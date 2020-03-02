喜歡交朋友 高三女生和外國人聊天聊出多益980分

熱愛英語的黃學冠，平常還擔任達人女中圖書館的志工，有更多閱讀的機會。（攝影／賴亭宇） 【文／賴亭宇】

學英文對許多人來說是苦差事，但台北市達人女中三年級的黃學冠卻不這麼認為，「英文對我來說是讓視野變寬廣的工具，也幫助我找到未來方向。」個性大方的她，只要有機會接觸外國人，總會主動交談。中學期間不但多次代表學校接待新加坡、日本等海外姐妹校的參訪團，更被選為校園公共藝術的英文導覽員，用流利的英語為國際賓客介紹校內景物背後的意涵。

善用溝通技巧 和外國人也可以很好聊

「面對不同對象，例如英語或非英語系國家、老師或學生，要配合調整用字遣詞的方式。」黃學冠分享。

她的口說溝通秘訣，重要的是讓對方聽得懂，不是炫耀自己英文有多好，「比方說日本的學生，就要用比較簡單的單字句型來溝通，但面對他們的老師，可以介紹得更深入。」

升高一時，黃學冠報名參加了達人女中的國際領袖營，全年級只甄選16位學生，她憑著好英語脫穎而出，獲得機會前往英國實地考察，和當地的國中生一起上課，並發表英文小論文。

「印象最深刻的是他們的外語課程，像法文課就整堂課只能說法語，德文課也是，跟我們的學習方式很不同。」此外，自己搭公車去上課、超市購物，都讓黃學冠留下難忘的回憶，「光是從住處走路到公車站就要20分鐘，深深體會到台灣生活有多方便。」

她也透過競賽自我挑戰，參加達人女中英語演講比賽獲得第二名，「可能是因為我常跟外國人聊天，比較能夠掌握語調的抑揚頓挫，有加分的作用。」而她平時嗜「影」如命，也在需要即席發揮的演講派上用場。黃學冠回憶，當時的題目是《我心目中的超級英雄》，她別出心裁地以電影《姊妹》（The Help）中艾瑪史東（Emma Stone）所扮演的女主角為主題，描述自己對敢於與眾不同、跳脫世俗偏見的嚮往，得到評審老師的青睞。

為自己而學 把英文當成探索世界的觸角

在黃學冠心目中，英文不只是一門學科，更重要是它還能夠回過頭來幫助自己接觸不同的價值觀，包括精神文化、生活型態與學習環境。當視野打開，讓她對一時的輸贏不會過於在意，「透過感興趣的事物，可以真正為自己而學。」

「我喜歡看歐美的電影、影集，最近迷上蜘蛛人！」談起最喜歡的漫威（Marvel）超級英雄系列作品，黃學冠語帶興奮，「我都會看兩次以上，一次不開字幕，一次開英文字幕，遇到生字就記起來再查字典，自然累積單字量。」除了電影之外，YouTube、TED Talks影片都是她了解不同議題並訓練英語能力的管道。

黃學冠也曾上補習班補英文，「但我實在不擅長死背單字，後來發現從電影、生活中學習更有效。」此外，她從國小開始就每周寫一篇英文作文，也對她幫助很大，讓她在校內英文作文比賽一舉奪得冠軍，「當成日記隨筆寫，不需要很長，短短的也可以，比較能維持習慣。」

除此之外，她還參加校內的英語研習社，並於高二時擔任社長，在社團活動中，不只可以深入鑽研英文，還可以培養領導技巧。「社團活動是練習人際溝通的好機會，像是準備成果發表節目，需要大量討論。」黃學冠表示，因為學妹通常比較不好意思公開發表意見，所以她會改成私下詢問，用比較柔軟的方式來溝通。

一直不排斥英文的她，卻也在閱讀上遭遇過挫敗，「高一時我對自己很有信心，買了英文版的《國家地理雜誌》，回家翻才發現太難了，不適合我。」

高二第一次參加 多益英語測驗（聽力與閱讀） 就獲得980分、將近滿分好成績，她建議，「要選擇適合自己程度的文章，如果不知道要讀什麼主題，可以多讀時事新聞，和世界接軌。」

黃學冠表示，她之所以接連報考多益、托福考試，是希望自己未來升學有更多選擇。因為看了《國家地理頻道》的大腦解密節目，對醫學、腦神經科學產生濃厚興趣的她，目前是以台灣的醫學院或加拿大UBC生命科學系為目標，日前還參加了中國醫藥大學舉辦的醫學營，進一步確認志向。「我還有很多要學的，所以平常就要持續累積。」

我這樣和外國人互動學英文！

我學到面對不同國家或身分的人，要懂得在溝通當下臨機應變，調整用字遣詞方式。

About 黃學冠

出生：2002年

學校：台北市達人女中三年級

多元學習歷程：

幹部經歷：高二擔任達人女中英語研習社社長，高一擔任班級英文小老師

競賽參與：高二參加校內英文作文比賽獲第一名，高一參加校內英文演講比賽獲第二名

檢定證照：高二考取多益英語測驗（聽力與閱讀）980分、托福網路測驗101分

志工服務：高一至今擔任校內圖書館小志工

自主學習：高一參加中國醫藥大學醫學營

其他多元表現：中學期間多次代表達人女中接待新加坡、日本等海外姐妹校參訪團，並擔任校園公共藝術英文導覽員