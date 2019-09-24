會計專業加英語力 她31歲躍身財會襄理

【文／郭韋吟】

當你真心渴望一件事，全世界都會來幫你。畢業於國立台北大學會計系的沈玉翎，一畢業就進入台灣四大會計師事務所之一的勤業眾信，從會計「一年級生」起步，五年後一路升上副理，有著人人稱羨的工作資歷。

約一年多前，她又進了有租賃大王之稱的中租控股擔任襄理，成功轉職，目前負責菲律賓、柬埔寨等海外子公司相關財會事務，不時需以英語和當地進行溝通，規畫並協助總部導入財會作業流程。

「希望能在工作上使用英語」，是沈玉翎一心對自己的期許。正因堅持這股信念，讓30出頭的她扶搖直上，職涯前景看好。相對於其他同樣是會計系出身的同儕，也擁有高於平均水平的待遇。她說，「英文好，真的會影響工作發展和薪水。」原來，是某次跟老同學的閒聊，讓她意外發現自己薪水比同業多了三成。

期望在工作中使用英語，沈玉翎成功從會計師事務所跳轉不同職務。 （攝影／郭韋吟） 分享 facebook

英文簡報作業 工作願景萌芽

審計，是沈玉翎在會計師事務所時的主要工作內容。「也就是針對不同企業客戶進行年度帳務的查核，透過資料統整，釐清帳務內容是否合理表達公司的營運狀況及經營結果，把大範圍的資料變得秩序化。」面對熟悉的工作內容，沈玉翎侃侃而談。喜歡「鎖定主題深入研究」的她說，分析與統整問題的能力是從事審計工作不可或缺的特質，「會計人員要懂得如何在短時間內統整大量資料，並分析、解決問題。」

沈玉翎坦言，包括她自己在內，其實許多會計系的學生都不知道讀會計將來可以做些什麼。好在升大四的暑假，她爭取參加資誠聯合會計師事務所的企業實習，「實習後，我才真正開始明白課堂上學的該如何應用」，她說，「大學參加企業實習，能了解工作的輪廓，對未來求職很有幫助。」

沈玉翎大學時還曾修過「高級會計」。她分享，當時老師出了一份須以英文簡報一項公司併購案的作業，首先要先搜尋併購案例，接著說明公司進行併購的原因、併購採取的方式，以及併購對公司帶來的效益等。

由於她報告的題材是迪士尼與皮克斯的併購，為此，她閱讀了大量的英文新聞、會計公報與相關資料。「這個作業很有意思，也間接影響了我選擇工作的想法。」

在會計師事務所工作，是許多會計系學生的理想。只不過受限於當時負責產業的屬性限制，沈玉翎仍覺得工作上能使用英語的機會不夠多，因此她一方面主動向主管爭取能用得上英語的工作，二方面也開始思考轉換跑道的可能。她認為，「若能再用上英文，工作發展機會將更多元。」

例如她曾負責一間台美合作生技公司的審計工作，由於是全新案件，進行查核的同時，需閱讀許多英文合約。為了確保帳務查核無虞，也要頻繁地與美方人員聯繫，或查詢海外稅法等，她說，「溝通不只是生硬地念法條，而是要用對方能理解的語言交談。」

不怕起步晚 只怕沒持之以恆

總是在工作實務中演練英語溝通技巧的沈玉翎分享，「大量閱讀很重要。」不管會計公報或英文合約內容是否厚厚一份，她認為都不要排斥閱讀，「看一次不懂，看兩、三次總會懂的，看久了，重要的字串自然也就能看得出來。」

扎實的工作歷練，不僅使得沈玉翎的工作表現令客戶印象深刻，也為她成功轉職鋪路。當她看見中租控股釋出須同時具備英文與財會專長的職務需求，馬上主動應徵，也很快順利錄取。

有趣的是，如今每天工作都要用到英語的沈玉翎，小時候一度很討厭英文。當時原以為同學也都是從ABC學起，驚覺怎麼多數人的英文程度比自己好；而她卻連字母A都認不得，以致每次玩遊戲總是落後他人，所以格外沮喪。

一開始的學習挫敗給了沈玉翎十足打擊，加上補習班老師給的英文名字「Camilla」，對初學者的她而言特別難念，倍感挫折的她不得已只好求助大她五歲、也是過來人的姊姊。「姊姊說這些情況很正常，英文名字也只是音節比較多」，有了家人的鼓勵，加上不服輸的性格，當時才小學四年級的沈玉翎決定拿起教材每天聽，加強課後複習，結果只短短一學期，就拿到了第一名。「有成就感，就不排斥學英文了」，她笑著說。

或許是小時候養成的好習慣，也練就了語感，升上國中、高中、大學後，她不再為了學英文而煩惱，甚至有老師誇讚她「發音很好聽」，不知不覺中讓她對英文學習改觀。學生時期，她總要求自己保持英語程度，也會主動爭取參加英語文活動。如今進了職場，更不希望淡忘英語。

秉持一貫的持之以恆，沈玉翎克服了幼時學習英語的挫敗，並將這份堅持的態度套用在職能的提升上。她的「不服輸」，已為她的職涯打造一份出色成績單。

About 沈玉翎

出生：1988年

現職：中租控股東協財務二處財會襄理

經歷：漢達生技股份有限公司稽核主管、勤業眾信聯合會計師事務所審計副理

學歷：台北大學會計系

英語程度：TOEIC 870分

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