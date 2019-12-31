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李艷秋爆管中閔案秘辛：蔡英文原想開除葉俊榮

國泰商旅升遷經理級 TOEIC至少650

2019-12-31 08:52English OK

【文／鍾碧芳】

外觀簡潔乾淨，位於交通便捷的市區，大廳內暖色調的裝潢搭配原木家具、石材建築，從裡到外裝潢設計新穎潔淨，明亮採光中透出淡淡的香氣，別以為這是哪間國際品牌飯店來台進駐；其實，和逸飯店（HOTEL COZZI）是國泰商旅旗下打造的首家自創飯店品牌。

國泰商旅總管理處人才事業總監朱淑宜指出，從事飯店業，即使是房務人員，都有機會需要...
國泰商旅總管理處人才事業總監朱淑宜指出，從事飯店業，即使是房務人員，都有機會需要英語溝通。 （攝影／劉咸昌）
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國泰商旅擁有從北到南四間，與2020年即將在桃園開幕的青埔館共五間 COZZI ；而另一座位於台北市敦化南路上的慕軒飯店（MADISON　TAIPEI HOTEL），也是國泰商旅的自有品牌；此外，國泰商旅更與萬豪國際集團合作，於2018年12月開幕全新的台北國泰萬怡酒店（Courtyard by Marriott Taipei Downtown），落腳在台北市民生建國路口，員工每天須面對熙熙攘攘的各國旅客，外語能力是基本配備。

TOEIC成績助升遷 會口說更吃香

國泰商旅總管理處人才事業總監朱淑宜指出，「以地處台北的COZZI與 MADISON來說，因客群偏外國商務客和觀光客，英語自然是基本要求，外語能力是國外旅客評價飯店服務品質的第一道關卡，因此，位在第一線的客務人員及餐飲服務人員，確實要有一定程度的外語溝通能力。」

飯店業內，不只第一線客務人員、餐飲人員必須具備良好的英語表達能力，其他如房務人員、訂房中心等，也都有機會用英語溝通。朱淑宜表示，對於特別有外語需求的部門，面試當然會要求加試英語表達能力，至於其他同仁只要有基本的英語問答能力就好，等到上工後，自然會有很多機會可以學習。「只要心態對，願意開口說，絕大部分人的英語都會進步。」

朱淑宜表示，國泰商旅對員工英語的要求會視職務不同訂定不一樣的標準，例如，一般實習生若能提供多益英語測驗（TOEIC）成績，對任用絕對有加分；而正職員工在面談時，也會現場測試英文能力，包括用英語自我介紹或聊天，以觀察面試者的英語談吐。至於 TOEIC 成績則是員工內部升等的考核依據，「我們會要求各部門經理級以上的同仁，TOEIC成績要達650分以上；客務與餐飲部門的同仁，至少也要有這樣的水準才行。」

不過，朱淑宜說，「TOEIC 只是內部升等的一道英語測試關卡。」雖然平時公司會要求領班、副理等儲備幹部考TOEIC，但這並非唯一評估項目。比如員工在口語表達上也須有一定的水準，最重要的是，面對不同語言腔調的各國人士都能以英語『接收』、『傳遞』訊息。

內、外部英語課程加持 有效培訓人才

在國泰商旅的內部教育訓練課程內，也特別將英語視為加強重點，包括安排企業內語言能力較佳的外籍同仁開課，或鼓勵同仁參與相關課程，如旅館同業公會開設的外語課程等；以及申請觀光局辦理的「觀光產業關鍵人才培育計畫」，赴海外觀摩以增進英語溝通能力。

另一方面， 企業內也啟動TTT（Train the　Trainer）訓練，由各部門的中堅分子擔任內部種子講師，安排一系列溝通技巧、專業領域課程，量身打造適合該部門所需的課程。至於英語課程的上課方式，是透過視訊，邀請國泰商旅五個分館的相關同仁一同參與，「雖是利用員工排休時間上課，但公司則給予訓練獎勵時數，試辦下來發覺成效不錯。」朱淑宜表示。

25歲的陳家萱，是國泰商旅相當重視的儲備幹部，與國泰商旅結緣於大三時參與學校的產學計畫，在實習階段表現優秀，畢業後直接入職接受儲備人才訓練，成為儲備幹部。雖然進入飯店業前，陳家萱就知道英語的重要性，但直到進入職場後，才發現過去在學校學的英文讀寫都只是基礎，更重要的是臨場應對能力。

朱淑宜說，「想提升英語力，最終還是要靠自己。」進入飯店業，英語能力好是基本條件，但對於嚮往飯店行業的新鮮人，也不用因外語能力不好而退卻，畢竟只要有一定的語言基礎，在飯店環境的薰陶下，自然會知道語言的重要性，「只要有心、有熱忱，敢說、願意學，無形中就能提升自己的語言溝通能力，身處在飯店業也能更得心應手。」

About 國泰商旅
成立：2012年
董事長：李虹明
員工人數：400人
專營：飯店品牌發展；籌建、管理和特許經營飯店及度假村、引進國際品牌飯店
分布：旗下品牌包括和逸飯店、慕軒飯店

（本文經授權轉載自《今周刊》特刊：上班族的普及英語這樣練）

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