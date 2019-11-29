托福單字書讓高雄女孩脫胎換骨 美國留學榮登畢業致詞代表

【文／賴亭宇】

近年來，留學地點的選擇變多了，但「美國夢」仍是許多莘莘學子心目中的最高嚮往。去美國念大學，除了傳統的常春藤名校，也有越來越多的優秀人才選擇就讀公立大學的榮譽學院，不僅學費低廉，更提供高額獎學金，甚至免費食宿，不受經濟限制也能享受全球頂尖的教育環境。

高雄女孩黃琳琇在美國念大學表現優異，獲選為畢業致詞代表。（照片提供／黃琳琇） 分享 facebook

去年以一支畢業致詞影片引起台灣網友熱烈討論，日前更登上TEDx Talks講台的黃琳琇，讀的就是美國莫爾黑德州立大學（Morehead State University）榮譽學院。這所位於肯塔基州的學府，在一般台灣人認知中或許不是傳統名校，「但當時家裡收入不高，我沒有退路，所以只申請學費、食宿全免的學校。」

黃琳琇深知求學機會得來不易，努力證明「資源，是要靠自己去爭取的。」大學四年來，她不只拿全額獎學金讀書，學校每學期還提供一千多美元供她購置書本、文具，真正做到不花家裡一毛錢留學美國，畢業後更自食其力，成功在美國找到工作。

爭取機會表現自己 累積亮眼履歷

求學期間，她多次爭取到學校經費，四處參與學術論壇發表作品，還曾由校方資助到華府實習。主修藝術與設計的她，不但當選系上傑出青年，畢業時獲得最優等（Summa Cum Laude）拉丁文學位榮譽註的肯定，更打敗眾多在地競爭者，當選畢業致詞代表，在典禮上以流利英語分享自己圓夢的歷程。

黃琳琇分享，因為美國各大學的招生各自獨立，準備申請前要先確定想去的地區和學校，蒐集資料並做全盤的規畫，對照個人強項及需求來選擇適配校系。除了儘可能提升課業成績（GPA分數）、標準化測驗（如SAT、GMAT、TOEFL 等）之外，申請論文和課外活動經歷都是脫穎而出的關鍵。

「美國南方比較保守，剛開始我不太會說英語，常常一整天沒開過口，更不用說交到朋友。」黃琳琇知道自己的問題在於基本單字量不足，「我和哥哥一起用一本托福單字書，每天互考，慢慢就進步了，也體會到美國南方人的好客和熱情。」靠著一步一腳印的奮鬥，她不只適應了全英語的學習環境，也活躍於學校的兄弟會、姊妹會及社團，順利融入當地生活。

跨文化學習洗禮 促她為弱勢發聲

黃琳琇直言，在美國擁有一身黃皮膚，難免會遇到種族歧視，但這些挑戰讓她懂得關心少數議題，包括跨文化、多元性別等族群。「加上出國念書的磨練，我也變得更有耐心去理解和傾聽他人。」她曾以跨文化與多元性別社群為題發表作品，勇敢發聲。

此外，她也不忘透過學習尋根，曾回台灣參與科技部主辦的「科技台灣探索—— 候鳥計畫」（Taiwan Tech Trek, TTT）暑期活動，和其他留學各國的台裔青年共同交流海外經驗，進行短期研究與實習，並接受業界專家的指導。

大學時黃琳琇（後排左三）帶領美國高中生從事藝術創作，播下畢業後任職教育機構的種子。（照片提供／黃琳琇） 分享 facebook

美國大學教育的自主性，也幫助黃琳琇找到她的專業發展方向。大學時，她參加美國政府資助的Upward Bound教育計畫，帶美國高中生組隊從事藝術創作。她發現，「作為一個台灣孩子，從小老師就教我們要把免洗餐具洗淨回收，美勞課也一定用過飲料瓶創作，但美國人卻沒有這些觀念。」

兒時的台灣經驗，就這麼在海外求學過程中找到了位置。「我要運用我的設計專長，在美國推廣台灣的資源回收理念。」畢業後，黃琳琇加入猶他州一家推廣STEAM（Science, Technology, Engineering,Art, and Mathematics）教育的非營利組織，負責課程規畫，教大家動手創作、重新思考廢棄物的回收再利用，學員包括各年齡層與不同社群。日前她還到TEDx Talks演講，分享綠色設計理念。相信積極進取的她，未來將持續發揮所長，活躍於國際舞台，實現改變世界的夢想。

註：拉丁文學位榮譽是許多歐美國家大學的傳統，用來獎勵特別優秀的學士、碩士或博士，有時也作為學位的評分標準，最常用的榮譽有：最優等Summa Cum Laude、極優等Magna Cum Laude和優等Cum Laude。

黃琳琇的海外留學收穫

1.養成無懼挑戰的勇氣，勇敢問問題、勇敢踏入不同環境、勇敢表達看法。

2.懂得關懷不同文化、性別認同等多元族群處境，提升適應力與包容力。

3.學會專業能力，融入英語系國家的校園、職場環境，順利在美國找到工作。

About 黃琳琇

出生：1997年

現職：美國STEAM 教育顧問機構Clever Octopus Creative Reuse Center 項目協調員（Program Coordinator）

學歷：美國莫爾黑德州立大學畢業，主修藝術設計、輔修數學獲最優等拉丁文學位榮譽，擔任畢業致詞代表

經歷：華府Future of Privacy Forum設計實習、Taiwan Tech Trek科技台灣探索候鳥計畫短期實習、Judy Rogers性別研究競賽視覺藝術第一名、Morehead Art Guild藝術展第四名

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