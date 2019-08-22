108課綱上路 備戰三年後大學考招／看懂學習歷程 瞄準第一志願

【文／賴亭宇】

12年國教新課綱終於要實施，數位學習歷程檔案正式上線，

大學考招制度也將跟著改變，未來，你的學習成就，不再只有考試能定義。

從高一開始，你選了什麼樣的課程、交了什麼樣的作業、

參加了哪些活動、考取了哪些證照⋯⋯

你在學習路上的一步一腳印，都能被看見。

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喊了好久的108課綱終於要上路了，今（2019）年9月入學的小高一，將開始採用新課綱及數位學習歷程檔案。究竟學習歷程與現行的備審資料有何不同？學生又該如何準備學習歷程，才能在升學上贏在起跑點？

要了解學習歷程，得先從108課綱的「素養導向」開始談起，「很多家長都在問，素養到底要怎麼教？其實就是考慮『學生學了之後會不會用』，而學習歷程就是最好的證明。」桃園內壢高中教務主任廖經益一語道盡學習歷程的功能。

為了展現高中生應用知識的能力與養成過程，學習歷程檔案包含以下六大項目：基本資料、修課紀錄、自傳與學習計畫、課程學習成果、多元表現、其他。除了基本資料和修課紀錄是由各所高中資料庫提供，如學生學籍身分、修習科目與學業成績等，其他皆由學生自行上傳，並且訂有數量限制、格式統一，以免淪為「軍備競賽」。相較於以往備審資料大多得在高三的3、4月上傳，學習歷程是每學期、每學年皆持續登錄資料，到5月時再依志願校系規定勾選匯出即可。不但大幅省去資料編排整理的時間，提升資料審查的公平性，也讓高中三年的學習更加完整。

其中「自傳與學習計畫」與備審資料類似，須以文字說明個人經歷及未來學習規畫，要強調與志願科系的連結和興趣，考驗學生的統整與表達能力。「課程學習成果」則是學生平常上課的作品、報告，每學期最多只能上傳三件，且要經過任課教師的認證，「不是打分數，而是認可學生的學習過程。」

整理／賴亭宇 資料來源／教育部《學習歷程檔案面面觀》 分享 facebook

廖經益舉例，化學課有「蔬菜炸彈」的實驗，一般大多是簡單指導學生將雙氧水加入胡蘿蔔，觀察因酵素產生的泡沫，而素養導向的教學，可能會讓學生再延伸探索「還有哪些植物也會冒泡泡？可以運用在什麼地方？」而這份實驗報告經由任課教師的認證，就可以加入學習歷程中的課程學習成果，呈現學生的學習產出。

由於修課紀錄和課程學習成果受到重視，國中生可將高中的課程特色列入參考，依個人興趣選校。例如台北政大附中強調國際溝通力，開設多益課程，高雄瑞祥高中開設生醫課程，新竹竹東高中開設風力發電課程等。「各校課程地圖都必須公告上網，可以上網查詢，多做功課，別依刻板印象盲選。」廖經益提醒。

依興趣選高中 發掘生涯特質

不過，國中就要開始選校、高一就要開始選課，學生面對生涯選擇的壓力會不會很大？廖經益表示，現在所有高中課表都新增「彈性學習時間」及「探究與實作課程」，各校規畫的特色課程也多以養成綜合能力、學習能力為主，讓學生有更多空間深入探索個人志趣，「所以不需要擔心選錯高中，而且這也是讓孩子提早學習為自己的未來負責。」

如內壢高中就有小論文、英語簡報各二學分的校訂必修課程，培養學生的閱讀理解能力，並產出文字和口語表達的成果作為學習歷程。「社會組的學生可以選華府歷史演變作為題目，自然組的學生則可以選人工智慧在Uber的應用，針對個人興趣深入探索。」此外，雲林麥寮高中教務主任溫美玲則建議，選高中時可將社區資源納入考量，例如麥寮高中雖地處偏鄉，但與台塑企業、虎尾科技大學合作推出生活科技課程，內容結合食、衣、住、行、醫藥等民生相關的科學知識與大量實作體驗，提早培養就業力，就頗受好評。

她強調，學習歷程重視的是學生的學習過程和多元表現，就算所處地區的資源相對不豐富，只要平常上課認真聽、作業用心寫，多利用學校提供的管道，也能累積扎實的學習歷程。

而在多元表現這塊，每學年最多可上傳十項，但由學校或校外機構登錄者不在此限。曾任南科實中教務主任的物理科教師蔡汶鴻便鼓勵學生多參加競賽或證照測驗，透過具公信力的管道證明個人實力，「比賽大多是免費的，一些針對學生的研習活動，收費也較低，不會造成經濟負擔。」

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至於大學端招生又將如何回應這項改革呢？大學招聯會執行秘書戴念華日前接受《親子天下》採訪時便強調，未來大學考招將真正打破傳統「一試定終身」，

參採學習歷程超過一半，讓學生能透過高中三年的學習過程，展現特色與專長，贏得大學教授青睞。

累積課內外多元表現 為升學加分

元智大學管理學院學士英語專班主任張玉萱表示，過往大學教授在審查備審資料時，其實就已相當看重學生履歷內容的扎實度，及是不是真的對所申請的校系感興趣，「有的學生常出國遊學，但卻講不出實質的收穫；或是人云亦云，到高三才趕快參加活動來彌補，這些落差我們都看得出來。」

對於學習歷程，每所校系注重的面向也有所不同，有些重視選課，有些重視活動參與。廖經益認為，有些科系較專業，高中課程難以直接對應，那就要靠多元表現來補足。「例如會計系，高中很難直接上會計課，但可以先學企畫管理的素養，透過辦活動、寫企畫書募款等累積相關經驗。」此外，現在科系界線有模糊的趨勢，所以增加多元表現，如參與相關營隊、社團，或考取證照等，的確對升學、也對未來就業有利。

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這些致力推動校本課程的專家師長，大抵樂觀看待新課綱上路，「將來評量方式更多元，學生在學習上更有自主權，更能發揮天賦。」蔡汶鴻說。以前，大家都上一樣的課，現在，每個人都可以選擇自己想學的方向，深入發展、向下扎根。累積多元表現，不只提升考上好大學的機會，也讓學習更有趣。

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