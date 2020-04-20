從看電影到配音 二信高中涂可諭以興趣熱情養成優秀英語力

【文／陳胤祖】

笑容甜美的涂可諭，目前就讀二信高中應用外語科三年級，她不僅在去（2019）年考取 多益英語測驗（聽力與閱讀） 920分的佳績，更是英語單字、簡報比賽的常勝軍。如此亮眼的英語表現，並不是因為她苦讀，而是從她最愛看的影片而來。

「看影片對我的英語能力，特別是聽力，有非常大的幫助。」涂可諭回憶，從小學六年級開始，她就喜歡找國外YouTuber拍的影片來看，「當時還沒有中文翻譯，我就聽英語發音，猜他們在講什麼。」

串流影音平台Netflix（網飛）的興起，對涂可諭來說更是一大福音。平日晚上或假日只要有時間，涂可諭便立刻化身「追劇族」，沉浸在影集、電影的世界。

涂可諭說，自己最愛的片子是英國的懸疑、偵探影集《新世紀福爾摩斯》。「每一集都有非常難解的犯罪手法，但福爾摩斯都能解開。」一反平時的文靜，她顯露出難得的興奮模樣。

為多接觸英語，她會盡量切換成中英字幕對照、英語發音模式，培養自己的語感。涂可諭認為，透過興趣持續接觸英語，可在沒有壓力的情況下逐漸提升能力，寓「學」於樂，建議學弟妹將自己喜歡做的事與英語結合，久而久之自然會進步。

平時愛看劇的涂可諭，進一步將興趣延伸到英語配音、寫劇本的課外活動上。（攝影／吳宸）

隨著看過的電影、影集愈來愈多，涂可諭的興趣進一步延伸到英語配音和寫劇本上，甚至加入學校的英語配音社，揣摩英語配音的要訣。「學語言如果不開口說，等於沒辦法用這個語言溝通。」涂可諭說。

社團選擇以《馬達加斯加》、《海底總動員》等動畫片，作為學生練習配音的電影。儘管一周只有一個小時的社團時間，涂可諭仍受益良多。

「當時我嘗試為《馬達加斯加》裡的記者角色配音，字正腔圓是角色的最大特色外，從聲音中表現情緒也很重要。」涂可諭解釋，為動畫片配音，情緒不夠明顯的話，戲劇效果就會減半，這也是配音最有挑戰性的部分。

未來如果有機會，涂可諭還想嘗試甄選比賽選手、代表學校參加全國高中職學生英語配音比賽，「雖然還有不少進步空間，但看到有的同學努力後取得不錯的成果，自己也想驗證一下英語配音的實力。」相信憑著這股企圖心，涂可諭在未來都能持續運用英語力，創造無限可能。

涂可諭認為，結合英語和興趣，可輕鬆學英語，逐漸累積成效。（照片提供／涂可諭）

About涂可諭

出生：2001年

學校：二信高中應用外語科三年級

興趣：聽音樂、看電影、寫劇本

多元學習歷程：

社團經歷：高二參加英語配音社

競賽參與：全國專業英文詞彙與聽力能力比賽北區個人冠軍、全國第三名、全國團體冠軍

檢定證照：多益英語測驗（聽力與閱讀）920分

其他多元表現： 全國模擬考英文組全國第七名