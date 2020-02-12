快訊

陸首個「戰時管理」市區！ 湖北十堰張灣區 所有樓棟全封閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運動課業兼顧 陽光投手成台大政治新鮮人

聯合新聞網 / English OK
規律運動使劉言甫有好體力，讀書更專注。（照片提供／劉言甫）

【文／謝維容】

學測倒數100天，大多數考生都是坐在書桌前做最後衝刺，但考上台灣大學政治學系國際關係組的劉言甫，當時正站在投手丘上，擔任台中一中棒球校隊在「黑豹旗全國高中棒球大賽」的先發投手。

玩社團不被看好 發憤兼顧學業與球技

高三忙於運動競賽，還能考出學測四科58級分的好成績，並透過個人申請錄取頂尖大學，不是因為劉言甫的時間比別人多。他分享，國中老師曾告訴他「什麼時間做什麼事」，將有限的時間利用最大化。

高一加入棒球校隊時，劉言甫就知道兼顧課業是練球的條件之一。由於棒球隊非校方重點培育的社團，隊員皆深知從事社團活動時還要兼顧成績，才能獲得老師和家長的認可。因此從高一起，全隊就維持練習結束後到圖書館讀書的習慣，他轉述學長的話形容：「我們練球的時候，不是在球場，就是在往圖書館的路上。」也因為平時累積有成，即使高三參加棒球賽後才投入學測衝刺，他依舊能斬獲高分。

學測結束後，劉言甫自認沒有花太多時間在製作備審上，而是用回顧高中生涯的角度來整理，印證了只要平常多累積，就不怕沒內容。令他稍感棘手的其實是筆試和面試，由於將目標放在政治系，相當注重考生的論述能力。他認為，平時就要追蹤國內外新聞時事，應考時不必拘泥於傳統申論題格式，好好寫出自己的想法即可。

劉言甫是當年唯一同時通過台大政治系三組一階篩選的考生，他發現不同組的面試差異不小，相同的是要展現自己獨特的觀點與獨立思考的能力。他舉例，國際關係組的教授詢問他，過去在棒球隊的經驗能否活用在處理國際議題上；公共行政組的教授則與他討論台中公車的收費政策有無可改進之處，要他提出解決方法。令他記憶猶新的是面試政治理論組時，教授針對兩岸議題不斷追問他的看法，「可以說是窮追猛打」。雖然當下非常緊張，但劉言甫勇敢地提出自己的觀點、展現說服力，最後反而高分錄取。

劉言甫能兼顧棒球校隊與課業，更把握學校資源赴法國姐妹校參訪交流。（照片提供／劉言甫）

關注海內外新聞 面試展現自我想法

劉言甫認為，面試時不需要太在意教授的身分，可以把教授當作「能高談闊論的對象」；也不必刻意裝成熟，「要真誠表達自己的想法」。尤其人文社會領域重視生活與學問的關聯，若能將日常生活經驗融入科系的核心價值會更加分。

此外，劉言甫提醒面試時要注意，不要談自己不懂或不熟悉的議題。由於教授多會就考生提起的關鍵字繼續追問，要是不曾接觸或針對某議題特別準備，建議盡量不要在面試時提及相關關鍵字。

能獲得台大政治系三組教授的青睞，劉言甫認為原因除了自己平時就會關注國際新聞，並練習闡述自己的想法，另外也是因為他從小就對社會科學很感興趣。他回憶，小時候父親常講述聯合國常任理事國的發展等國際歷史當床邊故事，母親也會播放台灣及世界歷史的有聲書給他聽。他更連續在高一、高二的寒暑假主動報名參加學校舉辦的人文社會營隊，討論一帶一路政策、歐盟議會等，拓寬國際視野。

也因為對台灣外交、國際關係等議題多有接觸，他高三時決定以政治系為升學目標。面對「政治系出來不知道能幹嘛」的擔憂，他帶著家人分析校友的成就，表示讀政治系不一定要從政，畢業後還可往外交官、外商公司等多元領域發展，順利取得家人支持。

為了繼續朝成為外交官的方向前進，也因為覺得「學語言的CP值很高」，除了英語，劉言甫高中曾選修法語，放榜後得知台大政治系和日本早稻田大學有雙聯學位計畫，而開始自學日語。除了系上必修的英文課外，現在他還選修法語課，每天皆會複習進度，維持學習三種語言的習慣。

對於仍在享受高中生活的學弟妹，劉言甫建議「不要花太多時間在耍廢上」，應該拿來從事對自己未來發展更有意義的事，比如學習第二外語，或早上出門前看一下報紙、吸收新知也可以。正因為他努力將每分每秒的效益發揮至最大值，才能度過毫無遺憾的高中三年，邁向下一個精彩的人生階段。

錄取心法
「平時多看報紙關注新聞，練習發展自己的觀點，面試要表現真誠的一面。」

About 劉言甫
出生：2000年
學校：台灣大學政治學系國際關係組一年級
學歷：台中一中
錄取：台灣大學政治系國際關係組、政治理論組、公共行政組，政治大學法律系

延伸閱讀》誰說文組等於低薪失業？有這些本領，不怕機器人搶工作

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

考招新制懶人包》申請入學重質不重量 展現個人特色

除了學測分數之外，該如何透過備審資料、面試，讓大學教授看見自己高中三年的努力與實力，獲得理想校系的青睞呢？

運動課業兼顧 陽光投手成台大政治新鮮人

關心全球時事發展自我觀點，面試難題輕鬆接招。

台南女中侯昕宜 用英語認識更寬廣的世界

台南女中二年級侯昕宜，因為TOEIC (L&R)考取930分，屢被同學問如何學好英文。

擁英語優勢 健身教練還能兼當口譯

健身教練是一種新興職業，吸引不少熱愛健身的青年前仆後繼加入。但想要進入這一行，除了專業知識外，還需要具備哪些能力呢？

國泰商旅升遷經理級 TOEIC至少650

外語能力是國外旅客評價飯店服務品質的第一道關卡，因此，位在第一線的客務人員及餐飲服務人員，確實要有一定程度的外語溝通能力。

未來最具潛力 人文科系有創意不怕機器人取代

讀文科不容易找到工作、畢業起薪也不高？其實，只要有創意，就不怕被人工智慧取代。

智慧科技、高齡少子化、國際移動 未來最具潛力科系一次掌握

選填志願的考量及依據眾說紛紜，除了顧及個人興趣與分數落點外，科系發展性與未來職場趨勢也是許多人列入考量的重點之一。

免費活動累積學習歷程 南光高中郭卉芯想用溝通改變世界

國中時看了偶像英國演員艾瑪．華森在聯合國的演講，郭卉芯開始關注性別平權和人權等議題，秉持對國際事務的興趣加入南光高中模聯社，更自願擔任社長，帶領夥伴進行思辨能力的自我訓練。

和全球供應商打交道 她推著購物車走向世界

在許多公司行號裡都會有「採購」這樣的職務，顧名思義，採購人員的工作和買東西脫不了關係，但可別小看這項任務。

世界十大美食／鼎泰豐高薪獎勵多語員工 打造暖心服務

美食界的「台灣之光」鼎泰豐，從小吃店發跡，成為家喻戶曉的全球連鎖餐廳，也是本土老店走向國際的典範。

Yahoo JP與LINE合併》怎麼用英文聊企業併購？

在日本有超過八千萬名用戶LINE宣布將與日本最熱門的搜尋網站Yahoo Japan合併，要怎麼用英文聊企業併購？除了merge還有這些必學單字？

托福單字書讓高雄女孩脫胎換骨 美國留學榮登畢業致詞代表

去美國念大學，除了傳統的常春藤名校，也有越來越多的優秀人才選擇就讀公立大學的榮譽學院，不僅學費低廉，更提供高額獎學金，甚至免費食宿，不受經濟限制也能享受全球頂尖的教育環境。

熱門新聞

運動課業兼顧 陽光投手成台大政治新鮮人

考招新制懶人包》申請入學重質不重量 展現個人特色

台南女中侯昕宜 用英語認識更寬廣的世界

開啟刷臉時代 隱形冠軍的有感革命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。