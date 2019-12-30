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免費活動累積學習歷程 南光高中郭卉芯想用溝通改變世界

2019-12-30 14:45English OK

【文／賴亭宇】

高中生參加國際志工、模擬聯合國（Model United Nations，縮寫MUN，簡稱模聯）越來越流行，但如何才能真正從中獲得成長？台南南光高中三年級的郭卉芯認為，換個角度思考很重要。

遠赴寮國擔任志工，加深郭卉芯想從事國際交流工作的企圖心。 （攝影／林韋言）
遠赴寮國擔任志工，加深郭卉芯想從事國際交流工作的企圖心。 （攝影／林韋言）
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擁有氣質外表、說話口吻溫柔沉穩的她，卻很有企圖心。國中時看了偶像英國演員艾瑪．華森（Emma Watson）在聯合國的演講，郭卉芯開始關注性別平權和人權等議題，秉持對國際事務的興趣加入南光高中模聯社，更自願擔任社長，和獲選為學術長的雙胞胎妹妹一起，帶領夥伴進行思辨能力的自我訓練。

「一般模聯比較會討論羅興亞難民、全球氣候危機這類的議題，但我覺得應該先從關照台灣的國際處境開始。」這一轉念，郭卉芯設計的第一堂社課，主題就是「台灣的外交」，一群高中生扮演不同官員和組織代表，探討台灣入聯的可能性。

而社課的進行，也不只是遵照聯合國的議事規則來練習，在郭卉芯擔任社長期間，他們嘗試「審議式論壇」等更深度的討論模式，甚至帶入國際組織最新的「世界公民咖啡館」（The World Café）討論形式，藉由頻繁更換討論組別、鼓勵自由塗鴉等方式，確保每個人都有發言的機會，「希望透過各種不同的遊戲活動，刺激學弟妹的思考和對話。」

每場活動都全心投入，雖然會占去一些念書的時間，「但現在108課綱也強調素養導向教學，鼓勵學生多嘗試，培養帶得走的能力，相信會對未來很有幫助。」面對教育的改革，郭卉芯不等大人來幫忙規畫，而是對於學習方向早有自己的想法。

很有想法的郭卉芯，喜歡用攝影觀察世界，為高中生活的點點滴滴留下紀錄。 （攝影／林...
很有想法的郭卉芯，喜歡用攝影觀察世界，為高中生活的點點滴滴留下紀錄。 （攝影／林韋言）
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高三寒假，郭卉芯就參加了YMCA國際志工，前往寮國偏鄉一處村莊服務。「十天內只能用冰冷汙濁的湄公河水洗澡，沒有鋪柏油的黏土路寸步難行，但換個角度想，這卻是當地人賴以為生的環境。」郭卉芯坦言，國際志工所做的服務，不一定能對當地有立即性的幫助，但溫暖的人情卻令她的心靈收穫滿滿，也養成參與公益活動的熱忱。

此外，郭卉芯也對法國的哲學教育很感興趣，報名參加由世界聯合學院（UWC）學生所主辦的「思辨論壇× 議題松」活動，體驗國外重視思辨的學習環境，「幾天下來，頭腦沒有停過，聽到其他人講出自己未曾想過的見解，很刺激。」

「機會要靠自己爭取」，郭卉芯分享，為了減輕家中負擔，她儘量選擇免費的活動參加，「通常需要通過甄選、面試來爭取資格，但也是很好的挑戰。」大學她以政治或外交相關科系為目標，期待她發揮溫柔而堅定的力量，支撐台灣的未來。

About 郭卉芯
出生：2002年
學校：台南南光高中三年級
興趣：攝影、閱讀、電影、旅行、國際事務
多元學習歷程：
幹部經歷：高二擔任南光高中模擬聯合國社社長
競賽參與：高一參加聯合盃全國作文大賽
檢定證照：高三考取TOEIC (L&R) 765分
志工服務：高三參加YMCA國際志工（寮國）、成功大學崇青志工營
自主學習：高三參加世界聯合學院（UWC）思辨論壇× 議題松

延伸閱讀》華江畢業赴日攻讀早稻田 台灣女孩積極克服語言挫折

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