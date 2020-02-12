運動課業兼顧 陽光投手成台大政治新鮮人

【文／謝維容】

學測倒數100天，大多數考生都是坐在書桌前做最後衝刺，但考上台灣大學政治學系國際關係組的劉言甫，當時正站在投手丘上，擔任台中一中棒球校隊在「黑豹旗全國高中棒球大賽」的先發投手。

玩社團不被看好 發憤兼顧學業與球技

高三忙於運動競賽，還能考出學測四科58級分的好成績，並透過個人申請錄取頂尖大學，不是因為劉言甫的時間比別人多。他分享，國中老師曾告訴他「什麼時間做什麼事」，將有限的時間利用最大化。

高一加入棒球校隊時，劉言甫就知道兼顧課業是練球的條件之一。由於棒球隊非校方重點培育的社團，隊員皆深知從事社團活動時還要兼顧成績，才能獲得老師和家長的認可。因此從高一起，全隊就維持練習結束後到圖書館讀書的習慣，他轉述學長的話形容：「我們練球的時候，不是在球場，就是在往圖書館的路上。」也因為平時累積有成，即使高三參加棒球賽後才投入學測衝刺，他依舊能斬獲高分。

學測結束後，劉言甫自認沒有花太多時間在製作備審上，而是用回顧高中生涯的角度來整理，印證了只要平常多累積，就不怕沒內容。令他稍感棘手的其實是筆試和面試，由於將目標放在政治系，相當注重考生的論述能力。他認為，平時就要追蹤國內外新聞時事，應考時不必拘泥於傳統申論題格式，好好寫出自己的想法即可。

劉言甫是當年唯一同時通過台大政治系三組一階篩選的考生，他發現不同組的面試差異不小，相同的是要展現自己獨特的觀點與獨立思考的能力。他舉例，國際關係組的教授詢問他，過去在棒球隊的經驗能否活用在處理國際議題上；公共行政組的教授則與他討論台中公車的收費政策有無可改進之處，要他提出解決方法。令他記憶猶新的是面試政治理論組時，教授針對兩岸議題不斷追問他的看法，「可以說是窮追猛打」。雖然當下非常緊張，但劉言甫勇敢地提出自己的觀點、展現說服力，最後反而高分錄取。

劉言甫能兼顧棒球校隊與課業，更把握學校資源赴法國姐妹校參訪交流。（照片提供／劉言甫）

關注海內外新聞 面試展現自我想法

劉言甫認為，面試時不需要太在意教授的身分，可以把教授當作「能高談闊論的對象」；也不必刻意裝成熟，「要真誠表達自己的想法」。尤其人文社會領域重視生活與學問的關聯，若能將日常生活經驗融入科系的核心價值會更加分。

此外，劉言甫提醒面試時要注意，不要談自己不懂或不熟悉的議題。由於教授多會就考生提起的關鍵字繼續追問，要是不曾接觸或針對某議題特別準備，建議盡量不要在面試時提及相關關鍵字。

能獲得台大政治系三組教授的青睞，劉言甫認為原因除了自己平時就會關注國際新聞，並練習闡述自己的想法，另外也是因為他從小就對社會科學很感興趣。他回憶，小時候父親常講述聯合國常任理事國的發展等國際歷史當床邊故事，母親也會播放台灣及世界歷史的有聲書給他聽。他更連續在高一、高二的寒暑假主動報名參加學校舉辦的人文社會營隊，討論一帶一路政策、歐盟議會等，拓寬國際視野。

也因為對台灣外交、國際關係等議題多有接觸，他高三時決定以政治系為升學目標。面對「政治系出來不知道能幹嘛」的擔憂，他帶著家人分析校友的成就，表示讀政治系不一定要從政，畢業後還可往外交官、外商公司等多元領域發展，順利取得家人支持。

為了繼續朝成為外交官的方向前進，也因為覺得「學語言的CP值很高」，除了英語，劉言甫高中曾選修法語，放榜後得知台大政治系和日本早稻田大學有雙聯學位計畫，而開始自學日語。除了系上必修的英文課外，現在他還選修法語課，每天皆會複習進度，維持學習三種語言的習慣。

對於仍在享受高中生活的學弟妹，劉言甫建議「不要花太多時間在耍廢上」，應該拿來從事對自己未來發展更有意義的事，比如學習第二外語，或早上出門前看一下報紙、吸收新知也可以。正因為他努力將每分每秒的效益發揮至最大值，才能度過毫無遺憾的高中三年，邁向下一個精彩的人生階段。

錄取心法

「平時多看報紙關注新聞，練習發展自己的觀點，面試要表現真誠的一面。」

About 劉言甫

出生：2000年

學校：台灣大學政治學系國際關係組一年級

學歷：台中一中

錄取：台灣大學政治系國際關係組、政治理論組、公共行政組，政治大學法律系