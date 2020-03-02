樂於與人對話英語不生疏 她多益持續進步到800

解雲安分享，日常的英語溝通並不是演講，不需用艱難字詞和語法表達。（攝影／陳胤祖） 【文／陳胤祖】

目前就讀於澎湖科技大學行銷與物流管理系二年級的解雲安，高中就獲得 多益英語測驗（聽力與閱讀） 700多分的成績，升上大學後，英語能力持續進步，今（2019）年4月多益成績已進步到800分。2017年底，她還以生動、活潑的英語簡報，奪下澎科大聖誕節英文才藝比賽的冠軍。

自認平常缺乏英語口說的環境，解雲安從新竹高商應用外語科畢業之後，積極把握能夠應用英語的機會，像是為來台交流的草根大使隨行翻譯、在小學生與外師交流的活動中擔任翻譯志工等。為了保持對英語的語感，平時她喜歡上YouTube看國外脫口秀，「內容有趣、每位演員有不同口音，可以輕鬆地增進聽力。」

對許多人來說，擔心自己英語說得不好，是許多人不敢與外國人互動的原因之一。解雲安坦言，緊張、卡詞、詞窮等狀況，她一開始擔任草根大使隨行翻譯人員時，也曾遇過。草根大使是非營利組織「四健會」每年舉辦的「國際農村青年交換訪問計畫」，解雲安負責一位瑞士來的草根大使Lea翻譯。

害怕講錯 也可成進步動力

喜歡與人對話、樂於交流的解雲安與這位從瑞士遠道而來的朋友，走訪苗栗各鄉鎮，為Lea介紹每個鄉鎮的文化特色，翻譯通宵媽祖廟的故事、三義山板樵農場的臉譜文化等等。「第一天很緊張，不是很敢講，遇到卡詞、詞窮，還得拿出手機向Google求救。」解雲安回憶當時的互動笑著說。

「但Lea鼓勵我，這只是日常的對話、溝通，不需要用很艱難的方式表達。」她接著說，英語也不是Lea的母語，講話也會有口音，「有時遇到一些字詞，對方也不知道該怎麼講，我們就一起Google。」

解雲安認為，英語口說要進步，除了勇敢開口講，也要保有使用正確字詞、語法的意識，「時刻提醒自己這件事，才知道怎麼進步。」

跟外國人交流、互動的時候，如果不知道要跟對方說些什麼，解雲安建議，不妨把握「發問」和「分享」兩個原則。發問的方式，可以從對方的國家、文化切入，詢問自己感興趣的部分；當發現彼此在文化上存在的差異，覺得有趣就能再繼續問下去。

詞窮沒話題 可多發問、分享

至於分享，則是主動分享自己的事情。「就算只能講出個片段的字詞，也要先講出來。」解雲安強調，日常英語是以溝通、聊天為目的，並不是在演講，「對方根據你說出來的字詞，稍微了解你的意思之後，就可以再聊下去。」

當時跟Lea介紹到苗栗的「貓裏紅優質紅茶評鑑競賽」，對方感到十分好奇。因為在瑞士不曾看過紅茶評比這樣的競賽，「在他們（指瑞士人）的觀念裡，只管把關好商品的品質，不需要透過評比來分等次。」這席話點出的文化差異，令解雲安印象深刻。

不過，擔任翻譯的機會不是常有，解雲安也自有一套持續增進英語力的方法。坦言高中時給自己太大壓力、身體狀況並不好，因此決定到環境相對單純、能夠放鬆的澎湖求學，課餘時間觀看國外脫口秀的日常消遣，意外成為她練習英語的方式之一。「不只是好笑而已，脫口秀用字都不太難，每位演員有不同口音，很適合用來加強聽力。」解雲安分析。

在YouTube上看脫口秀影片時，除了看和聽，解雲安也會試著跟讀（shadowing）演員說的內容。「跟讀是一個很有用的方法，我會跟著多念幾次，不太滿意自己的發音就多模仿。」

長久累積下來，從中學到的口語表達和演講技巧，讓她得以在澎科大聖誕節英文才藝比賽上發揮所學，憑著熟練的英語簡報技巧和活潑、幽默的風格，獲得冠軍。

平時善用機會接觸、練習英語，是解雲安英語能力持續進步的秘訣。「英語如果都不去用它，久了會生疏，還是要持續接觸才行。」她一語道破了語言必須時常使用的重要性。解雲安建議想要英語進步的學弟妹，從生活中找出自己有興趣、且能接觸英語的方式，「興趣能引導出強烈的學習動機，接觸英語就變得主動、積極。」

我這樣和外國人互動學英文！

發問、分享是找話題的好方法，一旦找到彼此的文化差異，就可接著聊下去。

About 解雲安

出生：2000年

學校：澎湖科技大學行銷與物流管理系二年級

學歷：新竹高商應用外語科

經歷：2018年澎湖縣小學生與外師交流活動英語翻譯志工、2017年四健會草根大使隨行翻譯人員

英語程度：多益英語測驗（聽力與閱讀）800分