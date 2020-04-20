新北市教育局長：培養技職人才 要讓高職學生對英語有感

【文／賴亭宇】

去（2019）年下半年，台灣孩子在國際舞台大放異彩，於俄羅斯技職奧運（國際技能競賽）勇奪五金等獎項，排世界第四。有三位獲獎選手都曾在高職階段接受新北市金手培訓計畫的栽培。

有26所技術型高中的新北市，向來重視技職教育，不但2017年在新北市教育局成立全國唯一的技職教育科（簡稱技職科），更因應「雙語國家政策」，開始在高職推動雙語教育，首開全台先例。

高職用雙語授課，學生跟得上嗎？許多人可能會有這樣的疑問。新北市教育局局長張明文認為，高職學生具備一技之長，如果再提升英語溝通力，「根本就是無敵！」

課程、情境、師培同時著力

因此新北市以「動手做學英文」的理念，將英語學習融合生活與專業，並連結職場情境，設計職場英語及專業英文相關的課程活動，要讓技職人才更具國際競爭力與面對挑戰的自信心。

為彌補師資問題，還把北部14所大專校院都拉了進來，媒合科大外籍老師與高職老師攜手，在高職的外語群、商管群、機械群、電機電子群等9群20科，開設超過31門雙語課程；部分更採取移地至科大上課的專題製作學習模式，預計將有兩千名學生受益。

在這些雙語課程中，學生在學習專業技能的同時，也學習專業英文，張明文說，「要打破把英文當學科來學習的迷思。」

此外，雙師共同備課、授課，不但能提升教學品質，對於高職老師也是很好的培力，未來可望獨當一面，各科用英文上課不再是難事，「以後在地老師都是名師。」

「我學生時代也對英文無感，直到工作上需要接觸外國人，才發覺以前沒學好英文很可惜。」當過學校老師的張明文，知道動態的學習與實作較能引起學生的興趣，為了讓高職學生學英文更有感，雙語課程的設計一定要對應產業需求，讓他們知道英文「實用、有用、願意用、敢去用」。張明文說，「特別選定工科為主的學校試辦，也是因為工科生普遍對英語較沒自信，要讓他們知道自己做得到。」

像是新北高工的機械專題製作便找來亞東技術學院的外籍教師，規畫「智慧雲端居家節能監控系統」雙語課程。新北高工學生黃媗分享，外師遇到專有名詞時，都會放慢語速，用很簡單的句子來說明，確定大家都跟得上；雖然課程稍有難度，但比平常上課好玩，也讓她對英文產生興趣。

而職場英語體驗營則是結合科大與企業的資源，上午在科大學習不同群科的專業英文，下午進入業界職場實際運用所學，目前針對不同群科已設計共24種體驗內容，合作企業包括晶華酒店、遠東企業、華航、雄獅旅行社，還有賓士、豐田汽車的經銷商等等。

例如宏國德霖科技大學及景文科技大學，便針對餐旅群、家政群、外語群及設計群，以「外國旅遊團來台觀光」為主題，從搭機、入出境、市區觀光、商場購物、餐廳禮儀及住房應對等情境，讓學生用角色扮演的方式練習全英語溝通。開南大學甚至還和民航局合作，運用改裝後的廢棄機艙，在現役空服員的帶領下模擬服務旅客的場景；致理科技大學則規畫學生到婚紗公司見習，用英語學習相關從業知能等，提前體驗夢想中的職業樣貌。

承辦相關計畫的新北市教育局技職科輔導員暨候用校長郭昱晨說，說服首波14所科大合作不容易，但學生到科大上課及職場體驗，可提升就業競爭力，因此科大也願意提供資源，免費讓高職學生來學習，一年可省下上百萬元鐘點費。「下一步還要建置屬於技職孩子的數位學習平台，讓學習更完整。」

新北市長侯友宜（前排左三）在職場英語體驗營接受學生服務。（照片提供／新北市教育局）

職業試探教育向下扎根

張明文也強調，技職學生很重要的學習目標之一，就是接軌未來就業，因此新北市不但積極鼓勵學生參與國內外實習、專案及競賽，更規畫從國小、國中開始進行雙語職業試探教育，提前體驗技職教育，「不是國中發現成績不好，才去讀高職」。

張明文解釋，學生藉由接觸不同產業的英文，可進一步探索興趣，到高中階段再參與職場體驗及企業實習。將產業訓練的學習期拉長，讓不同專長的學生能提早發現個人長處，「把自己放對位置，訓練適應未來的能力，這也符合新課綱強調的素養導向。」

新北市還針對高職弱勢學生免費提供多益證照班，另運用科大的英語Easy Test測驗平台等作為練習教材。張明文表示，技術型高中的英語學習資源普遍不像普通高中那麼充足，幫助學生考取專業英文或 多益 等國際語言能力證明，不但可豐富學習歷程，更加強與職場的連結，以後找工作都用得到。

對於推動雙語教育，張明文樂觀看待，「台灣一直沒有使用英文的環境，這是一個很好的機會，讓英文真實地出現在我們的生活中，而不只是拿來考試。」

他更透露將技職教育變成「產業資優教育」的企圖心，未來要做的事還有很多，「這不只是為了提升國家的競爭力，也是為了讓每個孩子都有機會發光發熱。」