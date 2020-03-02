用英語認識世界 台大法律女孩托福106分到哈佛上心理學課程

【文／蘇怡和】

我們時常會對外國人的生活感到好奇，或對異國文化一知半解、有許多疑問，但若真的要開口交談，卻總因不知如何開啟話題而語塞。

高中時期就持續與外國人接觸的台灣大學法律系一年級學生陳思諭，分享一個通用的聊天話題，就是「食物」。她回憶高中時曾前往以色列參加國際會議，就從當地常見的食物「鷹嘴豆泥」開啟了與當地朋友的話匣子，也透過食物認識猶太文化。譬如猶太人在周五安息日時會吃雙辮麵包，目的是提醒他們記得祖先漂流的苦日子，因此以色列人平日只能吃一份麵包，只有在特定日子可以多吃。

還有一個當地特有的飲食文化，就是開飯前得由家中最年長的女性燃點燭光，因為猶太傳統認為黑暗是由夏娃帶進世界，因此也需由女性把光明帶回家庭。諸如此類的文化交流，在在讓陳思諭驗證深入當地居民的餐桌，是認識異國文化的好方法。

問起為何在高中就有機會前往以色列，陳思諭的母校曉明女中提供許多與國際姐妹校互動交流的機會，除了前往以色列外，她還曾經勤練托福網路測驗考古題，成功申請上哈佛大學高中生夏季學校，到美國修習心理學課程；高二時通過英語能力考核後，還申請擔任寄宿家庭接待英國高中女生。

擔任寄宿家庭時．她與英國的高中女孩，足跡遍及台北101、台大校園、日月潭、夜市等，也讓陳思諭透過外國人的眼睛重新看待熟悉的台灣文化，「很多我們習以為常的事，對英國人來說很特別，像是三代同堂、在圓餐桌上吃合菜，而不是一人一份。」

對生活有熱情 自然交流不硬聊

「我和外國人互動就像和台灣人講話一樣，可以聊劇、聊吃、聊生活，很容易找到共同點，就像和台灣人做朋友一樣。」由於熟稔英語，所以和外國人溝通無礙，甚至因為口音純正，讓哈佛同學誤以為她是在美國長大的ABC。

她同時分享英文的好處，「英語是語言的轉接頭，可以為我們開啟很多路。」像是透過英語和日本人溝通時偷學點日文、直接閱讀國際新聞網站以免受部分偏頗的新聞影響判斷等，「英文很好用啊！」

此外，陳思諭還參加台大國際學伴（ICL）計畫，由學校替她與國際生配對，再以視訊方式帶領雲林地區小學生練習英語會話。她的學伴是位德國人，兩人的話匣子便從「德國人都穿勃肯鞋嗎？這款鞋是怎麼變流行的？」這種好玩有趣的話題開始。

除了飲食、文化、語言外，陳思諭也廣泛涉獵新聞、商業、時尚等議題，也喜歡研究國際品牌背後的商業操作邏輯，像是法國時尚老牌CÉLINE更名為CELINE，便是為了在社群傳播活絡的網路時代下，更便於消費者和網友打字選字，以利增加社群能見度，可說是基於商業與生意考量而作的調整。

雖然英語能力優異，但陳思諭也曾因為語言的關係發生過糗事。有一次參加國際文化之夜，各國學生都要分享自己國家的特色，她在稱讚奧地利朋友的服裝時，將traditional attire（傳統服飾）說成了costume（戲服），覺得很失禮。

陳思諭（中）與父親一同在曉明女中迎接寄宿家庭的英國高中學生。（照片提供／陳思諭）

善用英語優勢 回饋國際社會

除了透過英語與外國人做朋友與學習新知外，陳思諭也運用英語回饋社會，她高中就自願擔任國際特赦組織的翻譯志工，將與人權議題相關的報導、故事翻譯成中文，並協助撰寫有關人權議題的新聞稿。就讀法律系的她，未來想研究國際人權法，「我認為法律可以系統性地改變一件事，透過法律，能牽動上位者，產生影響。」

為了避免自己成為「法匠」，陳思諭廣泛認識這個世界，像是了解委內瑞拉的人民為何生活困頓、又有哪個國家的政府因錯誤政策，導致現金通貨膨漲等國際議題，「我會去研究整個脈絡，而不是光看單一事件的表徵。」喜歡政治議題，同時愛與不同國家朋友討論，陳思諭不只透過新聞和大量的外國媒體英文報導，更用自己的方式與外國人直接接觸，而非接收被過濾的資訊。

積極掌握知識的同時保有柔軟的心，這是謙稱自己很幸運的陳思諭，善待與回饋這個世界的方式。談到未來，她還想學阿拉伯文，期盼自己透過不同邏輯的語系轉換思考模式。

我這樣和外國人互動學英文！

保持平常心，彷彿對方也是台灣人一樣地對話、交流，聊彼此感興趣的事。

About 陳思諭

出生：2000年

學校：台灣大學法律學系

學歷：台中市曉明女子高級中學

經歷：台大哈佛學生交流會2020台北會議公關、曉明女中國際事務研究社社長、TEDxYouth@SMGHS創辦人

英語程度： 托福網路測驗 106分