強調就讀動機 與日常生活連結

許多學生都擔心自己沒參加過比賽、營隊，不利申請入學，但吳孝謙以自己的例子證明，日常的學習探索也很重要。撰寫備審內容時，他把焦點放在就讀動機，將過去的生活經歷與就讀理由連結，並不諱言自己的缺點，比如不完美的在校成績，同時詳細描述如何克服這些困境。此外，他還在備審中附上自己平時拍攝飛機的照片，證明他對航空的關注與熱情，成功吸引教授的注意。

而在面試的準備上，吳孝謙認為了解各系所的專業領域、特色很重要。除了大量看新聞、準備時事題，他也會上學校網站瀏覽學系介紹和課程資訊。他分享，在面試中央大氣系時就曾被教授問到：「你知道大氣組和太空組的差嗎？」台大公衛的教授也特別問他是否知道系上的授課方向。

除了面試考古題，他還建議要先接觸系所專業相關知識，例如面試成大航太前，他就先去了解飛機的設計原理，並複習基礎理化觀念，還有「高爾夫球的表面為何凹凸不平」等空氣動力學的應用問題。吳孝謙表示，這些問題「真的想要讀航太系的人，基本上都會有點了解」，即使不知道正確答案，還是能藉此說明自己的想法和思考方向，讓教授感受到學習熱忱。

至於到了現場，吳孝謙認為一定要「放鬆」，「得失心不要太重，不要怕說錯話、給自己太大壓力」。他說其實教授大多不吝於給予提示，「順著教授的提示回答，多半能順利答題。」

吳孝謙認為，航太相關科系大多希望學生具備一定程度的語言能力，因為航空是非常國際化的領域，在備審中附上英語能力證明一定有幫助。他也建議學弟妹，平時不要排斥接觸新知，把握時間自我充實。已就讀大一的他更提醒，大學授課內容多與高三課業銜接，就算已有學校念，還是要跟上進度。

錄取心法

「面試時不要怕說錯話，也不要避談自己的失敗經驗，描述克服困難的過程反而能證明你有解決問題的能力。」

About 吳孝謙

出生：2001年

學校：成功大學航空太空工程學系

學歷：南投中興高中

錄取：台灣大學公共衛生學系、成功大學航空太空工程學系、清華大學動力機械工程學系乙組、交通大學運輸與物流管理學系、中央大學大氣科學學系大氣組