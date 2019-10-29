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不分區立委內定名單曝光？ 國民黨回應了

學測搭配語言證照也能出國留學！他們靠近滿級分、SAT獲名校青睞

2019-10-29 15:50English OK

【文／陳胤祖、林郁宸】

赴海外升學近來是新生代學子的另一個選項，想體驗異地留學生活，除了美國入學測驗，也可以憑學測成績申請到香港、日韓及新加坡等地就讀，畢業自香港城市大學的石曜綸，便以近滿級分的學測成績申請進一流名校。而就讀耶魯新加坡國立大學（Yale-NUS College）的彭唯寧，則是藉近乎滿分的SAT（美國學術能力評估測驗）與托福網路測驗成績，成功受到錄取率僅有2%的世界頂尖名校青睞。

香港城大石曜綸》每天找外國人聊天提升語感

高中就讀台中一中的石曜綸，當年憑著74級分的學測成績，直接申請到香港城市大學（以下簡稱城大）金融系就讀。他表示，那年學校與城大有合作計畫，雖然只有兩個名額、申請門檻高達73級分，「但城大提供全額獎學金，且不需再準備備審資料和筆、面試。」

原本一心想讀台灣大學管理學院，卻因為唯一沒有滿級分的科目剛好落在英文，「等於所有想讀的台大管院科系都沒希望了。」

為拓展國際視野、提升商管專業能力，石曜綸選擇到香港城市大學金融系就讀。（攝影／陳...
為拓展國際視野、提升商管專業能力，石曜綸選擇到香港城市大學金融系就讀。（攝影／陳胤祖）
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最理想的校系落空，加上剛好看到城大的合作計畫，讓石曜綸萌生也許可以出國闖一闖的念頭。「香港是全球金融中心之一，不論對於商管領域的專業能力、國際觀和視野，都很有幫助。」

回想起赴港前的準備，石曜綸有許多不懂的地方，包括要如何申請學籍、選課等等，相關資訊也多半是全英文。他自己便問過學校輔導室、已在香港念書的學長，甚至還直接打電話到城大的招生處，把不清楚的問題弄懂。

隻身前往香港求學，石曜綸認為「獨立自主」是大學四年得到的最大收穫。「城大沒有『班級』的概念，你選的每堂課遇到的同學都不一樣。」不論選課、生活，都要自己做決定，養成了他規畫事情的能力。「還可能遇到各種奇怪的事要處理，適應力會變強。」

面對城大全英語授課的教學環境，石曜綸坦言，剛入學時有些不適應。「雖然單字都看得懂，但理解速度不夠快。」為了加強英語能力，他每天到學校的英語中心，和英語系國家學生聊天、玩桌遊，「多講英語大幅提升了我的語感，理解也變快很多。」

香港的教育風格相當強調學生的口頭報告和團體報告，尤其商學院對口頭報告更加重視。他直言：「要讓台下觀眾理解自己說的內容，即便讀了很多書，無法做到這一點也沒用。」他舉例，自己看過不少中國大陸的學生，儘管讀得多、懂得多，「但聽不懂他們的英語報告，滿可惜的。」

城大有兩成的學生並非來自香港本地，與不同國家的學生合作完成團體報告是家常便飯。四年來所累積的溝通協調與口語表達能力，對石曜綸畢業後的工作幫助甚大，不管是與外國同事溝通，或者和日本、越南等國際客戶協商，「相較於同齡的同事，以英語簡報對我來說是很平常的事。」

對想要前往海外留學的學弟妹，石曜綸建議，「多與不同類型的人接觸、對話。」學會與不同類型的人打交道，未來銜接海外留學生活也就更順利。

石曜綸的海外留學收穫
1.懂得獨立自主，養成規畫事情和適應陌生環境的能力。
2.善用學校資源和環境，多聽、多講以提升英語語感。
3.習慣與多元國籍人士溝通成自然，為未來職涯發展加分。

About 石曜綸
出生：1995年
現職：昕力資訊產品專員
學歷：香港城市大學金融系、台中一中
經歷：台北醫學大學專案經理、城青優權計畫義工及義工大使、香港城市大學TEDx主辦人員、香港城市大學國際學生會學務秘書長
英語程度：高三考取多益英語測驗（聽力與閱讀）790分

耶魯新加坡國大彭唯寧》在新加坡感受多種族文化洗禮

「到新加坡後，我每天都在體驗不同的文化衝擊。」耶魯新加坡國立大學（以下簡稱耶魯新加坡國大）經濟系三年級的彭唯寧，神采奕奕地分享她的校園生活，校內學生國籍組成多元性高是她選校的主要考量，「像我最好的朋友是巴拉圭人，而學校會放穆斯林、馬來西亞等不同民族或國家的假期，餐廳也有提供halal（清真認證）食物。」

她形容，自己身旁就像有許多活生生的教科書，在亞洲念書能有這麼多啟發和衝擊，是她始料未及的。提供一年半的不分系博雅學制，也是彭唯寧選擇耶魯新加坡國大的原因之一，由於高中還未確定志向，她希望自己能把握大學新鮮人時光多方探索。

圖說:在新加坡念書，讓彭唯寧（左三）有機會接觸到許多不同的人事物與文化。（照片提...
圖說:在新加坡念書，讓彭唯寧（左三）有機會接觸到許多不同的人事物與文化。（照片提供／彭唯寧）
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回憶當時申請學校的過程，雖然已獲得多間名校錄取，彭唯寧其實最想讀的是常春藤盟校，當時背負著眾人滿滿期待，卻無法如願，「或許是得失心太重，收到拒絕信時甚至難過到沒辦法上學。」

現在每年受邀回母校演講時，她都會與學弟妹分享這段挫折，其實選校沒有誰比較好或不好，只有誰比較適合。

彭唯寧提醒，選校系前應仔細了解學校文化、風氣，並誠實地在申請書中表達特質與興趣，不要一味地迎合，「心理建設也要做好，不論結果是否錄取，都不該把拒絕看成挫折。」

而申請學校時大致可分為兩個面向來準備：檢定測驗成績與申請論文撰寫。彭唯寧分析，基本上SAT和托福可以同時準備，不外乎是多做題目，多熟悉題型，「像我當時就做了大概前七年的SAT題目，線上有許多免費教育平台，YouTube也有很多解答影片可參考。」

提到申請時最困難的論文寫作，彭唯寧也有一套自己的寫作模板，她建議大家平常可以準備一些比較高級的字彙、連接詞或轉折語，寫作時也能為自己多加些分。

「此外，在自傳（personal statement essay）中應該要極力展現自己的想法和特色，可以加入高中學習經驗，且最好能找出與校方關聯性，讓學校從中看到個人特質和未來延續性。」

從小開始，彭唯寧就是各種英語競賽的常勝軍，除了因為接觸英文時間比別人早之外，她平時也會習慣靠閱讀英文新聞、看國外影集等休閒方式來維持語感。從高中到大學以來，她認為，自己的眼界比以前開闊了不少，鼓勵學弟妹都應趁早探索自我，尋覓心之所向。

彭唯寧的海外留學收穫
1.結交來自各國的朋友，學會和不同國家、文化的人打交道。
2.理解任何事情都有一體兩面，凡事得失心不宜太重。
3.多方參與交流體驗活動，發掘興趣、探索自我。

About 彭唯寧
出生：1999年
學校：耶魯新加坡國立大學經濟系三年級
學歷：台北市私立薇閣高中國際班
經歷：美國教育基金會校園大使、2017年哈佛模擬國會最佳代表、2016年世界領袖營台灣團團長、西塞羅盃英語辯論賽最佳辯士與第一名
英語程度：托福網路測驗 116分

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