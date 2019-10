史上最佳電影Top 10!看《小丑》經典台詞學英文

【文/李海碩】

近來最受矚目的電影,非《小丑》(Joker)莫屬了。這部電影中有許多經典台詞,也是 多益 情境中常見的英語用法,讓我們一起來看看。

* 以下有雷,斟酌觀看

圖片來源:《小丑》劇照 分享 facebook

1. Is it just me or is it getting crazier out there?

(是只有我,還是這個世界越來越瘋狂了?)

《小丑》的核心劇情是來自主角對於世界的主觀認知,但是在疾病與瘋狂的影響下,觀眾無從得知虛實而需要自主判斷,讓觀影體驗有了整體的提升。在這段小丑自我懷疑的台詞中,最重要的英語用法是「getting crazier」。

這裡的getting,意思就是become,也就是「變得越來越…」的意思。許多文法書都會錯誤地解釋getting後方一定只能使用「比較級」或是「一般形容詞」,但是真實的狀況是兩者都有人使用,使用何者應視上下文而定,舉例如下。

A cold front is getting closer to northern Taiwan.

(冷鋒越來越靠近北臺灣了。)

The two countries in war believe that they are getting close to the beginning of the negotiation.

(處於戰爭中的兩個國家認為,他們正在接近談判的開端。)

2. You don’t listen, do you? You just ask the same questions every week.

(你根本沒在聽,對吧?你只是每個禮拜不停問同樣的問題罷了。)

這段台詞是來自於小丑與社工人員對話的過程,其中重要的句型是附加問句「do you?」,如果前方的主要句子是肯定句,那麼附加問句就會是否定的,反之亦然。這樣的句子其實不是真正提出問題,而是確認的語氣。

「You don’t listen, do you?」中的主要句子,是前方的「You don’t listen」,也就是語意的重點所在;說話者本身已經認定對方沒在聽了,後方的附加問句只是徵求對方的同意而已。

就像情侶約會時,其中一方問對方:「你也想看那部電影,不是嗎?」表示說話者已經認定對方想看這部電影,後方的「不是嗎?」基本上並不是真的想詢問意見,只是一種確認。

It’s going to rain, isn’t it?

(要下雨了,不是嗎?→說話者認為快下雨了)

They never go on holiday, do they?

他們從來不去度假,對吧?→說話者認為他們不會去度假)

3. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize, it’s a comedy.

(我曾以為,我的人生是場悲劇。但現在我意識到,它原來是場喜劇。)

comedy(喜劇)與tragedy(悲劇)是英文各場合中都常見的表達與譬喻,兩者的形容詞分別是comedic與tragic。

Two infants lost their lives in the tragic car accident on the highway this morning.

(在今天早上一場悲劇性的車禍中,兩名嬰兒失去了他們的生命。)

此外,used to也經常出現在 多益測驗 中,也是學習者很容易混淆的重點。be used to等於be accustomed to,表示「習慣於做某事」,因為to是不定詞,所以後方必須接動名詞(Ving);used to則是用來表示「過去曾經常做,但現在不再發生」的行為,後方要接原形動詞。

I am used to getting up early.

(我習慣早起了。→表示過去到現在一直都早起)

I used to get up early.

(我以前都很早起。→表示現在不早起了)

或許有人擔心這部電影會美化犯罪或是增加犯罪率,但其實它的重點更在於對人性的勾勒,值得省思。

多益模擬試題

1. The company is used ________ with newcomers in the market.

(A) by competing

(B) to competing

(C) to compete

(D) by competed

2. John has reserved the meeting room, ________?

(A) hasn’t him

(B) has he

(C) didn’t he

(D) hasn’t he

解析:

1. 正解為(B)。題意為「該公司很習慣與市場中的新進者競爭。」be used to...意思是「習慣於…」,後方必須接動名詞,因此僅有(B)選項適合。

2. 正解為(D)。題意為「John已經預約了會議室,對吧?」這一題考的是附加問句,其規則為:肯定/否定須和前段的主要句子相反。題幹的主要句子是肯定句,故後方應接否定,而附加問句中的代名詞必須使用主格,故可選答案為(D)。

