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高中女孩出國遊學 體驗異文化開拓視野

2019-10-23 08:53English OK

崇光女中倪赫（左）和張祐瑄（右）對異國文化很感興趣，利用寒暑假參加海外遊學，體驗...
崇光女中倪赫（左）和張祐瑄（右）對異國文化很感興趣，利用寒暑假參加海外遊學，體驗不一樣的校園生活。（攝影／林衍億）
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【文／賴亭宇】

漫漫寒暑假，除了參加學校的輔導課，難道沒有其他更有趣的學習方式嗎？

目前就讀於新北市崇光女中三年級的倪赫與張祐瑄，就選擇把握時間參加海外遊學、參訪姊妹校等活動，讓長假更多采多姿，「學了英文後對異國文化很感興趣，學校有出國交流的機會當然要把握！」她們異口同聲地說。

認識不同文化 刺激成長動力

讀過莎士比亞，再來到滿溢書香的英國牛津大學城，對文學作品更有身歷其境的感受；造訪北京故宮博物院，讓歷史課本中的人事物都鮮活了起來，甚至在和當地人交流的過程中，對於過往只能透過媒體報導窺見的中國，有了更進一步的認識。這些都是倪赫與張祐瑄出國遊學的真實體驗。

擅長滑冰的倪赫，從小出國參賽經驗豐富，對海外的教育環境心生嚮往。實際去遊學後發現，「不同國家風氣真的不太一樣，像英國重視小組討論和寫作，中國學生大多力求表現，帶來不同的刺激。」

倪赫分享她們在英國遊學參加的課程，必須和各國學生分組討論時事議題，還有「幫拿破崙寫英文求職推薦信」等趣味十足的學習任務。

走出舒適圈是成長的開始。倪赫說，剛開始進行小組討論時，其實不太順利，「遇到一位不愛開口說英語的法國組員，滿挫折的，但我們還是努力跟大家討論，最後還跟同組的葡萄牙學生變成好朋友。」

「去之前本來很擔心自己英文不夠好，但出去之後發現非英語系國家的外國人程度其實跟我們差不多，不用害怕被批評。」倪赫說。

她們觀察到，台灣學生因為民族性使然，在辯論課常常「辯不過人家」，但在文法或寫作課的表現大多比較突出，「要有自信，敢開口才能學到更多。」

在異地生活難免有突發狀況，愛冒險的兩人常一下課就搭公車到處玩，「當時倪赫的公車卡一直出問題，我們在店裡溝通很久才解決，是很難忘的回憶。」張祐瑄笑說。另外要做好心理準備的是，國外寄宿家庭除了提供基本食宿之外，給予悉心呵護並不是義務，「不能期待什麼都有人幫你打理得好好的，遇到問題要自己主動找解決方法。」

張祐瑄分享，剛到英國時，兩人看到其他團員的home爸、home媽比較冷漠，讓她們很緊張，還好幸運遇到溫暖友善的非裔媽媽，「她煮的非洲菜超級好吃，還會找我們一起看電影、聊天，參與家庭生活。」今（2019）年兩人一起參與的「西進北京教育參訪營」也帶給她不同的體會，「原以為中國的藝術與設計會比較『山寨』、沒特色，實際接觸後顛覆了我的想像。」

熱愛音樂的張祐瑄加入崇光女中原創音樂社，譜寫自創曲並學習籌辦演出活動。（攝影／林...
熱愛音樂的張祐瑄加入崇光女中原創音樂社，譜寫自創曲並學習籌辦演出活動。（攝影／林衍億）
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此外，熱愛音樂的張祐瑄，還加入了學校的原創音樂社，除了創作樂曲、籌備演出，她也擔任美宣幹部，負責製作文宣，工作範疇包括文案發想、繪圖、校稿、洽談廠商等等，有機會進一步接觸設計實務。

除了報名校外遊學團，崇光女中也提供不少海外姊妹校互訪的交流機會，「如果是學校對姊妹校的參訪或交換，通常可以真正參與國外的高中課程。」倪赫分享，「去韓國聖母女高參訪時，對方還拜託我們表演原住民舞蹈，享受到大明星的待遇。」而她們也因此體會到行銷台灣文化的重要性。

「我們通常只會想到要認識外國文化，但卻沒想過要怎麼讓外國人認識台灣。」張祐瑄更將這份靈感運用在創作上，設計出融合客家花布與原住民圖騰的服裝，在今周刊主辦的「青春破框」論壇上，和倪赫一起走秀，向總統蔡英文表達行銷台灣文化的熱忱。

藉多元學習 掌握未來生涯方向

「現在高三要衝刺課業比較辛苦一點，但還是慶幸自己有多參加課外活動。」張祐瑄認為，跑社團容易遇到興趣、理念相近的夥伴，「身為高中生也能做有用的事，大家一起努力，很有成就感。」她更因此找到志趣所在，大學以輔仁大學織品服裝系為目標，未來更打算到澳洲或美國進一步深造時尚管理。

倪赫則是對外文、傳播及國際商務都有興趣，「如果跟我一樣還不確定方向，可以先顧好英文，對各方面發展都有利。」她更鼓勵大家把握學校提供的機會和資源，儘可能多參與國際交流，「每次走出去，都是不一樣的體驗。」期待她們未來都能站上國際舞台，施展各自的抱負。

倪赫因滑冰專長累積不少國際賽事經驗，也培養出積極的學習態度。（攝影／林衍億）
倪赫因滑冰專長累積不少國際賽事經驗，也培養出積極的學習態度。（攝影／林衍億）
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About倪赫
出生：2001年
學校：崇光女中三年級
興趣：滑冰、跳舞
多元學習歷程：
社團參與：崇光女中國際新聞社
檢定證照：高一參加崇光女中TOEIC分班測驗獲650分
自主學習：高一參加EF英國遊學團、高二參加西進北京教育參訪營
其他多元表現：韓國聖母女高參訪、參加青春破框——蔡英文總統與高中生面對面論壇，獲選登台表演

About張祐瑄
出生：2001年
學校：崇光女中三年級
興趣：小提琴、時尚設計
多元學習歷程：
幹部經歷：高二擔任崇光女中原創音樂社美宣
檢定證照：高一參加崇光女中TOEIC分班測驗獲550分
自主學習：高一參加EF英國遊學團、高二參加西進北京教育參訪營
其他多元表現：參加青春破框——蔡英文總統與高中生面對面論壇，獲選登台表演

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