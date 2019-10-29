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海外升學不是夢！ 申請學校、托福準備訣竅一次公開

2019-10-29 15:50English OK

【文／賴亭宇】

世界就像一本書，等著青春年少的你展書而讀。
出國念大學，換來的不只是一紙「鍍金」的文憑，
更是體驗不同學習氛圍、認識更多厲害朋友的難得機會；
離鄉背井、磨練自己，也讓未來發展有更多可能性。
出走的心在蠢蠢欲動嗎？
快來提前規畫、充分準備，讓夢想起飛吧！

出國念大學！18歲，你可以走向世界。（圖／English OK）
出國念大學！18歲，你可以走向世界。（圖／English OK）
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近年來，高中生畢業後選擇出國念大學的人數持續攀升。提早出國開拓學習視野，提升外語溝通能力，對未來職涯發展是一大加分；資訊發達也讓許多高中生對就業規畫越來越有想法。

以台灣來看，目前較熱門的留學地點，除了傳統的英語系國家之外，德國因學費便宜、國際教育資源豐富，成為後起之秀。

其中留學亞洲的人數則是成長最快的，日本對台灣友善，提供不少獎學金；而這幾年香港、新加坡更祭出採計台灣學測成績、搭配語言能力證明就能入學的政策，吸引不少台灣優秀學子就讀。

提升語言能力 建立國際人脈資源

惠文高中圖書館主任蔡淇華表示，過去留學生大多是選擇研究所再出國，但如果目的是要把英文練好，「當然是越早出去越有利，大學四年差很多。」尤其若未來打算去國外工作，在台灣讀大學很可能會錯過提升語言能力和累積實務經驗的黃金時期，「其實台灣人才有很多優勢，比如我們的服務業就是世界第一，再加上會講英語，有誰比得上？」

「海外留學還有另一個好處，就是實務歷練的機會更多。」蔡淇華分析，台灣的優勢是資通訊硬體產業，但像藝術、設計、社會等人文學科，就業市場還是國外發展比較好，「出國讀大學不只培養專業和語言能力，就連實習職缺、人脈都有更豐富的資源。」

也因此，蔡淇華建議在決定出發之前，要針對個人興趣、專長、經濟條件等通盤思考，最好能再深入了解目標科系的學習內容及未來職涯發展。

台北師大附中英文科教師吳詩綺也認同，「應該先搞清楚自己想去哪個國家、想讀什麼樣的學校、科系，因為這會影響到入學的英語能力標準門檻。」

對此，吳詩綺建議學生運用TOEFL Go anywhere網站，可查詢目標校系的英語能力要求，省去一一拜訪學校網站查找的功夫；該站亦可反過來查詢自己的托福成績能申請哪些校系，進一步規畫加強英語力的方向。

海外升學申請時程一次掌握。（圖／English OK）
海外升學申請時程一次掌握。（圖／English OK）
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善用TOEFL Junior、TOEFL ITP逐步練托福

台中華盛頓中學國際部升學輔導主任林佳佳表示，申請海外學校必備的TOEFL iBT對中學生來講可能太難，以華盛頓中學為例，在七、八年級實施TOEFL Junior九、十年級實施TOEFL ITP，循序漸進培養學生在校園、社交情境運用英語溝通的能力，更建立良好的學習態度和對英文的信心，為留學打好底子，再接觸TOEFL iBT可事半功倍。

林佳佳說，有了英語溝通的素養，再引導學生準備SAT或ACT等國際性的入學測驗，成效更佳。此外，也不妨透過暑期先修課程、營隊等不同學習模式，多管齊下加強學生的學術英語能力。

吳詩綺另外分享一項美國教育測驗服務社（Educational Testing Service, ETS）官方的托福學習資源網站TOEFL iBT: Test Prep Planner，以倒數八周的概念設計衝刺課程，提供應試技巧、練習秘訣、時程規畫，還有能力檢核表和實用的應試用品清單，「依照指示按部就班做準備，不一定要補習。」

此外，托福官網上有退役的歷屆考題可以免費下載，還提供電腦模擬評分，是練習學術寫作的實用工具。而在口說方面，台灣學生較不擅長表達自己的想法或立場，對此，吳詩綺推薦使用《Debate.org》這個免費線上辯論平台，「在上面可以看到各國網友的觀點和討論過程，可以幫助你練習延伸說明論點。」

多元學習是世界趨勢，連台灣的大學招生都越來越重視學習歷程，國外大學當然更加看重申請者的課外學習經驗。「每個國家想要的孩子不一樣」，林佳佳表示，海外各大學的申請制度都大不相同，沒有一定可遵循的模式。以華盛頓中學的作法，是透過豐富的跨領域課程與課外活動資源，引導學生多方嘗試後找到自己的志趣，每個人的學習歷程都不一樣。

出國讀大學獎學金資源舉例（表／English OK）
出國讀大學獎學金資源舉例（表／English OK）
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證明活用能力 國外名校搶著要

美國賓州州立大學畢業的華盛頓中學校友張浩偉，就是靠著高中時的多元學習經驗獲得名校青睞。

林佳佳分享，張浩偉高中曾選修古希臘神話故事、參與國際志工活動，引發他對研究人類的興趣，更在統計學課程中找到對數字的熱忱。上大學後，他選擇攻讀金融與人類學雙主修，更副修地中海古文明歷史、經濟學及心理學，課餘還寫英文樂評投稿賺學費，多元發展、創下精彩的學習表現。

今年畢業於高雄道明中學、獲澳洲新南威爾斯大學計算機科學系及蒙那許大學資訊科技系雙料錄取的王詠正，則是透過高中三年活躍於模擬聯合國（MUN）社團的經驗，養成團隊合作與邏輯思辨等綜合性能力，在申請學校時發揮很大的作用。

雖然沒有出國經驗，卻經由課外學習提升英文說寫活用能力，讓王詠正在書審、面試時脫穎而出。

至於經濟考量，事實上，海外求學的獎學金申請管道非常多，不只教育部，各大學也有各自提供獎學金的制度，甚至針對國際生減免學雜費等，「資源要自己去爭取，多問就對了。」蔡淇華強調，「沒有錢，反而更要走出去，才能提升競爭力。」

對於出國讀書的心理準備，蔡淇華提醒學生，在懷抱夢想之餘，也別忘了以務實心態面對問題，「不要不清楚自己的實力和志向，不思考家裡的經濟狀況，就整天嚷著想出國。」他認為，如果真的沒有能力到海外留學也不必感到氣餒，只要有心，在台灣一樣也可以國際化。

離鄉背井求學，難免要面對孤單和壓力，林佳佳認為行前的心理建設和能力養成很重要，「出國念書不是只有英文成績好就夠了，你還要可以寫論文、發表意見，還必須具備融入文化的認知和社交技能，以及解決問題的能力。」這些軟實力沒辦法用分數評量出來，卻是幫助留學生在海外立足的關鍵。

「其實有想出國的念頭，你就已經很勇敢了！」吳詩綺勉勵，只要及早規畫、按部就班累積必備能力，出國念大學不是遙不可及的夢想。期待有志於海外升學的年輕學子，都能抱著開放的胸懷，堅定完成目標，走向世界舞台。

延伸閱讀》辯論、專題發表汲取學習養分 她駕馭英文 探索世界

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