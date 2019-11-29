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Yahoo JP與LINE合併》怎麼用英文聊企業併購？

2019-11-29 16:19English OK

【文／羅伊伶 Janet Lo】

11月中，在日本有超過八千萬名用戶LINE宣布將與日本最熱門的搜尋網站Yahoo Japan合併（merge），形成相輔相成的互補效益。透過此兩大公司的結合（integration）學習相關的多益單字吧！

Yahoo JP與LINE合併，雙方形成相輔相成的互補效益。（圖片來源／Yaho...
Yahoo JP與LINE合併，雙方形成相輔相成的互補效益。（圖片來源／Yahoo! JAPAN Facebook）
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to fend off 抵擋

Yahoo Japan and LINE have reached an agreement to merge so they could fend off other tech giants from the U.S. and China.
（Yahoo Japan和LINE已達成合併協議，以抵抗其他在美國與中國的科技巨頭。）

在此，fend一字為動詞抵抗之意，若接上介係詞off則能表示抵擋某人或某事的勢力或攻擊。除了當作抵擋攻擊之外，fend也可以當作「迴避」的意思，用來描述避開不想面對的人事物。

The celebrity fended off the journalist’s tricky question smoothly by switching the subject.
（這位藝人透過轉移話題巧妙地迴避了記者的陷阱問題。）

其實，fend是defend的簡化版，「de-」字首是away（離開），fend的原始字根為「-fendere」是strike（攻擊），也就延伸出抵擋之意，而相反詞offend也是源自fend，字首與「ob-」同源為against（對抗），也因此延伸出「冒犯」的意思，其形容詞分別為defensive「防禦的」和offensive「冒犯的」，也是多益常出現的單字。

You don't need to be so defensive as I was just making a joke.
（你防禦心不用那麼強，因為我只是開個玩笑而已。）

Please notify the group administrator immediately if you see some offensive comments or inappropriate postings.
（若您看見有攻擊性的留言或不適當的發文，請立即通知群組管理者。）

dominant 主導的；主要的

The two firms stated that they will team up and share their ambitions so they could compete against dominant overseas companies.
（這兩間公司表示他們將會共同合作實現目標，才能與強勢的海外公司競爭。）

與dominant很相似的predominant一字為其同義字，在表示「主要的」意思時，兩者可互通使用。但不同的地方是dominant除了描述事物佔優勢之外，還能用來形容人「強勢」的個性，其反義字為submissive「順從的」。

In your relationship, I would say you’re the more dominant one, and your boyfriend is more submissive.
（我會認為在你們倆的感情中，你是較強勢的一方，而你男友則是比較順從的。）

to leverage 利用；發揮槓桿效應

The two firms aim to leverage each others’ large user bases and resources to expand their online businesses.
（這兩間公司的目標，是能利用雙方龐大的用戶數與資源拓展他們的線上事業。）

上面這個例句中的leverage一字為動詞，其名詞就是「槓桿」，因此當動詞使用時，便是「發揮槓桿效益」的意思，有利用原有資源產生新的或更好的效益之意，更簡單來說就是「利用；善用」。作為名詞使用除了「槓桿效益」之外，也能當作「影響力」或是「手段」的意思。

The foundation hopes the new marketing campaign will serve as leverage to obtain more donations.
（基金會希望能藉由新的行銷活動以獲取更多的捐款。）

【多益模擬試題】

1. The new general manager fended off doubts and concerns from the board members by __________ the sales target in advance.
(A) achieve
(B) achieved
(C) achieving
(D) achievement

2. One of the best ways to __________ more sales is to leverage your network with people you have done business with.
(A) invent
(B) generate

(C) implement
(D) mitigate

解析：

1. 正解為(C)。題意為「新上任的總經理已預先達成業務目標，阻擋了董事會成員對他的質疑和擔憂。」此題介係詞by後面為「藉由某方式抵擋董事會成員的疑慮」，整段應為名詞子句，應使用動名詞開頭的achieving帶出名詞子句。選項(A)為達成（原形動詞），(B)為已達成（過去分詞），(C)為達成（動名詞），(D)為達成（名詞），故(C)為正解。

2. 正解為(B)。題意為「最能有效增加業績的方式之一就是善用你在業務上合作過的人際關係。」空格處為「增加業績」，選項(A)為發明、(B)為產生、(C)為應用、(D)為減輕，故僅(B)符合句意為正解。

延伸閱讀》漫威、星戰、皮克斯一次滿足　訂閱Disney+前先學會這些單字

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