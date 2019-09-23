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靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44English OK

【文／賴亭宇】

師大附中三年級的康以安，從國中開始就把英語當作日常生活的一部分，在沒有特別準備的情況下，他直接應考多益英語測驗托福紙筆測驗，分別獲得985分（滿分990）及650分（滿分677）的優異成績；好英語也助他上榜台大會計系，令老師同學都刮目相看。

康以安透過YouTube影片和Podcast接觸世界、累積語感。 （照片提供／康...
康以安透過YouTube影片和Podcast接觸世界、累積語感。 （照片提供／康以安）
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他說，自己平常的興趣都需要用到英文，包括瀏覽NBA美國職籃相關消息、觀賞英美劇及動畫等等，甚至還嘗試翻譯字幕考驗自己的實力。

康以安認為，「學英文如果能先培養好語感就事半功倍」，藉由大量的接觸和練習，保持對語言的敏銳度，需要運用時就不會感到退縮。他也利用搭捷運通勤的時間訂閱Podcast，每天聽英語廣播節目超過一小時，累積下來的成果不容小覷。

天天聽Podcast接觸英文

「上學途中用Podcast聽英文新聞很方便」，康以安秀出手機畫面說，Podcast是一種收聽或收看節目的方式，透過App訂閱，讓節目製作單位能夠直接把節目推播到載具上，隨時隨地都可透過手機接觸英文相關素材。

除了選擇自己感興趣的主題，例如運動節目、影視娛樂等，康以安也特別推薦美國《This American Life》這個電台，播放內容除了時事新聞，還有短篇小說等有聲書，相當充實，加強英語能力之外，更能了解美國文化。

許多人都會看YouTube影片練英文，但康以安不只是「看」而已，他會自己翻譯影片、製作中文字幕來加強對內容的理解。因為喜歡打籃球、熱愛看球賽，他在高二時還曾嘗試架設YouTube頻道，將NBA相關新聞影片翻成中文字幕來和同好分享。

此外，他也透過YouTube「社群協力翻譯」的功能，為美國知名黑色幽默影片《快樂氰化物》（Cyanide & Happiness） 提供中文字幕翻譯。「一些當地俚語或慣用法比較難翻，要有點文化常識才行，常得多查資料確認。」康以安表示，做自己喜歡的事又能練英文，閱讀、寫作都能進步，學習不再是負擔。

在閱讀英文文章時，康以安善用心智圖整理筆記，有助於快速掌握主旨和內容，是提升閱讀速度的好方法。他認為，雖然TOEIC、TOEFL的閱讀題目都很長，但千萬別跳著讀，一定要將文章完整瀏覽一遍，以免錯失重要資訊。

對寵物練英語口說 克服害羞

而在口說方面，康以安表示自己一開始比較害羞，不習慣在課堂上開口說英文。不過，他在學校的英文老師，正是在高中英文老師圈子中大名鼎鼎的吳詩綺，「老師上課的方式很美式，鼓勵我們多發言，對口說能力幫助很大。」

康以安分享，在活潑氛圍的耳濡目染下，逐漸變得樂於表達自己的想法，也進一步養成了用英語思考論述的習慣。不愛出風頭的他，也在老師的鼓勵下參加全國英文單字比賽，一路過關斬將晉級決賽。有趣的是，為了練好口說，康以安平常還會對家裡的寵物狗說英語，如此便不必害怕說錯後他人批判的眼光，「和狗狗玩的時候可以儘量講英文，反正牠不會抗議。」

「他不是特別愛現的孩子，但如果給他機會，他都很願意分享。」吳詩綺笑說，很多學生都覺得背單字是苦差事，但康以安卻樂於接受挑戰，也能夠靜下心來做準備。

吳詩綺強調，英語學習和邏輯思考能力的訓練有相輔相成的作用，「像以安就因為思考能力不錯，能很快地將英文文章消化成圖表，寫作也很有結構，常被我拿來當範例呢！」

康以安也將自己的好英語歸功於父母，「爸爸媽媽都曾在英國留學，以後有機會也想去英國看看。」

受到父母的影響，讓他從小就對歐美文化充滿興趣，國中小就讀雙語學校，也為他的英語實力打下堅實基礎。尤其國中階段就有機會參與模擬聯合國（MUN, Model United Nations）會議活動，「雖然規模不如高中、大學，但一樣是用全英語辯論，讓我學到很多。」他也在活動中獲得「最佳代表」獎項的肯定。

此外，康以安曾遠赴菲律賓參與國際志工服務，在貧困社區的孤兒院陪伴小朋友，協助居民粉刷牆壁等。「菲律賓人英文都很好，幾乎每個人都會講幾句英文，因此溝通上還算順暢。」回台灣後，他也持續實踐服務的精神，到紅十字會擔任志工。

康以安建議學弟妹把握國、高中階段，善加利用學校資源探索生涯方向，「提早了解大學學什麼，展現自我學習的能力很重要」，例如營隊、先修課等，都有助於升學準備，累積國際交流經驗更能為自己加分。未來他將就讀台大會計系，期望英語力在學習路上持續為他拓展視野、累積不凡的經歷。

About康以安
出生：2001年
學校：國立台灣師範大學附屬高級中學三年級
多元學習歷程：
競賽參與：高二參加全國英文單字比賽晉級決賽
志工服務：高一參加紅十字會志工
檢定證照：高三考取TOEIC 985分、TOEFL ITP 650分

延伸閱讀》這群高中生當直播主練膽量、強化口語表達力

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