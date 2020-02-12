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台南女中侯昕宜 用英語認識更寬廣的世界

聯合新聞網 / English OK
侯昕宜（左）到國外旅遊，不忘到書店挖寶，找尋各類英文書籍。（照片提供／侯昕宜）

侯昕宜參加社團、課外活動、志工和模聯，豐富學習歷程。（攝影／林韋言）

【文／朱韻縈】

豔陽下展現熱情的笑容、年紀輕輕卻很有自己想法的台南女孩侯昕宜，目前就讀台南女中二年級，由於父母喜歡自助旅行，體認到英語的重要，從小就讓侯昕宜沉浸在英語環境中，從電視節目、繪本、讀本等，都是全英語。

對侯昕宜來說，英文是讓她能夠與世界接軌的工具。她平常就會關注國際間的重大時事，而國際脈動、人文交流與最新知識，幾乎都是由英文撰寫表達，「所以學好英文是擴大視野的方法之一。」

高一時侯昕宜經由甄選，參加台南女中的模擬聯合國代表暨精英代表培訓計畫，利用每天中午的午餐時間密集訓練，學習會議語言、程序及議題研討等。雖然時間只有短短一個月，但這段經歷帶給侯昕宜許多感觸及成長。「參加模聯事前要做相當多的準備，要閱讀大量的新聞、論文和資料，而這些資料絕大多數都是以英文為主。」

由於模聯需要寫決議草案（Draft Resolution），會使用較艱深的單字或特殊的句型，讓侯昕宜不知不覺中增加了英文閱讀量及單字量；而在會議中的磋商（Lobby）及辯論（Debate），要適應不同的口音及語速，則有助於聽力訓練，更能培養從混亂中抓出重點的能力。

也因為接觸到各式各樣的議題，讓侯昕宜對於國際情勢有更多不同的見解，也懂得對主流媒體的報導抱持謹慎的思考，擁有獨立思辨能力，「以前只是單純『看』國際新聞，現在會開始判斷新聞是從誰的角度去報導。」

因為TOEIC (L&R)考取930分，屢被同學問如何學好英文，她笑說，「英文是工具，不是遊戲打怪就會升級，要在日常生活中去進步。」她平常喜歡看英國知名主持人James Corden的脫口秀，建議大家可以在YouTube找尋自己有興趣的主題，會更有動力；她也曾因為追星而看了許多國外的專訪影片，這些都是學英文與休閒娛樂兼具的方法。

侯昕宜透過多元學習和多方嘗試的心態充實自我，讓英文不再只是應試科目，而能真正應用在生活上，甚至協助未來升學與工作。「老師會跟大家說英文好很重要，也建議我們去考TOEIC，因為大學時可以免修英文，會比較輕鬆。」

對於未來的志向，侯昕宜仍在生醫及經濟兩種領域中猶豫，生醫研究是從小的興趣所在；而經濟，她打趣地說，若是不懂金融相關知識，怎麼知道該如何投資呢？但不論選擇哪個專業，侯昕宜都會自信地朝著未來前進。

About 侯昕宜
出生：2002年
學校：台南女中二年級
興趣：語言、旅遊、排球、羽球、公益活動、合唱團
多元學習歷程：
幹部經歷：自國中起擔任班上英文小老師、高二擔任醫學研究社社長
檢定證照：高一考取TOEIC (L&R) 930分
志工服務：高一發起並於高二舉辦偏鄉教育營、多次發起公益物資募集活動
自主學習：2018年參加成功大學醫學院大體課程、2020年參加台北醫學大學生物科學醫學營
其他多元表現： 高一參加台南女中與台南一中聯合盃校際排球比賽；高一獲選台南女中模擬聯合國校隊、2018年參加新竹模擬聯合國會議、2019年參加台南模擬聯合國會議及台灣模擬聯合國會議

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