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善用生活化多益普及測驗迎戰雙語教學 國中、技職教師增能

2019-10-29 15:49English OK

【文／陳胤祖、賴亭宇】

素養導向的英文課怎麼教？各科教師該如何用英文上課？雙語趨勢來臨、108新課綱上路，師資不足、師培教授缺人，教育第一線面臨挑戰。而技職體系學生要增加就業優勢，英語力不可或缺，但如何引發學生學習興趣，弭平學用落差，也是教師長期努力的課題。

為英語初、中階學習者所設計的多益普及英語測驗，情境多元，與生活息息相關， 與108課綱強調培養「能在生活中應用」的素養導向教學呼應，適合中學生建立基礎英語應用能力，及日常學習使用，更可作為跨學科雙語教學的輔助工具，讓各科學習相得益彰。而對技職學生而言，生活化的內容可以引發學習興趣，幫助學生建立信心，做為銜接多益英語測驗的工具。

為此，忠欣公司特別針對國中教師及技職體系教師，舉辦雙語教學多益普及英語測驗的能力指標為導向，設定教學目標，連續舉辦多場都爆滿，顯見第一線教師對於雙語教育的重視。

工作坊有趣的教學活動示範，即使以全英語進行，學員還是學得不亦樂乎。（攝影／陳胤祖...
工作坊有趣的教學活動示範，即使以全英語進行，學員還是學得不亦樂乎。（攝影／陳胤祖）
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多益普及英語測驗的能力指標為導向，設定教學目標，連續舉辦多場都爆滿，顯見第一線教師對於雙語教育的重視。

國中教師增能工作坊除了英語科教師共襄盛舉之外，還有數學、歷史、自然科學、公民、健康與體育、藝術等各領域科目教師參與。

現場分小組共同發想教學活動及學習策略，同校英語教師與各科教師攜手參加，更能相輔相成。

技職英語教師的場次則由ETS認證多益普及英語測驗專業發展工作坊講師徐碧霞、蔡佩玲主講，幫助技職體系教師認識多益普及英語測驗，了解如何應用在課堂上，讓學生樂學英語，吸引近60位來自技專校院、高職等技職體系的英語教師參加。

Susan Hines表示，多益普及英語測驗的內容以日常生活情境為主，能夠評量英語「聽、讀、說、寫」四項技能，並協助學生轉化為實際應用的能力。

國中》培養跨科應用力

針對非英文科教師，Susan Hines及Elizabeth Park還提供藝術、健康與體育、自然科學等一般科目的雙語教學規畫建議，協助教師將英語融入專業領域的學習中。而對英文科教師則以素養導向的教學策略為主軸，以多益普及英語測驗提供多樣化的課堂活動建議及教案設計範例，探討如何強化學生的英文能力與學習效率，提升教學成效。

政大附中英文科教師張秀帆表示，多益普及英語測驗的題型與國中會考相近，單字量又較國中課程的1200個基本單字多，若為中學生準備此課程，可彌補國高中英語學習落差，協助學生銜接高中。

各科教師齊聚工作坊，在ETS官方講師的帶領下交流，研習如何結合多益普及英語測驗與...
各科教師齊聚工作坊，在ETS官方講師的帶領下交流，研習如何結合多益普及英語測驗與學科專業，幫助學生樂學英語。（攝影／賴亭宇）
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技職》銜接就業英語力

由於許多技職體系學生都想取得英語證照，提升就業競爭力，但過去以報考多益英語測驗為主。不少技職教師認為題目難度偏高，易讓學生產生挫折感，較簡單的多益普及英語測驗，是建立學生自信心，銜接多益英語測驗的最佳工具。

如何引起學生的學習興趣和動機，是許多技職教師思考的課題，講師引導參與工作坊的教師，以活動結合英語學習，融入多益普及英語測驗的生活化情境，設計讓學生樂於學習的課程活動。

徐碧霞舉例，口說是學生普遍不擅長的英語技能，教師可以設計有趣、寓教於樂的活動，讓學生以輕鬆、開心的方式，勇敢開口說。她以名為「High Five」的教學活動作為示範，學員兩兩一組，「當我講出A和B兩件事物，你們必須立刻向對方說出自己喜歡A還是B，如果回答的東西相同，就要立刻跟對方擊掌。」

徐碧霞也介紹了多益普及英語測驗的成績單，上面提供各項英語技能的能力敘述，學生可據此了解自己能運用各項技能做到何種程度的事情。在多益普及英語測驗（聽力與閱讀）的成績單上，還有各項能力指標的正答率，學生可清楚掌握自己的強弱項，調整加強方向。

在正修科技大學任教的曾永芬十分肯定工作坊示範的教學活動，「學習環境愈輕鬆，學習成效會愈好。」她表示，自己接觸到的學生對英語的學習興趣多半不高，「這不全然是學生的問題，教師也應該思考如何提升學生的興趣。」

此外，曾永芬認為多益普及英語測驗的題型難易度，確實適合用幫助低成就學生建立信心，「克服對於學習英文的心理障礙，才能期待他們學得更多。」

延伸閱讀》了解學生需求 英語課應從生活面出發

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