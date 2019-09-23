藉資料視覺化突顯特色 筆記達人擠進醫科窄門

【文／王宥筑】

去年畢業於台中一中、以學測滿級分與亮眼的備審資料錄取台灣大學醫學系的賴柏瑞，充分印證了「機會是留給準備好的人」這句話。

你或許會想，一位就讀台中第一志願的學生，申請上全台第一志願的大學，說到底就是個學霸，他的經歷能讓大家參考嗎？事實上，要在一群成績同樣優異的考生中，靠多元表現脫穎而出，才是難上加難。

自從國中時讀了第一本原文小說《飢餓遊戲》後，賴柏瑞一直保持良好的英語閱讀習慣，早在高一時就考到多益金色證書。 （攝影／王宥筑） 分享 facebook

受戰地記者啟發嚮往從醫 多元涉獵獲青睞

台大醫學系是賴柏瑞的第一志願，也是他唯一申請的校系。他在高二時曾經讀了一本戰地記者的著作，深受啟發，便想投入親上火線助人的工作，「我想從事能與人接觸、又具專業力的工作，想了想覺得無國界醫生最適合。

為了拚上第一志願，賴柏瑞不只在學測拿下滿級分，在自傳的準備上也做足功課，一有空就往輔導室跑，拖著老師問東問西，並借閱學長姊的備審資料來參考。久而久之，漸漸對於編輯資料有一套想法，「要在『豐富』與『易讀』之間取得良好的平衡。」賴柏瑞分享，「我把自己的學經歷依德、智、體、群、美來分類，輔以圖表、照片，並條列重點，讓它更好閱讀。」

他認為，教授想看到的不外乎「你和這個科系之間的關係」，也就是「說明申請動機」。對此，賴柏瑞建議可以到志願校系的官網，看他們有提供哪些學習資源，並在申請動機、讀書計畫中強調出來，「例如，這個系有什麼學分學程、實驗室實習、或是出國交換機會很吸引你，再把不同的經歷連結在一起，向教授展現學習熱忱。」

賴柏瑞建議，趁高一、高二時多參與各種活動、比賽或考取檢定，不僅能豐富履歷，也能梳理出自己的志向，省去高三選填志願時的徬徨。他表示，自己一直以來並沒有為了考醫學系，而刻意參與醫學相關活動，「我覺得沒有所謂『絕對加分』的經歷，也不必只找某類型的活動來參加，重點是如何突顯你的個人特色。」

賴柏瑞個人就因對國際事務感興趣，在高一時參加了模擬聯合國研究社，每學期須撰寫兩篇英文小論文，探討國際政治、經濟等議題，還曾被選為接待法國姊妹校參訪的主持人，「溝通很重要，我覺得要先學會做人，才能成為良醫。」他更早早報考 多益英語測驗 獲920分，彰顯自己的特長。

渴望服務人群、與人接觸的賴柏瑞，更曾遠赴菲律賓孤兒院擔任國際志工，當時因不想增加父母的負擔，他還花了兩個月打工籌措旅費。「在菲律賓遇到一個天生顱顏缺陷，卻樂觀開朗的小女孩，讓我期許自己未來能夠透過行醫，幫助更多有需要的人。」

英文好、閱讀快 讀書輕鬆一倍

而在專業學科方面，高二時賴柏瑞參加了台中一中舉辦的班際生物辯論比賽，探討安樂死、器官捐贈等醫學上的兩難議題。透過與隊友討論及蒐集資料，讓他懂得站在不同角度看待事情，評估各方資訊的可信度。競賽過程中，他不僅發展出批判思考的能力，更及早開始思索台灣醫療體制下的道德問題。

未來學習歷程檔案數位化，但自傳和讀書計畫的撰寫，仍考驗大家的組織與表達能力。善於做筆記的賴柏瑞，就特別在備審資料中放入高中時的各科筆記剪影，以「筆記達人」來介紹自己。此外，他更運用做筆記養成的資料視覺化能力，以流程圖、SWOT分析等圖表來呈現學習經歷，清晰簡潔、一目了然，不必花錢找外包設計版面也令人印象深刻。

英語也成為賴柏瑞拓展學習視野的一大助力，「國中時，發現未經翻譯的原文小說讀來更生動有趣，後來就培養出英文閱讀的習慣。」上大學後，醫學系的教材都是原文書，考試也都是英文出題，「真心覺得英文好對課業幫助很大，英文閱讀速度比別人快上一截，讀書也就輕鬆一倍。」未來，他期待自己持續多方吸收各領域的知識，「希望到醫療資源匱乏的地區服務，回饋社會。」

About 賴柏瑞

出生：1999年

學校：台灣大學醫學系

學歷：台中一中

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