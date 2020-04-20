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大學申請入學視訊面試 鏡頭之外的細節也很重要

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視訊面試考驗小細節，從個人服裝儀容、禮儀應對到硬體設備都不可輕忽。（圖／English OK）
視訊面試考驗小細節，從個人服裝儀容、禮儀應對到硬體設備都不可輕忽。（圖／English OK）

【文／林三永】

大學個人申請入學第二階段甄試在四月中陸續登場，今（2020）年有188個系組首次針對澎湖、金門、連江高中生試辦視訊面試，四技二專甄選入學也將跟進。另一方面，隨著新冠肺炎疫情擴大，萬一屆時受疫情影響，也可能會啟用視訊面試。大學教師提醒，視訊面試的考生表現不會比實際面試差，但是考驗許多小細節：軟硬體設定要妥當，多練習、把自己當成主播。

服裝不隨便 展現軟實力

政大附中英文老師張秀帆認為，考生透過視訊或實際面試，會有不同的壓力，要注意的事情比較不一樣。她舉例，如果面臨視訊面試，考生要先注意的就是環境，硬體、網路設備都要先確認好；若想申請歐美地區的大學，大多和台灣有好幾小時的時差，就要適度調整作息時間。

視訊面試時，審查委員不見得能看到考生全身，但服裝一樣不能隨便；考生事前要多練習，看看自己在鏡頭裡的模樣，臉不宜太大或太小，面對鏡頭要大方、看著鏡頭講話，眼神也要莊重，不能低頭、不敢看螢幕，不然會讓自己顯得太慌張。從開始時的打招呼，到結束後的道別，這些小細節都要注意。

考生的學業能力和知識成績，審查委員多半已從書面資料中得知。在視訊裡，有時只是聊一般的話題，但考生不能也跟著隨便聊聊，要認真回答問題，展現自己的「軟實力」，例如做人做事的態度、人格特質、反應能力等等。張秀帆提醒考生，視訊面試講的廢話不要太多，例如自我介紹時，講兩、三個特質重點就好，可以提到書審資料，引導審查委員討論的興趣。

張秀帆強調，面對面試最重要的還是多練習，起碼練了兩、三次甚至三、四次之後，回答才會比較得心應手，要建立自信心，提升回答問題的精準度，不宜思考太久、支吾其詞。但她也提到，雖然準備時可能會模擬一些問題和答案，上場時就算碰到準備過的問題，並不需要整段背出來回答，其實很多教授都聽得出來是背誦的答案，掌握其中一個重點、綱要，自然講話就可以了。

除了國外的學校，近年來有些科系也會採取部分問題以英語問答。張秀帆說，她輔導學生準備英語面試時，會把學生編成三人一組，互相輪流問答十分鐘，再彼此給建議，「很多人第一次練習時都會很緊張，再來就好多了。」她估計至少要練習三次，每次增加一些不同的題目，臨場反應比較不會緊張。

英語面試 可用口說測驗準備

張秀帆認為，語言很難一蹴可幾，要及早從高一開始準備，建議可以使用多益英語口說測驗練習。例如高一時先以能念一段文章，聽到一件事之後抓出重點為目標，高一下或高二上時練習講出自己的意見，再進階到能敘述圖片的意思，並提出想法，循序漸進練習，高三時就不會手忙腳亂；還能藉由檢定掌握練習成效與進步幅度。

元智大學管理學院副教授、英語專班主任張玉萱指出，隨著新冠肺炎疫情擴大，現在所有大學應該都有備案，萬一屆時無法舉辦面試，就會改用視訊等方式。張玉萱說，專班每年都會以視訊面試外國學生，從以前的經驗來看，容易疏忽的就是硬體準備不佳、穿著太隨便。「視訊面試時，最好採取『主播式穿搭』、穿得正式一些，不用穿西裝，但起碼上半身穿件『有領子的襯衫』。」

視訊面試時，審查委員的直觀感受多來自考生的口語能力，張玉萱指出，表達清晰、眼神正對鏡頭的考生，評價就會好很多；她建議考生想像自己是個小主播、對鏡子多練習，會越來越進步。

她說，其實審查委員知道考生才18歲，不會苛求回答內容，考生正常講話、出小錯沒關係，但希望考生的自信和邏輯不要太差。

張玉萱提到，以前曾碰過考生可能覺得審查委員在視訊中看不到，手邊放了很多資料，就疏於練習；她認為放簡要的提詞資料還沒關係，但考生若花太長的時間低頭翻找，給人的感覺就不好。也曾碰過考生回答英文題目時，停頓、眼神飄向旁邊，很明顯是在找「槍手」提示；還曾有家長過度緊張，在旁邊以氣音情緒支持考生。這些審查委員都可以感覺到，「抓到很扣分，不要以為面試官都看不到。」

面試結束後，張玉萱提醒考生，務必等審查委員掛上通訊後再切斷，不要在最後忽略這個小細節。

她為學生整理重點：面試前確定軟硬體都準備好、練習練習再練習；另外，實際面試若考生太多，常會分組進行，但視訊面試幾乎是單獨上場，沒有來自其他考生的壓力，其實表現不會比實際面試差，不過要記得旁邊不要帶人。

109學年度大學甄選因應疫情應變措施

大學招生委員會聯合會執行祕書、清大副校長戴念華表示，大學校系若因疫情停班、停課，應先啟用「備援試場」，安排審查委員以視訊進行二階甄試。若沒有備援試場，大多校系可只用學測成績、書面審查計分，按比率分配甄試分數。醫學系、牙醫學系仍須面試、筆試或實作，將準備備援試場，並同步設置隔離宿舍，提供考生準備。

個案考生因疫情影響無法參加甄試，若達錄取標準，將以外加名額錄取；但若因疫情全體考生都取消甄試，統一只採計學測和書審，評比方式相同，仍以內含名額擇優錄取。

※最新資訊以大學招生委員會聯合會公告為準。

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