擁英語優勢 健身教練還能兼當口譯

【文／賴亭宇】

健身運動近年在台灣蔚為風潮，不論是為了健康的身體或是健美的身材，上健身房運動的人愈來愈多，健身教練也成為一種新興職業，吸引不少熱愛健身的青年前仆後繼加入。但想要進入這一行，除了專業知識外，還需要具備哪些能力呢？

大學就讀電子工程學系，靠自學一步步當上健身教練的許智鈞，目前不但協助棒球、籃球國手進行訓練；許多健身培訓研習課程邀國外教練來講課時，都會聘請他擔任即席口譯。優異的英語能力加上專業能力，讓他擔任健身教練之餘，還擁有更多不同機會。

許多健身培訓機構聘請外籍教練來台授課時，都會找許智鈞擔任口譯。 （攝影／賴亭宇） 分享 facebook

好英文讓他能汲取健身新知

事實上，健身教練這一行對於專業技能的要求很高。由於健身產業在美國行之有年，發展成熟，想學習相關知識，第一手資料幾乎都是英文。熱愛研究健身的許智鈞，平時除了大量閱讀英文書籍、論文，也經常出國受訓。

許智鈞去（2018）年赴美參加一場培訓營，現場雖然配有兩名中國籍口譯人員，但因為他聽得懂英語，發現翻譯不到位，「專有名詞講得不正確，老師教的精髓也沒有翻譯出來，我就在旁邊直接幫忙更正，畢竟大家都繳了不少學費啊！」結果，主辦單位不但沒有嫌他拆台，還邀請他擔任日後訓練課程的口譯。

而後，許智鈞曾多次受邀擔任義大利講師的即席口譯，最近的一次課程，內容包括腦波、內分泌與神經科學等相關知識，「那次翻得很辛苦。」

談起英文能力的養成，許智鈞說自己小時候曾隨家人旅居加拿大三年，回台灣受教育後反而對學校的英文課提不起興趣。「考大學那年因為不想讀書，每天都抱著一桶冰淇淋看美劇，結果英文反而是我表現最好的一科。」

喜歡打籃球的他，當時狂追一部青少年影集《籃球兄弟》（One Tree Hill），每周還會固定閱讀《聯合報》的New York Times英文專欄，「有興趣才能學得好。」

當上健身教練後，他也持續精進專業能力，考取國際證照，不久前才剛拿到美國國家運動醫學院（National Academy of Sports Medicine, NASM）私人教練證照（CPT）中的無痛運動表現專家國際證照（Pain-Free Performance Specialist Certification, PPSC ）。

許智鈞分享，自己的客戶除了一般人，還有許多不同年齡層的運動選手，包括籃球、棒球、曲棍球、高爾夫球等。為了幫助選手提升運動表現，他必須花時間了解這項運動，並反覆觀看選手的比賽影片，還需要和選手的技術教練及防護員合作，一起討論、規畫長達一整年的訓練課表，「有位客戶是旅美選手，就常在凌晨跟我視訊會議。」

許智鈞曾帶過一位中華隊女子冰球選手，以往出國比賽都無法與人高馬大的外國選手對抗，在許智鈞的協助下，改善了整體肌力及控制力，「她很開心的告訴我，她再也不會被撞飛了。」

還有一位學員，長期有椎間盤突出的毛病，原先找其他健身教練運動，膝蓋、肩膀都會不舒服，一直到找了許智鈞才改善，也令他感到十分自豪。

英語能力幫助許智鈞快速吸收最新健身知識，持續自我精進。 （攝影／賴亭宇） 分享 facebook

非科班出身更重視自我提升

「我有點過動症， 不太能專注。」但為了研究健身，許智鈞可以每天晚上下班後，還靜靜坐在電腦前研讀英文論文，讓專業知識與能力不斷提升，「朋友都很驚訝我的熱忱，說我像是天生吃這行飯。」他靦腆地表示。

原來，當初會開始接觸健身，是因為大學時打籃球韌帶受傷，接受一對一健身教練的復健指導後，慢慢了解避免運動傷害的方法。

許智鈞回憶：「我發現自己對健身很有興趣，又剛好在當兵，時間很多，就跟當時的教練借了幾本書來看，才決定往這一行發展。雖然大學念的科系和現在的工作無關，但培養了我思考的能力。」

原來，運動選手或受過傷的客戶，往往比一般人更注意身體狀況，加上本身也曾負傷且非科班出身，因此在講解動作時，他會比一般教練更重視動作背後的原理，也更致力於提升相關知識。

由於對健身運動的高度熱愛，他教完自己的學員後，甚至還會留下來觀摩其他教練的教學方法。不過，許智鈞強調，想把健身教練事業做好，需要的不只是專業知識，「這份工作有點像業務，要懂得站在客戶的立場著想，我覺得和客戶成為朋友是一件很開心的事。」

許智鈞說，擔任教練讓他有機會接觸到形形色色的人物，「有時候不只是我教他們，我也可以從他們身上學到很多東西，像是職涯的發展或人生的規畫。」

他認為，若能多培養一些跨領域技能，對職涯絕對有加乘效果，未來的路也會更寬廣。

About 許智鈞

出生：1992年

現職：健身教練

學歷：逢甲大學電子工程學系

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