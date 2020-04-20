低成本、高效率、兼具趣味性！善用自學工具 這樣學英語好好玩

【文／林郁宸】

剛上路的108課綱中以核心素養作為發展主軸，其中特別強調培養「終身學習者」的重要性，加上近期受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，線上學習需求量倍增，意外促成許多學習平台高速成長，使得不少人開始重視自主學習。但平時若是沒養成自學習慣，往往會發現難以找到適合的工具，或無法做好完善的時間管理，到底該怎麼做才能逐步達成學習目標呢？

「英語是一把鑰匙，不管求學或就業都需要這把鑰匙，再進化的關鍵唯有不斷裝備與精進自我的學習力。」任教於高雄正修科技大學的講師曾永芬一語點出在英語學習路上「自學」的重要性。具豐富的教學經驗，現任葳格國際學校語言中心處長的李海碩也指出，由於學校課堂時間有限，想學好一門語言，重點在於學生在課堂外花了多少時間，「教學時觀察到，進步速度比較慢的，通常都是回家沒有額外花時間自學的學生。」

縮短學用落差 強化實際應用

自學的其中一項必要性在於彌補課堂上的學用落差，「平常在教室裡學的是classroom English，但其實生活中需要的是real world English。」將學習場域侷限在教室中，當學生需要實際應用英語能力時，所學卻一點也派不上用場，想學好一門語言，除了課堂學習，透過自學能力接觸各種新知識絕對是必要的。

至於什麼時間最適合自學？李海碩認為，最好找個完全不會被任何人事物打擾的時間，「通常建議找特別早或特別晚的時間，且每天固定在同一時間學習，才能養成長久的習慣。」曾永芬則建議，利用工具學習一段時間後，可以透過語言檢定或模擬試題驗收學習成效，設定一個檢定分數作為目標。最好每幾個月就檢視一次，同時比較分數和錯誤的題型，並針對不足的地方再做加強改善。

科技世代來臨，學習資源唾手可得，即便只是滑手機也能學英文，政大附中英文老師張秀帆認為，「最好不要放過生活中的各個角落。」學習資源在生活中俯拾即是，例如外國影集、超市食品英文標示等。

近年國內外都風行的開放式課程、線上課程平台也是自學路上助攻的好選擇之一，不僅資源廣大、主題多元，更突破時間地點限制，隨處都可學習。學習者可以根據自己的需求，選擇最適合的學習資源，培養自制、時間管理能力與自學的習慣。

線上課程平台一覽（製表／English OK）

想自學英語，為免發生三天捕魚、兩天曬網的狀況，找到學習動機絕對是維持習慣的首要關鍵。李海碩指出，即使找到再好的學習資源，都不敵擁有一項強烈的學習動機。

對於學生來說，除了透過考試或考取語言檢定等短期動機來維持學習習慣之外，若想讓英語學習更長久，建議從喜歡的事物下手，找到學英語的真正樂趣，如：聽西洋歌曲、看外國影集，甚至把遊戲介面改成英文版，都可以領著初學者入門，逐漸找到學習樂趣。「找到學習動機就能無痛學習，會進而建立自信與獲得成就感，形成正向循環。」李海碩說明。

興趣領進門 找出英語學習動機

對此，曾永芬相當認同地說，「有興趣才會想知道更多，絕對不要勉強自己去看不喜歡的東西。」若是真的不知道該從何下手，可以選一些簡單、題材平易近人的學習資源，像邀請了多位名人來朗讀故事的《Storyline Online》， 就是相當適合初學者入門的學習資源。

雖然網路上學習資源眾多，但若是像無頭蒼蠅一樣，容易造成學習漫無目的，曾永芬提醒，除了選擇適合自己程度的學習工具外，也要特別留意是否為感興趣的主題？是不是符合自己設定的學習目標？ 她推薦，像是《VOA Learning English》、《BBC Learning English》，兩者都是知名媒體頻道旗下的語言學習網，不僅主題廣，能從中學到許多與時事相關英文知識，用詞又不會太過口語化，是很實用的學習資源。

如同小說《哈利波特》裡，想進入霍格華茲魔法學校一定要先戴上分類帽決定學院一般，語言學習也有項常見的學習風格分類，根據不同的學習風格，學習者大致可被歸納為視覺型（Visual）、聽覺型（Auditory） 與動覺（Kinesthetic）三大類，且各自有其偏好的學習模式，又被稱為VAK學習理論。

若對於自主英語學習模式仍一無所知的學習者，不妨透過文中的小測驗玩玩看這項分類。不過李海碩特別提醒，分類雖然有趣，但不要因此被學習風格侷限住，實際學習時最好不要偏重於單項技能，一種以上技能的組合學習才會更精實。

「很多學生的輸出（output，指英文說寫能力）不足，是因為他們在輸入（input，指英文聽讀能力）部分吸收得還不夠多」，張秀帆分享自己在教學現場的觀察時，也間接點出了英語能力的培養，聽說讀寫都不應偏廢的重要宗旨。

台灣教育現場常有「不考就不念」的現象，然而溝通時，聽和說是必備的基本技能，針對英語口說的加強，李海碩也不藏私的分享幾項線上資源，如YouTube上的《Emma Saying》，以及網站《The Rainbow Passage》都很適合用來練習發音與口說。張秀帆補充說明，「也可以試著用英語自言自語多加練習，不過建議一定要錄音，方便事後聆聽時自我糾正與改進。」

自學不偏食 多技能組合學習更精實

科技世代不僅取得自學資源容易，教師也能活用學習工具抓住目光，讓學生重拾對英文的學習動力。善於利用數位工具輔助教學的曾永芬說，過去曾收過學生的回饋寫著：「是叫你來教書，不是叫你來念書的」，成了她決定利用數位工具改變課堂的契機。

她特別推薦 多益官方線上課程 （TOEIC Official Learning and Preparation Course，以下簡稱OLPC），「內容主題很多元，從旅遊到辦公室情境都有，比課本活潑許多。」尤其是內含聽力、閱讀、文法、發音等各式題目，可全方位幫助學生加強英語能力。

從學習類型選擇工具，自學效率更高。（製表／English OK）

數位工具活化教學 課堂更有趣

此外， 多益線上英文作文練習軟體 （Criterion）也是曾永芬常用的教學輔助工具之一，「寫作是最難自我訓練的，因為自己很難看出盲點，Criterion從架構、文體、寫作模式與風格等面向給予幫助，可以有系統的協助打好寫作基礎。」

她分析，利用數位工具輔助教學有許多優勢，不僅學生的接受度更高，還可以加入學習遊戲化、即時互動、即時測驗等傳統教學無法做到的課堂模式，同時也能記錄學習軌跡、隨時追蹤學習成效與答題狀況等，好處不勝枚舉。

語言學習沒有速成之道，唯有持之以恆的累積語感才是續航關鍵。自學最大的優勢就是自由度與自主性，選擇最符合需求的部分補強，不要讓懶惰和拖延成為藉口，把握每分每秒，就從現在開始。