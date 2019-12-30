智慧科技、高齡少子化、國際移動 未來最具潛力科系一次掌握

【文／林郁宸、陳胤祖】

18歲的你，即將踏進大學校園，

站在人生第一個交叉路口，面對眾多校系，該如何從中選出最理想的志願？

又該怎麼確定自己選到的系是不是未來的「潛力股」？



苦惱前方的路該怎麼走之際，不妨看看真實世界的脈動，

聽聽高中輔導老師與大學教授的建議，探索最適合自己的生涯方向。

利用在學階段累積跨領域知能、培養第二專長充實自我，才能比他人更早贏在起跑線上。 （English OK） 分享 facebook

網路上常流傳一句名言：「選對系出頭天，選錯系廢四年。」每年到了考試、選填志願的季節，許多考生內心都會疑惑到底該怎麼選才對，尤其選系不只關係未來四年的大學生活，甚至主宰人生長遠的生涯發展，選填志願的考量及依據眾說紛紜，除了顧及個人興趣與分數落點外，科系發展性與未來職場趨勢也是許多人列入考量的重點之一。

根據1111人力銀行於今（2019）年的學用落差調查顯示，大學生中有超過六成的比率希望自己畢業後的第一份工作能夠學以致用；統計指出其中更有高達五成的學生自認選錯科系，若有機會重新選擇，則以希望能改念較有產業前景系所、改選有興趣系所就讀的學生比率為最高。

AI領域、長照專才 產業前景看好

人工智慧浪潮席捲下，AI、大數據管理相關產業職缺也大幅增加，如近來相當熱門的資料科學家、對談機器人研發工程師，便是AI世代下衍生出的新興職缺；而教育界近兩年來先後更有超過十所大學增設AI相關系所與學程，如成功大學、交通大學、中信金融管理學院等。

作為未來的主流趨勢，AI涉及的應用層面相當廣泛，潛力科系不僅跨足工程與資訊學群，甚至金融、醫藥等各領域未來都會應用到AI。政治大學應用數學系副教授蔡炎龍提醒，即使是讀社會組的學生，也需要吸收數學、資訊領域的基礎知識，當智慧科技社會來臨，這些專業知識能夠幫忙找出解決問題的切入點，比如金融科技（FinTech）便是結合金融與資訊技術，使金融服務更有效率的例子。

另一項因應社會高度發展而出現的科系生力軍，則以長照相關科系為主，隨著人口老化的速度越來越快，台灣即將在2026年邁入超高齡社會，不僅長照人才已然成為產業新寵，近年從高齡照護、健康醫療到福祉等等，更衍生出一系列的銀髮商機。

據教育部統計，近十年長照相關科系學生增加超過五成，也成為少子化浪潮下，少數學生人數能逆勢成長的科系之一。「考慮前景固然重要，但今日的熱門科系或許畢業後就沒那麼吃香了。」海山高中課程諮詢與生涯規畫輔導老師簡瑞容分析，「大學階段更應該重視的是態度與學習能力的培養。」

想在畢業後有好出路，便應慎選能在大學階段養成未來趨勢所需核心能力的系所，並把握就學階段積極地充實自我、培養第二專長。

隨著人口老化的速度增快，市場上對於長照相關人才的需求大幅增加，熟齡商機前景看好。 （English OK） 分享 facebook

今日熱門成未來冷門？累積能力最實在

蔡炎龍也提醒，在大環境快速變動的時代，若單憑一張畢業證書，其實難保自己能夠找到一份理想工作，「現在更重視的是跨領域和自主學習的能力，這對因應充滿不確定性的未來很有幫助。」

培養跨領域和自主學習能力是未來人才的關鍵能力之一，許多校系也陸續增設跨領域創新學院及學程，如逢甲大學建築專業學院便以跨學科學程為主體，成立國內第一所建築專業學院，大刀闊斧改革傳統建築系，分設建築、室內設計及創新設計三組別，並於課程規畫納入社會學、心理學等多面向，更將時下產業趨勢如國際化、綠建築、物聯網等元素融入課程中。

過去曾任逢甲建築專業學院主任的高敬賢分享，這些課程設計背後目的主要是希望學生能從中洞悉全球環境議題、學會跨領域創新、培養解決問題的能力，以期培育更符合產業所需的建築人才。而逢甲建築專業學院更看準智慧營造趨勢，在今年2 月領先全台各校打造「RoSoCoop數位製造合作社」，提供學生更多創新設計與跨領域學習的機會。

傳統刻板印象總覺得理科人才相對吃香，文組畢業生往往被歸類為低薪、前景堪憂，但簡瑞容認為，「其實換個角度想，文組的學習和就業範圍都比理組更廣泛，若能結合跨領域反而能更盡情地探索方向。」

政大人文創新數位學院（X學院）便整合校內資訊、傳播及文學院開設跨領域共授課程，透過人文社會領域及數位科技的結合，以培養未來人才必備的軟實力為志。政大人文創新數位學院執行長李蔡彥認為，除了學院強調欲培養的數位能力外，英文能力更是未來必備的基本條件。

「想跟國際社會的最新資訊連結，英文是必不可少的能力。」蔡炎龍說，台灣的產業技術發展其實進步很快，可惜有時礙於英語溝通力不足，錯失了跨國合作的機會，鼓勵大家都應加強國際溝通能力，提升未來的職場競爭力。

跨域蔚為風潮 藉英語提升職場競爭力

而向來是第一類組學生熱門選項的商管科系亦同，元智大學管理學院便因觀察到全球化浪潮及產業需求，在2010年正式轉型為目前的學士英語專班，提供學生為期四年的全英語授課及商管教育，致力於養成英語溝通力和國際企業管理知識兼備的人才，幫助企業打進國際市場。

正因觀察到國際事務經驗對商管院學生的重要性，元智英專班特別將國際研習經驗列為每位學生的畢業門檻，讓每位學生不必花大錢也能到國外進行體驗學習，學生可在畢業前自由選擇參與海外交換、海外企業實習、國際會議或競賽等。元智英專班主任張玉萱認為，對現在的學生來說最缺乏的是軟實力，像語言、創意、獨立思考等能力。她也欣慰地分享學生赴海外體驗後的改變，「許多學生到國外一趟，回台後變得更主動學習，也會積極地和學弟妹分享英文的重要性。」

除了觀察校系如何培養學生核心能力的養成，煩惱怎麼選校系前，建議也針對各校系的學習資源多寡做好功課，對於日後申請入學面試及準備書審資料時都會有相當的幫助。就英文能力的培養而言，可以事先研究官網上的課程規畫與特色，而校方也會提供不少國際交流機會，如國外交換、實習、海外雙聯學程等等，也可以一併納入選系的考量中。

元智英專班將各種國際體驗列為每位學生的畢業門檻，幫助累積學生的國際事務經驗。 （照片提供／元智英專班） 分享 facebook

完美的選擇不存在 適才適所最關鍵

蔡炎龍分析，「選系時要自己感興趣，往後才會更有自主學習專業領域知識的動力。」他觀察到政大會計系畢業生要找到一份穩定的工作並不難，但職涯流動率卻很高，若能更早發掘自己的興趣，在選系、選課或自主學習上盡可能的提早做好安排，可盡量避免所學與理想工作不符的狀況。如果不確定興趣在哪裡，「可以選一些基礎性的學科，例如數學、資訊的學科，先培養好內功，未來再學其他領域的知識會更容易上手。」

簡瑞容則建議，若是仍對選系方向感到迷惘、不知從何下手，可以參考大考中心的「漫步在大學」、今年剛上線的大學選才與高中育才輔助系統「Collego!」、升學資訊平台如「大學問」，另外還有以學長姐分享為主的「IOH開放個人經驗平台」等等，網路上有相當多資源可以利用。簡瑞容提醒，查找相關資訊時，最好也要順勢研究想念的系所是不是和自己嚮往的、想像的方向一致。

關於選填志願這件大事，沒有最完美的選擇與標準答案，關鍵還是在於擇其所愛，以及如何利用在學階段累積跨領域知能、培養第二專長充實自我，才能比他人更早贏在起跑線上。

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