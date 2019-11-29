出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

【文／賴亭宇、張淳育】

海外求學一定所費不貲嗎？惠文高中圖書館主任蔡淇華表示，「有本事，你可以不花家裡一毛錢出國。」大學國際化是全球趨勢，現在國外許多名校都祭出優渥的獎助學金，向優秀人才招手；台灣也有包括教育部、扶輪社等官方或民間機構，提供各式各樣的留學獎學金，讓有志飛向世界的年輕學子，不受經濟因素限制。目前就讀日本早稻田大學政治經濟學部的葉宗翰，以及西班牙Esade商學院的許雯寧，便是憑著優異成績拿學校獎學金出國讀書，不造成家人的負擔，令人刮目相看。

葉宗翰》養成中日英多語優勢 學習融入日本文化

葉宗翰認為，自己到海外留學最大的成長是英語溝通和適應環境的能力。（照片提供／葉宗翰） 分享 facebook 桃園武陵高中畢業的葉宗翰，從高一就決定大學要出國留學，趁年輕磨練自己。「高中讀語資班，班上有些同學英文都是母語程度，受到刺激，心想如果直接去全英語環境學習，就可以跟他們一樣好了。」他原本設定的目標是香港，但和學長姊討論後改鎖定日本，原因除了對日本文化感興趣，生活品質和語言學習也是重要考量，「在日本就讀國際學部，至少可以精通中英日三種語言，再加上自身所學專業，求職上一定有優勢。」

認真做過功課的葉宗翰表示，在日本私立大學中，早稻田和慶應並列企業最愛大學，但早稻田的英文課程與國際教育是全日本最成熟，「日本對台灣學生很友善，獎學金相對多，就我所知目前在早稻田的台灣人至少有400多個，對累積人脈也有幫助。」

到日本讀書一年多以來，葉宗翰認為，自己面對最大的挑戰是「說話」和「做人」。「因為日本的社會體制和氛圍，真的跟台灣差很多，我好像在重新學習如何做一個成熟的大人。」在不斷地溝通中，他的英語力突飛猛進，適應環境的能力也大幅成長，「回想我剛到日本時，社會化程度簡直比小學生還不如呢！」他笑說。

也因此，在維持好成績、爭取獎學金之餘，從高中就開始打工賺錢的葉宗翰，出國也一樣積極找打工機會，減輕經濟壓力之外，還能深入了解日本社會與文化。「以前對日本人有很多美好想像，在這裡的便利商店打工後全都破滅啦！」他還曾在日本著名觀光景點「淺草寺雷門」發傳單，用英文做市場調查，不斷被路人拒絕、還被警察取締，令他相當難忘。

談起挫折經驗，口氣仍然開朗的葉宗翰表示，「這是最好的磨練，我相信如果可以適應日本社會，其他沒什麼好不能適應了。」

對於有意願前往海外留學的學弟妹，葉宗翰鼓勵大家勇敢出走：「不要害怕未知，生命總會找到出路。」至於自己的未來，他計畫畢業後回台灣從事政治工作，「以前埋首讀書，對時事無感，出國之後反而更懂得愛國，很希望能發揮國外所學，為台灣做點什麼。」

就像太空人驚嘆地球之美，海外求學的不安狀態和心理距離，反而讓他能夠以不同視角思考台灣的國際處境，更不用說能和全世界的優秀學子交流學習，葉宗翰直呼走這一遭「很值得！」

葉宗翰的海外留學收穫

1.訓練自己適應、融入不同文化及面對挫折的能力。

2.在多語言環境中學習，養成多語言溝通能力優勢。

3.與世界各地的國際學生及優秀人才切磋，累積人脈。

About 葉宗翰

出生：2000年

學校：日本早稻田大學政治經濟學部

學歷：桃園武陵高中

經歷：日本拿山瑪谷東京讀書會文宣組幹部、WTSA早稻田大學台灣留學生會成員

許雯寧》鄉下小孩靠超強英文連上四間歐洲名校

在模聯社學到的資料統整技巧與思考訓練，讓許雯寧對自己更有自信。（照片提供／許雯寧） 分享 facebook 優異的英文能力，讓今年剛從高中畢業的許雯寧，高三時一連申請上歐洲四間商學院，最後選擇前往歐洲前五的西班牙頂尖名校Esade商學院就讀。臨出發前，透過電話和記者侃侃而談的她，很難讓人相信她高一剛入學時是沒有自信的學生。原來，她是土生土長的南投埔里人，三年前從埔里國中考上台中二中語文資優班，自此一個人離家住校讀書。因為轉換環境，高一時許雯寧較沒自信，對競賽型的活動也較不積極。直到自己因緣際會，參加僅遴選十名台灣代表的以色列國際環境青年領袖會議徵選活動，並擠進決選階段，才讓她知道自己是有能力和別人競爭的。

態度變得積極後，她在高中三年做了各種嘗試，像是參加模擬聯合國社團，高二還當了副社長，或是兩度參加教育旅行，分別去了日本關西以及法國波爾多，有了和外國人較長期互動的機會。而在學校圖書館的一場演講中，則讓她看到自己未來想走的路。

那是一場畢業校友的返校分享，返校的學姊大學讀的是台大政治系，並有日本早稻田大學雙聯學位，後來成為蘋果電腦的行銷經理，負責中國市場相關業務。她的分享讓原本對國際職場有所嚮往的許雯寧，有了更具體的方向，立志朝國際商管領域邁進。

自此許雯寧在每天高中住校生活裡，晚上時段除了固定的自習，也會上網搜尋自己感興趣的大學。她主要看的項目包括學校排名、課程內容、學費以及學生提供的評論等，如果找到有興趣的學校，則檢視入學申請條件，以利及早準備。

比如荷蘭阿姆斯特丹、馬斯垂克、鹿特丹大學商管學院，要求的主要是高中校內成績、自傳以及英語檢定成績，加上採取線上面試，讓許雯寧高三上學期就申請通過，也讓她有心力準備需要前往西班牙面試的Esade商學院。最後不但取得入學資格，還通過申請獲得學校提供的半額獎學金，每年補助半額學費，且只要成績維持在前40%就可持續拿到補助。

回顧高中生活，許雯寧說，不論有無自信，成長都是漫長的自我對話過程，參加活動也好，學習也好，重點是在過程中時時詢問自己「想成為怎樣的人」。未來她打算畢業後先在歐洲工作，有了一定的歷練後再就讀MBA，往商管顧問的方向前進。

許雯寧的海外升學準備心法

1.定時上網了解海外各大學排名、課程、學費、評價與申請條件。

2.選定目標，集中申請範圍。

3.根據申請條件，提早加強不足的部分，如SAT或英語檢定成績等。

About 許雯寧

出生：2001年

學校：西班牙Esade商學院

學歷：台中二中

經歷：以色列國際環境青年領袖會議徵選入圍決選、台中二中模擬聯合國社副社長、英語簡報比賽優勝

英語程度：多益英語測驗（聽力與閱讀）965分

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