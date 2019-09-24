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全球遊戲玩家支持者 微星科技從轉型獲得品牌生命力

2019-09-24 09:59English OK

【文／張淳育】

近幾年電競產業在台灣與全球蓬勃發展，不但許多年輕玩家期許能以電競選手為出路，就連立法院都通過電競產業納入運動產業領域，讓電競選手能夠享有國家隊選拔、培訓、賽事以及國光體育獎章等資源。轉型專注電競市場的微星科技（MSI）更在去（2018）年創下新台幣1185億元驚人的全球營收，讓人不禁好奇，微星科技今年的營收將會有怎樣的成長？而他們又是如何在這樣高速發展的市場中，找到自己的一席之地？

從行銷、人資到業務，微星科技各個團隊溝通都需要英語力。（左起張偉榮、簡文哲、郭新...
從行銷、人資到業務，微星科技各個團隊溝通都需要英語力。（左起張偉榮、簡文哲、郭新運，分別負責行銷人資與業務工作） （攝影／張淳育）
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轉型專注電競利基市場

微星科技行銷處創意編輯部經理張偉榮指出，微星早期發展個人電腦（PC）產業，以代工主機板、顯卡等電子零件起家，然而在2008年金融海嘯後，面臨全球性的PC 產業蕭條，使得當時的微星不得不思考新的發展方向。

巧的是，微星許多員工本是愛打電玩的大男孩，下班後和同好朋友聚會，做的事多半也是上線「挑一場」。他們發現，為了在遊戲中力求表現，不少遊戲玩家願意花錢購置最新的電腦設備。資源有限的微星科技，因而鎖定電競族群為核心客群，在瞭解玩家需求後，以龍的圖騰為品牌意像，將大部分研發能量投入，打造許多有利電競玩家的設備。

比如，電競玩家最怕連網競技過程中出現延遲，導致自己輸得不明不白，微星就在自家產品裝上能設定分配網路流量的網路卡，讓電腦設備即使在多功運作的情況下，也不用擔心網路流量不穩造成遊戲賽場上出現延遲。

張偉榮說明，微星海外分公司與辦事處共有20多個據點，為了做好全球的行銷工作，包括研發、行銷以及業務團隊常常有和海外據點進行視訊、email 或電話等溝通需求，因此平常就會需要使用到大量的英語。再加上每月整合各部門針對各地市場進行的線上月會，以及每半年在台灣舉行的大型業務行銷峰會「Channel Summit」，為時一周，由全球業務及行銷人員參與交流。因此對微星科技各個部門來說，在工作中使用到英語的機率相當頻繁。

行銷、業務以多益800分為招聘標準

微星科技人資協理簡文哲也說明，因為對英語溝通的基本需求，微星也針對業務、行銷與專案管理等重點職務設定多益英語測驗（TOEIC）成績800分的標準，求職者須有這個程度英語能力才有機會獲得面試通知，若具備不同海外市場所需的語言如西班牙語、德語、俄語或泰語等做為第二外語，則又更加分。

「這些人才進入公司後，會先由訓練團隊進行為期十周的多元訓練，我們內部稱為『Dragon Army』，顯示公司對他們的期待。」簡文哲說。

微星科技教育訓練講座以英語進行，考驗人資英語簡報力。 （照片提供／微星科技）
微星科技教育訓練講座以英語進行，考驗人資英語簡報力。 （照片提供／微星科技）
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實際參與海外業務工作的微星科技NB通路業務部客戶經理郭新運說明，訓練課程包含商務簡報課以及英語簡報等課程；投入工作後，他時常需要前往美國協助業務推廣，除了和當地客戶接觸，他自己也會利用時間訪談美國店家，藉以親身進行市場調查。簡文哲進一步說明，「至於其他職務，則沒有訂立明確的英語門檻以保持彈性，但基本上都會以英語進行面試。」比如人資經理一職需要和海外單位進行訓練與諮商，因此即使對方是具備20年人資經驗的資深人才，但沒辦法用英語溝通，就較不符合微星的需求。

今年微星科技新任執行長江勝昌上任，為了讓微星總公司與海外據點有一樣的步調，同時加快組織運作，微星特別以「ONE MSI」為概念，強調總部與海外據點策略方向一致的「協作」，甚至每個月江勝昌也會親自和各海外據點負責人進行英語電話會議，匯報各地狀況並檢視有無需要提供協助，如有需要，就可當場決策。

近幾年全球PC出貨量下滑，根據研究調查機構Gartner 資料顯示，2011年全球還約有3.65億台出貨量，2018年已下滑到2.59億台，顯示市場萎縮嚴重。而轉型專注電競市場的微星科技，在2018年全球營收已達千億新台幣，並有九成營收來自電競產品。不以發展電競品牌為滿足，目前微星已針對諸如室內設計、3D 動畫製作以及影片剪輯需求，發展內容創作者導向的高階PC 產品，要持續研發與轉型，獲得品牌生命力。

微星科技MSI
成立：1986年
董事長：徐祥
員工人數：1萬人
專營：以電競為核心發展筆電、桌機、曲面螢幕、顯示卡、主機板、電競椅等產品
分布：海外子公司、辦事處分布全球20多個地區

本文經授權轉載自《English Career》第69期

延伸閱讀》全職外師補強英語 安永人才供給不間斷

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