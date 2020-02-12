考招新制懶人包》申請入學重質不重量 展現個人特色

【文／賴亭宇、林郁宸、王宥筑、張明華】

學測結束後，緊接著就要準備個人申請或繁星推薦入學了。今（2020）年不只高一，高三學生也受到108課綱影響，必須面對大學考招制度的調整。去年學測改為五選四，各校系採計多元表現的比例也加重。究竟除了學測分數之外，該如何透過備審資料、面試，讓大學教授看見自己高中三年的努力與實力，獲得理想校系的青睞呢？

大學招生委員會聯合會（以下簡稱招聯會）去年宣布從108學年度起，學測從五科必考改為選考，且至多僅能採計四科成績。招聯會表示，從五科降為四科，是把高中生從拚滿級分的壓力中解放出來，有更多時間適性探索，依照興趣、性向選擇志願，大學端同時能思考需要什麼樣的人才，而非以分數「定終身」，也因此更注重平時的多元學習表現。

而不同校系對於多元表現的重視面向亦有不同，以清華大學物理系為例，曾任系主任的教授余怡德表示，想申請理工科系，是否曾參加相關科展競賽是很重要的，「不見得一定要得獎，但可以在備審資料中描述參賽的準備過程，或是為何想要參賽，用背後的故事展現對該領域的學習熱情，讓教授對你感興趣。」

掌握考招新制時間表 個人申請、繁星推薦看過來（圖／English OK）

藉學習過程 表現個人特質與熱忱

中央大學教務長王文俊也透露，大學審查高中作品重質不重量，教授不是想看到學生參加過很多活動、累積了很多資料，而是想看到學生有什麼特色。「備審資料不是越多越好，假設有三件普通作品和一件有亮點的作品，後者反而更受青睞。」此外，中央大學許多校系都重視修課紀錄跟課程學習成果，「這些絕大部分高中生都可在校內完成。」

透過個人申請考上台北大學法律系的汪聖德建議，獎狀、證照部分要懂得適當取捨，「不必從小到大所有的獎狀都放上，而是應選幾項具代表性的、與申請科系有關的，但語言檢定證照最好全都放上去。」此外，考慮到審查教授沒時間細看文字，他還特別將自己國、高中求學階段的亮眼表現，透過活動照片編排呈現。

桃園內壢高中前教務主任、現任數學科老師廖經益則認為，「不一定非得參加很厲害的國際科展，學校課程也能證明你的學習熱忱和成果。」

例如，高中化學課有「蔬菜炸彈」的實驗，除了學到酵素產生的原理，還可以再延伸出「還有哪些植物也會冒泡泡？可以運用在什麼地方？」等實務探討，一樣能展現扎實的學習成果。

為何非選不可？ 強調申請動機

但備審資料的累積，可不是隨便參加一堆活動就行了。余怡德強調，重點還是應該放在個人興趣、學習經歷與志願科系間的連結，「這樣才能在最短時間內讓教授了解，為什麼想要來念本科系。」

成功大學電機系蕭又瑜便是在備審資料中，統整了從國中小參加樂高機器人夏令營、國際奧林匹克機器人大賽，到高中時參加全國科學探究競賽，學到機械結構基本原理、程式設計與除錯（debug）等能力，凸顯出個人緊扣核心的學習優勢，並特別著墨於克服困難的過程，證明自己擁有問題解決的能力，讓教授留下深刻印象。

他更建議，學弟妹可以規畫一份申請入學的時間表來提醒自己，並準備一個專屬資料夾，隨時將獎狀、成績單或任何書審素材丟進去，以免開始準備書審時，才發現資料找不到或是東缺西少，平時應按部就班做好時間管理與資料統整。

台灣大學工商管理系王昱盛則分享，自己平常就會利用課餘時間瀏覽各系官網，「看看他們最近做了什麼新研究、各教授的專長有哪些，或是提供哪些學習資源，了解他們可能會需要什麼樣的人才，再對應到備審資料的編寫。」

此外，高二就取得多益英語測驗（聽力與閱讀）865分的他，也十分推薦大家把握學測結束後的空檔去考試，「趁英文最好的時候把證照拿到手，會很加分。」

申請上台灣大學醫學系的賴柏瑞，則是一有空就跑輔導室請教老師，並借閱學長姐的備審資料來參考。最後決定依德、智、體、群、美來分類自己的學習經歷，輔以圖表、照片、小標等重點設計，「我覺得沒有所謂『絕對加分』的經歷，不必只找某類型的活動來參加，反而可以凸顯多元能力。」

像賴柏瑞個人就因對國際事務感興趣，高中曾參加班際生物辯論賽及模擬聯合國研究社，撰寫國際政治、經濟相關的英文小論文，還曾被選為接待法國姐妹校參訪的主持人，更考取多益920分的英語能力證明，「溝通很重要，我覺得要先學會做人，才能成為良醫；英文好也有助吸收醫學知識。」

大學教授和學長姐告訴你 準備申請入學的重點。（圖／English OK））

凸顯跨領域能力 不同專長更加分

政大附中英文科教師張秀帆提醒，英語證照可以和比賽成果、作品編排在一起，此外，除了列出證照項目外，若能再進一步說明考這些證照的動機或目標會更好。

通過書面審查後，接下來的重頭戲就是筆試與面試了。逢甲大學建築專業學院教授高敬賢認為，通常面試才能真正看出一個學生的態度和特質，究竟適不適合就讀該科系，「備審資料是拋哏給教授的工具，讓我們從裡面挖問題來問。」

高敬賢透露，教授通常會從學生的高中生活問起，要懂得從備審資料中再延伸發揮。以逢甲建築的面試為例，「除了參加活動的經驗，還會請學生分享生活中對美的觀察，例如放學的路上有什麼建築物吸引你。」他解釋，畢竟建築工作很重視人與人的溝通，「與其找製圖很強的人，不如找態度對的人，更能面對出社會後的挑戰。」

也因此，筆試不一定是要測驗學科或術科能力，像逢甲建築的筆試就有「幫皮卡丘設計一個家」等有趣的題目，目的是從中了解學生的創意思考能力。

高敬賢鼓勵大家，「盡情發揮，用開闊的心胸面對考驗，無須太過緊張。」期許每個人都可以找到自己真正想學的方向，朝心中所愛發展，不只更有機會考上理想校系，也讓學習更有趣。